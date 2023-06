Pourquoi Savannah DeMelo non plafonnée a fait partie de la liste de la Coupe du monde USWNT

Alors que les fans de l’équipe nationale féminine des États-Unis parcourent la liste récemment publiée de l’équipe pour la Coupe du monde féminine cet été, ils verront un certain nombre de noms familiers.

Alex Morgan ? Vérifier.

Megan Rapinoé ? Vérifier.

Cristal Dun ? Vérifier.

Trinité Rodman ? Vérifier.

Savannah De Melo ? Che– attends une seconde. OMS?

DeMelo, qui joue en tant que milieu de terrain offensif pour le Racing Louisville dans la National Women’s Soccer League, est la seule joueuse de l’alignement de la Coupe du monde de l’équipe nationale féminine des États-Unis qui n’a pas encore fait ses débuts internationaux seniors.

Savannah DeMelo, qui a connu du succès au milieu de terrain pour Racing Louisville cette saison, a été une inclusion surprise dans l’alignement de l’USWNT pour la Coupe du monde féminine malgré son absence avec l’équipe. USA AUJOURD’HUI Sports

Elle n’est pas totalement nouvelle dans l’image de l’USWNT: DeMelo a été appelée deux fois dans les camps de l’USWNT l’automne dernier, une fois en septembre en remplacement de Trinity Rodman et une fois en octobre. Mais aucune de ces commandes n’a donné lieu à des minutes réelles. Elle n’avait été appelée à aucun camp de l’USWNT cette année non plus – jusqu’à maintenant, c’est-à-dire lorsqu’elle a été nommée mercredi dans l’équipe de la Coupe du monde de l’USWNT.

Alors pourquoi un joueur sans apparition pour l’USWNT a-t-il gagné une place convoitée sur la liste? Voici ce que la joueuse de 25 ans apporte sur le terrain et pourquoi elle a forcé l’entraîneur Vlatko Andonovski à la choisir.

Commençons ici : la dernière victoire de Racing Louisville contre le Kansas City Current. C’est la 64e minute et Louisville mène 2-0 grâce à Savannah DeMelo, qui a marqué le premier match du match en bloquant la tentative de dégagement de la gardienne actuelle Cassie Miller et a aidé le deuxième but. Racing Louisville pousse pour un troisième but lorsque DeMelo prend le ballon au bord de la surface de réparation de Kansas City. Presque immédiatement, une attaque éclate.

DeMelo voit l’attaquant Uchenna Kanu courir derrière la ligne arrière adverse. Même avec son dos à la fois au but et à sa coéquipière, DeMelo repère la course de Kanu.

La plupart des joueurs dans la situation de DeMelo prendraient une touche supplémentaire pour tourner, faire face vers l’avant et s’installer avant de nourrir le coureur. Pas DeMelo.

Elle ne perd pas de temps, optant pour une talonnade dans le chemin de Kanu pour éviter de laisser la défense revenir dans le jeu.

Kanu ne peut pas tout à fait contrôler la passe de DeMelo et la séquence finit par pétiller. Pourtant, l’ensemble du jeu aide à illustrer les éléments clés du jeu de DeMelo : elle est créative et rapide – à la fois en vitesse physique et en sa capacité à lire ce qui se passe sur le terrain – et elle change les jeux d’une manière que peu d’autres peuvent.

Jouant sa deuxième saison professionnelle après avoir été sélectionnée quatrième au classement général du repêchage universitaire de 2022 de l’USC, DeMelo est devenue une star à part entière de la NWSL, qui est la ligue où presque tous les talents de l’USWNT jouent au football de club. En expliquant sa décision de la sélectionner, Andonovski l’a dit clairement : « Ses performances en championnat ont été l’une des principales raisons pour lesquelles elle est dans l’équipe. Et en fonction des besoins que nous avons en termes d’adversaires et de différentes situations que nous pouvons face, nous voyons que Sav est très important pour nous à l’avenir. »

Jouant souvent en tant que milieu de terrain n ° 10 derrière un attaquant dans la forme 4-2-3-1 du Racing Louisville, DeMelo est à son meilleur lorsqu’elle peut avoir un impact sur le jeu dans les zones centrales.

Bien qu’il occupe un rôle de milieu de terrain offensif, DeMelo ne profite pas toujours de la liberté et du nombre élevé de touches qui accompagnent généralement la position n ° 10. Racing Louisville a tendance à jouer contre le ballon et n’a en moyenne que 47,0% de possession de balle cette année, ce qui signifie qu’elle ne touche pas autant le ballon que certains de ses homologues de position. Selon FBref, DeMelo n’est que dans le 40e centile parmi les milieux de terrain de la NWSL en touches par 90 minutes cette année avec 48,2.

jouer 1:24 Pourquoi Savannah DeMelo a un cas pour le MVP NWSL de mi-saison Jeff Kassouf parle de l’impact du milieu de terrain du Racing Louisville Savannah DeMelo et pourquoi elle a un cas pour le MVP NWSL de mi-saison.

Pourtant, DeMelo n’a pas besoin d’une tonne de balle pour faire sa marque. Elle a cinq buts et une paire de passes décisives jusqu’à présent en 2023 et selon American Soccer Analysis, elle est septième parmi tous les partants réguliers de la NWSL pour les buts attendus (xG) plus les passes attendues (xA) par 96 minutes (l’équivalent d’un match plus l’arrêt temps). Les buts et les aides attendus mesurent la probabilité qu’un tir ou une aide menant à un tir se traduise par un but. Ses chiffres signifient que DeMelo est l’une des meilleures de la ligue pour trouver des coups de qualité pour elle-même et préparant ses coéquipières pour de bons coups dans l’attaque.

Les seules joueuses au-dessus d’elle dans ce classement xG+xA ? La star de l’USWNT Sophia Smith et deux des coéquipiers de Smith avec les Portland Thorns empilés, ainsi que l’attaquant de Washington Spirit Ashley Hatch, qui vient de manquer l’équipe de la Coupe du monde de l’USWNT, le légendaire milieu de terrain offensif Debinha, qui sera probablement la star du Brésil à la Coupe du monde, et l’ailier de Kansas City, Cece Kizer.

C’est ce que nous appelons une bonne compagnie.

DeMelo a une grande vision et associe une prise de décision intelligente à une exécution de qualité à chaque phase du jeu. En possession, elle sort des balles créatives et des films comme celui déjà discuté contre Kansas City. Sur les contre-attaques, elle fait presque office de meneur de jeu pour Louisville, attirant les défenseurs adverses avant de trouver la passe parfaite…

Passage parfait pour #RacingLoule deuxième but de pic.twitter.com/EdBZwrwVUH — Ligue nationale de soccer féminin (@NWSL) 21 mai 2023

Elle ajoute également un excellent service et une menace de marquer sur coups de pied arrêtés, un domaine du jeu où l’USWNT a tendance à créer un avantage. Cette frappe du pied droit de l’an dernier face à l’Orlando Pride, par exemple, a été frappée magnifiquement. Le gardien n’a jamais eu de chance.

Pourtant, ce n’est pas seulement la menace sur le ballon de DeMelo qui fait d’elle une joueuse si précieuse. Ce qu’elle fait loin du ballon est tout aussi impressionnant.

Avec des courses hors balle avisées et une compréhension claire de la façon de trouver et d’exploiter l’espace, DeMelo est une épine constante dans le flanc des défenseurs de toute la NWSL. Elle pousse fréquemment vers l’avant pour ajouter un autre numéro à l’intérieur de la boîte de 18 verges.

Cette séquence d’un récent match du Racing Louisville contre le North Carolina Courage illustre son mouvement intelligent. Alors que la défenseuse Julia Lester descend l’aile droite, DeMelo fait partie d’un groupe de trois coureurs près du haut de la surface. Pendant que Lester la fait bouger sur la droite, DeMelo prend soin de lire le mouvement de ses deux coéquipières à l’intérieur de la surface. L’un commence à casser fort vers le but, tandis que l’autre commence à courber une course vers le coin avant de la surface de réparation de six mètres.

Alors que ses coéquipières repoussent la défense du Courage, DeMelo se rend compte qu’elle n’a pas à sprinter vers la ligne de fond pour trouver une poche d’espace.

Tout ce qu’elle a à faire est d’être patiente, de tenir sa course et elle peut laisser le jeu venir à elle.

Et c’est ainsi. La balle tombe sur DeMelo, qui avait trouvé la poche d’espace dont elle avait besoin, et bien qu’elle ne puisse pas diriger la balle rebondissante sur le cadre, elle aide à transformer une possession en une chance de haute qualité – c’est exactement ce que font les meilleurs joueurs du monde .

DeMelo sait quand tenir ses courses et elle sait quand courir directement sur ses adversaires. Elle a une énergie apparemment illimitée, ce qui en fait un atout défensif majeur pour Louisville. Vous pouvez voir une partie de cette énergie sur ce jeu contre Kansas City où DeMelo fait une course difficile et sinueuse hors du milieu de terrain pour presser trois joueurs actuels et pousser le ballon au fond du filet.

.@Savannah_DeMelo ne peut pas être arrêté maintenant pic.twitter.com/oPos5VbpvF — Ligue nationale de soccer féminin (@NWSL) 21 mai 2023

Entre son efficacité, sa créativité et sa course acharnée, DeMelo est un véritable changeur de jeu dans la NWSL. Elle pourrait aussi en être une pour l’USWNT. Sa vision, sa vitesse de jeu et sa menace sur coups de pied arrêtés peuvent aider les Américaines à briser certains des blocs compacts auxquels elles seront confrontées cet été. Son mouvement et sa prise de décision en transition peuvent ajouter encore plus de chaleur aux contre-attaques déjà torrides de l’équipe. Et son effort défensif et sa rapidité peuvent faire passer la presse d’Andonovski au niveau supérieur.

Il ne sera pas facile pour elle de gagner des minutes pour l’USWNT à la Coupe du monde dans un poste rempli d’autres joueurs capables et plus établis. Rose Lavelle, Lindsey Horan, Ashley Sanchez et Kristie Mewis, qui font toutes partie de l’équipe, ont chacune connu des moments brillants pour le club et le pays dans un rôle de milieu offensif similaire.

Mais si on lui donne la chance cet été, DeMelo a les compétences pour devenir l’un des piliers de l’USWNT – et même un nom familier.