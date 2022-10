Pourquoi Sally Dexter quitte-t-elle Emmerdale en tant que Faith Dingle ?

FAITH Dingle est devenue un personnage emblématique pendant son séjour dans les Dales.

Sally Dexter, 62 ans, l’a jouée par intermittence depuis 2017, mais s’est retirée du rôle pour de bon dans des scènes déchirantes jeudi soir.

Sally Dexter a quitté Emmerdale et son rôle de Faith Dingle

Faith est décédée après avoir décidé de mettre fin à ses jours après son diagnostic terminal

Voici tout ce que vous devez savoir sur les raisons pour lesquelles l’actrice a quitté Emmerdale.

Pourquoi Sally Dexter a-t-elle quitté Emmerdale ?

Sally a repris le rôle de Faith en 2017 et est restée à l’écran jusqu’en 2019 avant de quitter la série.

Elle est revenue l’année dernière et l’actrice savait dès le départ comment les choses allaient se terminer, les patrons étant apparemment ceux qui décidaient du sort de Faith.

Elle a révélé: “J’ai toujours su que Faith revenait pour mourir. Mon idée était de lui faire sauver Cain et Chas d’une sorte d’attaque dans le Woolie – disons d’une balle ou d’un couteau visant ses enfants d’un intrus fou !

«Je pouvais l’imaginer glisser sur le côté du bar, avec Cain et Chas la déclarant héroïne!

“Mais l’histoire de Jane [Hudson, executive producer] et l’équipe voulait était beaucoup plus importante et difficile à dire.

“J’espère seulement que nous avons rendu autant de justice que possible.”





Qu’est-il arrivé à Faith Dingle ?

Au cours des derniers mois, Faith a lutté contre le cancer et après avoir appris qu’il était en phase terminale, elle a décidé de mettre fin à ses jours.

Tout au long de l’épisode, Faith a passé du temps de qualité avec ses proches, dont sa fille Chas, (Lucy Pargeter) sa belle-fille Moira Barton (Natalie J. Robb), ses amis Diane Sugden (Elisabeth Estensen) et Eric Pollard (Chris Chittell), son petit-fils Nate Robinson (Jurell Carter) et son arrière-petite-fille Sarah Sugden (Katie Hill), qu’elle a soutenues pendant sa propre bataille pour la santé des années plus tôt.

Faith tendit la main vers son sac à main et commença à déballer une variété de comprimés et de flacons de médicaments.

Elle a également sorti les photos de Sarah de la journée au bord de la mer alors qu’elle les parcourait.

Lors d’une conversation avec Sarah, Moria a remarqué qu’elle portait un médaillon que Faith a dit qu’elle lui donnerait “quand elle serait dans sa boîte”, ce qui a éveillé Moria.

Alors que Moira et Cain se dirigent vers le pub dans la panique, ils découvrent une Faith extrêmement mal au lit.

Ayant apparemment pris une overdose, Faith a d’abord chuchoté au couple: “Allez… s’il vous plaît.”

Un Cain inquiet a insisté pour appeler une ambulance mais Faith, extrêmement malade, lui a dit de ne pas le faire, lui demandant de “la laisser partir”.

Cain a réconforté une foi mourante dans son lit alors qu’ils racontaient les souvenirs heureux de la veille.

Faith glissa de plus en plus loin alors qu’elle restait dans les bras de son fils alors qu’elle prenait son dernier souffle.

Qu’a dit Sally à propos de ses scènes de sortie ?

Parlant des dernières scènes de Faith, Sally a déclaré: “J’ai trouvé ça vraiment très poignant à filmer, je savais que cela signifiait que le temps de Faith à Emmerdale était terminé, et le mien aussi…

« J’ai apprécié d’être de retour. Les rires, la fabuleuse campagne du Yorkshire et les compétences, le talent et le dévouement de toute l’équipe de personnes que je respecte, admire et pour qui j’ai une immense affection vont me manquer.

« Je suis extrêmement triste que Faith ne puisse pas revenir. Si vous me repérez dans la rue, vous me reconnaîtrez peut-être portant quelques articles !

Faith est morte dans les bras de son fils Cain