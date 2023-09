Pourquoi Sana Khan a-t-elle demandé aux paparazzi de la tenir à l’écart de la controverse Rakhi Sawant ?

Rakhi Sawant : Sana Khan et Anas Saiyad sont les nouveaux parents de la ville. Le duo a effectué son premier voyage international en tant que parents en Arabie Saoudite et à Londres après avoir accueilli un petit garçon le 5 juillet. Alors qu’ils rentraient chez eux, Sana et Anas ont récemment été aperçus à l’aéroport de Mumbai où des papas ont interrogé le couple sur leurs amis Rakhi Sawant. et Adil Durrani et la controverse entourant leur mariage. Alors qu’Anas a expliqué en détail ce qu’il pensait, Sana a refusé de faire d’autres commentaires à ce sujet. Anas a dit aux papistes que j’aurais un mot avec Adil et Rakhi car ils sont tous les deux proches de moi. Je veux le meilleur pour eux et je ferais de mon mieux pour arranger les choses pour eux. Je ne veux pas entrer dans les affaires judiciaires, mais sinon, je pense que tous les couples ont des problèmes et qu’ils peuvent s’asseoir et en parler. Le mois dernier, Rakhi Sawant a interprété la Omra et une vidéo d’elle parlant de son voyage à la Omra était devenue virale sur Internet.