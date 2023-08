Pourquoi San Francisco est en train de mourir et ce que cela a à voir avec George Soros

Les habitants fuient la ville contrôlée par les démocrates, beaucoup d’entre eux se dirigeant vers les terres républicaines

Autrefois la carte de visite de l’État le plus peuplé d’Amérique, San Francisco montre aujourd’hui les ecchymoses de la mauvaise gestion politique alors que les habitants fuient vers les issues de secours. Est-ce que quelque chose peut sauver la célèbre ville aux sept collines ?

En 1879, la poétesse américaine Ina Coolbrith a tenté de capturer la beauté et la grandeur de la légendaire ville côtière américaine, qui continue d’accueillir des milliers d’artistes, d’écrivains et de penseurs progressistes, avec son poème « To San Francisco ».

Belle sur tes collines, ma Ville,

Belle comme la reine d’autrefois,

Suprême dans sa splendeur à sept collines

Toi, de ta Porte d’Or,

Face au rayon de soleil de l’orient,

Enveloppé dans les lueurs du coucher du soleil,

Trônant dans une gloire ultime,

Ville de brumes et de rêves !

Coolbrith serait très probablement consternée par ce qu’il est advenu de sa ville bien-aimée aujourd’hui : pauvreté insoluble, sans-abrisme, toxicomanie et vitrines fermées ne sont que quelques-uns des problèmes qui affligent désormais le joyau culturel autrefois exquis de la Californie.

Un de mes amis, Mark, qui travaille dans l’industrie technologique de San Francisco, a décrit la situation à laquelle il est confronté lors de son trajet quotidien à vélo pour se rendre au travail.

« Dans le passé, je pouvais faire le trajet jusqu’à la ville en 20 minutes environ, mais je suis constamment obligé de changer d’itinéraire à cause des trottoirs envahis par les abris de fortune et les toxicomanes. il a dit.

Quand je lui ai demandé s’il changeait son itinéraire par peur, sa réponse m’a surpris.

«Pour être honnête, les drogués sont tellement fous qu’ils ne présentent vraiment un danger que pour eux-mêmes. J’évite les zones où ils se rassemblent parce que traverser ces déserts de zombies est tout simplement trop déprimant.

En savoir plus Exécuté pour pauvreté : la mort de Jordan Neely révèle les failles systémiques de la société américaine

Mais il y a plus dans les malheurs actuels de San Fran que de simples villes de tentes accueillant divers toxicomanes au fentanyl et des sans-abri, deux maux sociaux aux États-Unis qui semblent maintenant se produire simultanément. De nombreux habitants de longue date sont contraints d’abandonner leur ville bien-aimée en raison des coûts de location élevés, de l’inflation galopante, d’un ralentissement de l’industrie technologique et des magasins à grande surface ainsi que des petits détaillants qui sont chassés de la ville par des foules itinérantes qui agir en toute impunité. Il devient si mauvais que San Francisco pourrait en fait faire faillite étant donné que près d’un tiers de sa propriété commerciale lucrative est maintenant vide.

La situation devrait donner aux dirigeants locaux, et notamment au gouverneur de Californie Gavin Newsom, une formidable pause car il semble que même l’administration Biden déploie lentement le drapeau blanc de la défaite sur le paysage saccagé. Plus tôt ce mois-ci, le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) a conseillé à ses centaines d’employés fédéraux à San Francisco de travailler à domicile « dans un avenir prévisible » en raison de la criminalité endémique et des problèmes de sécurité.

« À la lumière des conditions à l’édifice fédéral, nous recommandons aux employés de maximiser l’utilisation du télétravail dans un avenir prévisible », la note prévenait.

Ce qui est doublement embarrassant pour le Parti démocrate, qui contrôle en grande partie San Francisco, ainsi que la majorité des principaux domaines électoraux de Californie, c’est que le complexe de bureaux en question, jusqu’à tout récemment, était connu sous le nom de « Speaker Nancy Pelosi Federal Building ». À l’intérieur de la coquille évidée de cette catastrophe de « bâtiment vert » de 18 étages se trouve le bureau de l’ancien président Pelosi, occupé par cinq employés dévoués, qui ont déclaré qu’ils maintiendraient le fort et ne passeraient pas au travail à distance, dans ce que nous pouvons être sûr était une décision absolument personnelle de leur part.

« Soma [‘South of Market,’ where the federal building is located] est l’un de ces endroits de la ville où j’ai du mal à faire venir mes employés pour travailler, car ils ne se sentent tout simplement pas en sécurité d’y aller », Frank Ma, qui travaille comme conseiller en sécurité pour la ville, a déclaré au California Globe. « Ils peuvent garer leur voiture dans un parking sécurisé et ils craignent toujours qu’elle ne soit cambriolée. »

Alors que les résidents libéraux de San Francisco étaient autrefois prêts à blâmer la montée de la criminalité sur des policiers (blancs) trop zélés effectuant trop d’arrestations, la situation n’est plus aussi simple, d’autant plus que les preuves d’une activité criminelle endémique sont facilement capturées par les caméras de vidéosurveillance et les citoyens. armé de smartphones.

Alors, qui est à blâmer pour la situation critique de San Francisco ? Il n’est pas nécessaire de se plonger dans les théories du complot pour suggérer que George Soros, le philanthrope et financier milliardaire qui a un faible dans son cœur de 93 ans pour les politiciens progressistes qui promettent d’être indulgents avec les criminels, a joué un rôle.

En savoir plus Personne ne sait ce qui se passe avec le plus important problème électoral américain

L’année dernière, le Law Enforcement Legal Defence Fund (LELDF) a publié un rapport choquant qui montrait qu’il y avait 75 procureurs de « justice sociale » soutenus par Soros supervisant la moitié des 50 villes les plus peuplées d’Amérique. Pour exprimer ce chiffre d’une autre manière, environ 1 Américain sur 5 est représenté par un procureur qui a reçu des contributions financières directes de Soros ou par l’intermédiaire de son vaste empire d’organisations philanthropiques, dont beaucoup sont extrêmement difficiles à retracer.

Le tollé suscité par les conclusions a été suffisant pour lancer un mouvement populaire visant à rappeler ces procureurs de district financés par Soros, ce qui a conduit à une campagne de rappel contre l’ancien procureur du district de San Francisco, Chesa Boudin. Son remplaçant était Brooke Jenkins, dont le mandat d’un an a vu un alignement plus étroit entre le bureau du procureur et la police locale, ce qui a entraîné une répression des trafiquants de drogue et d’autres criminels.

« Ce n’est pas progressiste de permettre à nos habitants de mourir dans nos rues », Jenkins a déclaré, alors qu’elle exprimait ses opinions sincères sur la réputation de clémence du Parti démocrate envers les esprits criminels. « Il ne réforme pas davantage ou le mouvement de réforme pour permettre aux récidivistes d’offenser continuellement sans aucune conséquence. »

Malgré le changement de garde indispensable, cela ne s’est pas traduit par une différence spectaculaire dans les statistiques sur la criminalité, ni par l’apparence de ville fantôme que la quatrième plus grande ville de Californie a acquise récemment. Et il semble que le résident moyen en ait assez d’attendre, alors que San Francisco se classe parmi les centres urbains qui connaissent des déclins sans précédent. De 2020 à 2021, sa population est tombée à son plus bas niveau depuis 2010, annulant une décennie de croissance démographique d’un seul coup. De nombreuses autres villes et États contrôlés par les démocrates ont connu un déclin similaire, notamment New York, Washington DC et Boston.

Plus inquiétant, cependant, du moins pour les perspectives politiques des démocrates, c’est là où le San franciscain mécontent moyen s’échappe. Si vous avez deviné le pays républicain, vous avez raison. Les comtés de Miami-Dade et Palm Beach, où Ron DeSantis, gouverneur républicain et aspirant terminateur de Trump, siègent à la cour, ont connu la plus forte augmentation du nombre de migrants sortants de SF, augmentant respectivement de 120% et 107% par rapport aux moyennes annuelles par rapport au précédent. cinq ans.

Commentant cette statistique, mon ami, un libéral pur et dur, ne pouvait que répondre avec un humour noir : « La seule chose qui peut sauver notre ville maintenant est un autre tremblement de terre », faisant référence à la catastrophe de 1906 qui a laissé 80% de la ville en ruines fumantes. Espérons que la situation n’atteindra pas ce point avant que la grande ville de San Francisco ne puisse voir les résultats du nouvel arrangement juridique en train de prendre racine. Ce joyau californien mérite une seconde chance.