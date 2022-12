Pourquoi sa banque n’a-t-elle pas fait plus pour aider son grand-père de 88 ans victime d’une arnaque de 28 500 $, demande sa famille

Philip Ali, 88 ans, a reçu l’appel que tous les grands-parents craignent.

Son petit-fils avait été arrêté pour trafic de drogue et avait de sérieux ennuis avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

“Il vient de se marier. Il suit une formation d’ambulancier et il vient de réussir son examen”, a déclaré Ali.

Avec un casier judiciaire, dit Ali, “ses chances d’obtenir ce travail sont devenues nulles”.

“Ce type qui est censé être mon petit-fils hurle, pleure et dit grand-père, grand-père, tu veux m’aider ? Grand-père ? Et pour ma vie, ça ressemble exactement à mon petit-fils”, a déclaré Ali, qui vit dans la région de Niagara en Ontario.

Ali ignorait qu’il tombait dans le piège d’une escroquerie populaire par téléphone, connue sous le nom d’escroquerie des grands-parents ou d’escroquerie d’urgence.

Son petit-fils n’avait pas été arrêté. Il ne faisait pas face à des accusations de drogue. C’était tout un con.

Du 3 au 8 novembre, les faux policiers ont convaincu Ali de faire trois gros retraits en espèces de sa banque, Meridian Credit Union, pour un total de 28 500 dollars.

Ils ont dit à Ali qu’ils enverraient un coursier pour récupérer l’argent et que le coursier partagerait un mot de passe verbal – “Code jaune” – pour prouver qu’ils avaient été envoyés là-bas par le tribunal.

En moins d’une semaine, les escrocs ont collecté près de 30 000 $ en espèces sur le pas de la porte d’Ali.

Jeff Horncastle, client et responsable des communications du Centre antifraude du Canada (CAC), a déclaré que les escroqueries de grands-parents comme celle dont Ali a été victime se multiplient dans toute la province.

Les données du CAC montrent qu’en 2021, 240 escroqueries de grands-parents ont été signalées en Ontario, 92 victimes ayant perdu près de 650 000 $ au total.

En août 2022, CAC a reçu 700 rapports d’escroqueries de grands-parents avec 343 victimes perdant ensemble plus de 3,1 millions de dollars.

La famille veut que la banque Meridian soit tenue pour responsable

Dans le cas d’Ali, sa fille Karen Bull a découvert que son père se faisait arnaquer.

Elle a dit qu’elle voulait savoir pourquoi sa banque, Meridian Credit Union, n’a pas fait plus pour empêcher que cela se produise.

Bull a déclaré qu’elle et sa sœur avaient récemment reçu une procuration sur le compte bancaire commun de ses parents, à partir duquel Ali a pris l’argent. Ni l’un ni l’autre n’ont été alertés des retraits importants.

Philip Ali a effectué trois retraits importants, totalisant au total 28 500 $, auprès de deux banques Meridian Credit Union de la région de Niagara du 3 au 8 novembre. (Tom McFeat/CBC)

Après avoir vu le “courrier” faire une cueillette chez ses parents, Bull a contacté la police. Le lendemain, elle a dit qu’elle s’était rendue à Meridian Credit Union et avait parlé à un responsable.

“Pourquoi personne ne m’a appelé? C’est un comportement très inhabituel pour mon père”, a-t-elle dit, ajoutant qu’elle avait également demandé pourquoi ils n’avaient pas contacté sa mère, qui était également sur le compte.

La responsable principale des relations publiques de Meridian, Teresa Pagnutti, a déclaré à CBC Hamilton: “Les procurations et les cotitulaires de compte peuvent examiner toutes les transactions de compte”, mais les caissiers ne sont “pas tenus d’informer les autres titulaires de compte ou les procurations de l’activité de transaction” s’ils sont “capable de faire des transactions par eux-mêmes.”

“Ils ont dit, eh bien, vous savez, votre père nous a menti sur la raison pour laquelle il utilisait l’argent”, a déclaré Bull.

Les faux agents de la GRC ont dit à Ali de mentir sur la raison pour laquelle il retirait l’argent, a-t-il dit. Ils ont demandé à Ali de retirer l’argent de deux succursales Meridian différentes.

CBC Hamilton a demandé à Scott Windsor, vice-président des communications d’entreprise de Meridian Credit Union, s’il existe des politiques qui aident les caissiers de banque à identifier les personnes âgées qui ont été entraînées à mentir sur les raisons pour lesquelles elles effectuent plusieurs retraits bancaires importants.

Windsor a déclaré à CBC Hamilton qu’il n’était pas en mesure de dire si la banque suivait les retraits importants en espèces effectués dans plusieurs succursales.

“Malheureusement, dans certains cas, les membres peuvent déformer le but de leurs transactions et insister pour recevoir leur argent, même s’ils sont avertis de transactions frauduleuses ou frauduleuses suspectes”, a-t-il déclaré dans un e-mail.

Ali a déclaré qu’il n’avait pas été informé des arnaques des grands-parents par les scrutateurs et qu’on ne lui avait posé que des questions sur ce à quoi il dépensait l’argent. D’abord, il a dit qu’il achetait une voiture. Le deuxième retrait, a-t-il dit, était de réparer le toit de sa maison.

Ali a déclaré que la troisième fois qu’il avait retiré de l’argent, il avait dit à la banque qu’il prélevait un héritage pour son petit-fils, et ils lui avaient demandé de signer une renonciation selon laquelle la banque n’était pas responsable s’il perdait les deux enveloppes de billets de cent dollars qu’il avait reçu. .

“Ils voulaient s’assurer que si je franchissais cette porte et que je me faisais frapper à la tête, et que quelqu’un me prenait cet argent, ils n’étaient pas responsables”, a-t-il déclaré.

La police régionale de Niagara procède à une arrestation

La police de Niagara a arrêté une femme de 22 ans le 17 novembre 2022 en lien avec le cas d’Ali. Elle a été accusée de fraude de plus de 5 000 $ et de possession de biens obtenus par un crime de plus de 5 000 $.

Selon la police, la femme aurait conduit une Honda Civic 2006 grise à la résidence d’Ali à trois reprises pour récupérer les 28 500 $ par tranches.

Actuellement, Ali n’a rien récupéré de son argent.

Bull dit que sa famille est heureuse qu’une arrestation ait été effectuée, mais ils se sentent vulnérables parce que les fraudeurs connaissent le numéro de téléphone et l’adresse de son père.

“La police fait peut-être des progrès, mais vous savez, d’après ce que j’ai lu, c’est une chose beaucoup plus importante.

La police régionale de Niagara a arrêté une femme de 22 ans en lien avec le cas de Philip Ali. (Dan Taekema/CBC)

La police de Niagara dit qu’elle continue d’enquêter et qu’elle pense qu’il pourrait y avoir plus de victimes dans la région.

“Nous remarquons une forte augmentation des escroqueries de type urgence”, a déclaré Horncastle, du CAC.

“Au cours des huit premiers mois de 2022, 4,5 millions de dollars ont été perdus au Canada”, a-t-il déclaré.

Horncastle a déclaré que si vous recevez un appel d’une personne prétendant être un policier ou un agent de la GRC, appelez votre police locale ou le poste de la GRC pour confirmer, même si l’identification de l’appelant indique que l’appel provient de son numéro.

“Les fraudeurs ont la capacité de manipuler le numéro de téléphone qui s’affiche sur votre écran d’appel”, a-t-il déclaré.

“Ne vous fiez pas au numéro affiché sur votre afficheur, passez toujours l’appel sortant.”