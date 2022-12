Pourquoi Sally Field a été impressionnée par Jim Parsons, star de “Big Bang Theory”

Sally Field a passé un moment “merveilleux” à travailler avec la star de “The Big Bang Theory”, Jim Parsons, et a été sérieusement impressionnée par ses talents d’improvisateur.

Les deux co-vedettes du nouveau film “Spoiler Alert”, basé sur les mémoires à succès de Michael Ausiello, “Spoiler Alert: The Hero Dies”. L’histoire raconte le voyage d’Ausiello pour trouver l’amour et les difficultés de faire face au diagnostic de cancer en phase terminale de son partenaire.

Parsons joue Ausiello aux côtés de Ben Aldridge, qui joue son amour Kit Cowan. Field et Bill Irwin jouent les parents de Cowan.

“Il y avait beaucoup de choses à ce sujet pour moi qui étaient un cadeau”, a déclaré Field à Fox News Digital. « Avec qui je dois travailler [director] Michael Showalter encore, c’était un énorme cadeau, et avec mon ami David Marshall Grant encore, qui était le showrunner de “Brothers and Sisters”, une émission que j’ai faite pendant cinq ans”, a-t-elle expliqué. “Il y avait beaucoup de choses merveilleuses que j’ai adoré refaire, mais ensuite c’était Jim Parsons et rencontrer Ben Aldridge et voir cette star naître – il y avait beaucoup de cadeaux tout autour.”

SALLY FIELD DÉVERSÉ LE PIRE KISSER À L’ÉCRAN ÉTAIT UN PETIT AMI DE LONGUE DATE BURT REYNOLDS: “BEAUCOUP DE BAVURE”

Field a loué la capacité de Parsons et d’Aldridge à improviser sur le plateau, notant que “certains acteurs sont jetés par cela” et “aiment simplement s’en tenir à la page”.

L’actrice a déclaré que même s’il est parfois nécessaire de s’en tenir uniquement à ce qui est écrit dans le scénario, “parfois, il doit prendre vie d’une manière différente que vous ne pouvez pas amener à ce point à moins que vous ne soyez autorisé à voler avec it », remerciant le réalisateur du film Showalter de leur avoir permis d’expérimenter sur le plateau.

“Avec ce genre de choses, c’est la famille, et beaucoup de scènes où nous sommes tous censés être en vie en même temps, donc vous parlez les uns sur les autres, vous devez apporter beaucoup d’improvisation dans ça », a déclaré Field. “Et Ben, qui savait que c’était aussi le monde dans lequel il pouvait vivre? Ensuite, il y a Jim Parsons et vous savez que c’est ce qu’il fait. Vous savez qu’il est bon avec ça, et donc il n’y a jamais eu de hoquet.”

Irwin a également été impressionné par le casting. Il a qualifié Aldridge de “merveilleux conteur”, ajoutant qu’il “avait fallu environ deux secondes pour solidifier” une relation père-fils avec lui.

En ce qui concerne Parsons, Irwin a déclaré qu’il était “un artisan subtil et délicat en tant qu’acteur” et que le regarder travailler était incroyable.

“Nous le connaissons à la télévision, nous savons à quel point il peut clairement projeter une certaine prémisse comique, et puis pour le regarder, je suis à l’écran avec lui et je ne sais pas où il va. Je connais le scénario, je sais ce qu’il dit ensuite, mais je ne sais pas de ses propres yeux où il va en tant que personnage”, a déclaré Irwin.

Il était également facile pour Irwin de jouer le mari de Field dans le film, a-t-il déclaré. Les deux ont travaillé ensemble sur une pièce de Broadway en 2002, et comme Field l’a souligné, faire “huit représentations par semaine pendant mois après mois après mois, ça a tendance à vous lier”. L’ancienne star de “Gidget” a déclaré à Fox News Digital qu’il ne leur avait pas fallu longtemps pour s’adapter au rôle d’un couple marié, affirmant qu’ils “avaient commencé à courir” et “étaient instantanément ces deux personnes”.

‘BIG BANG THEORY’ STAR JIM PARSONS JOKES IL ‘SAIT OÙ TOUS LES CORPS SONT ENTERRÉS’

L’auteur et producteur exécutif Ausiello n’arrive toujours pas à croire qu’il a Field dans son film, admettant “cette partie ne semble toujours pas réelle. Je l’ai rencontrée aujourd’hui et j’ai toujours ce moment de, même si j’étais sur le plateau tous les jours et Je l’ai vue, comme, ‘Putain de merde, c’est Sally Field !’ C’est immobile, à chaque fois.”

Ausiello était également ravi que Parsons le représente dans le film, affirmant que “l’une des raisons pour lesquelles j’ai accepté de faire cela et de faire ce voyage avec lui” était que, pour une raison ou une autre, “je lui faisais confiance”. Il a expliqué que les deux “étaient à peu près sur la même page depuis le premier jour”.

“Jim est quelqu’un que j’admire depuis si longtemps, et quelqu’un qui, en tant que journaliste de divertissement, j’ai couvert ‘The Big Bang Theory’ toute la série, et j’ai interviewé Jim à plusieurs reprises et j’étais un grand admirateur de son travail, de son talent. Donc, être dans un endroit où je travaille avec lui, et il me joue, et pour nous d’être en quelque sorte des partenaires créatifs, c’est incroyable”, a déclaré Ausiello.

En plus de jouer dans le film, Parsons a joué un rôle énorme dans la réalisation du film en premier lieu. Ausiello a révélé comment sa relation professionnelle avec Parsons les avait amenés à se réunir pour transformer ses mémoires en film.

“J’ai approché Jim pour modérer une séance de questions-réponses chez Barnes and Noble la semaine où mon livre est sorti, car encore une fois, nous avions une relation professionnelle et je le connaissais, et je pensais qu’il serait une bonne personne pour me poser des questions”, Ausiello expliqué. “Cela l’a amené à lire le livre, et son mari à lire le livre, et tous les deux ont eu une conversation sur la possibilité de l’optionner avec moi et c’est vraiment ce qui a lancé le bal.”

Bien qu’il admette ne pas être familier avec le travail précédent d’Aldridge, Ausiello a déclaré que l’acteur n’était “qu’un rêve” sur le plateau et qu’il est l’un de “ses plus grands fans maintenant”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Ausiello a ajouté qu’il est surréaliste de pouvoir regarder son histoire se dérouler à l’écran. “C’est tellement difficile de faire un film. C’est tellement difficile d’obtenir le feu vert pour un film. Être assis là dans le théâtre, le regarder, c’est comme un miracle”, a-t-il admis. “Egalement juste rempli d’une immense gratitude de travailler avec ce calibre de talent. Dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pu imaginer que je serais dans cet endroit.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Spoiler Alert” devrait sortir en salles vendredi.