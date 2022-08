Pourquoi Salman Rushdie est-il si controversé ? | Nouvelles américaines

Salman Rushdie est un auteur britannique d’origine indienne dont les écrits sur la religion et la politique l’ont rendu controversé dans certaines parties du monde.

Ses trois premiers romans – Grimus (1975), Midnight’s Children (1981) et Shame (1983) – ont tous été salués, mais c’est son quatrième – The Satanic Verses – qui a suscité des critiques.

Certaines des scènes du livre de 1988 représentent un personnage inspiré du prophète Mahomet, ce qui a suscité la colère de certains membres de la communauté musulmane du Royaume-Uni.

Ils considéraient cela comme blasphématoire.

Les protestations se sont étendues jusqu’au Pakistan en janvier 1989 et le mois suivant, le chef spirituel de l’Iran révolutionnaire, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, a condamné le livre et émis une fatwa contre lui.

Une prime a été offerte pour son exécution.

Le livre a été brûlé dans le monde entier et les traducteurs de l’ouvrage ont été attaqués – Hitoshi Igarashi, qui l’a traduit en japonais, a été assassiné en 1991.

Rushdie a adopté un pseudonyme et s’est caché sous la protection de Scotland Yard, bien qu’il apparaisse occasionnellement en public.

Rushdie a continué à écrire, malgré la menace qui pesait sur sa vie

Malgré la menace qui pesait sur sa vie, il a continué à écrire et, en 1998, le gouvernement iranien a déclaré qu’il n’appliquerait plus la fatwa.

Cependant, la fatwa n’a jamais été révoquée et les Versets sataniques restent interdits en Iran et dans un certain nombre d’autres pays.

Rushdie a écrit sur son expérience dans les mémoires à la troisième personne Joseph Anton en 2012.

S’exprimant à New York trois ans plus tard, il a déclaré: “Si vous êtes une organisation de libre expression, si vous croyez en la valeur de la liberté d’expression, alors vous devez croire en la valeur de la liberté d’expression que vous n’aimez pas.

“Si vous ne défendez que la liberté d’expression conforme à votre propre cadre moral, c’est ce qu’on appelle normalement la censure.”

Il a été fait chevalier en 2007, une décision critiquée par les gouvernements iranien et pakistanais.