Ryan Sutter connaît le pouvoir de la résilience.

Le mois dernier, Bachelor Nation a été surpris d’apprendre La bachelorette alun était aux prises avec une maladie mystérieuse. Et alors que 2020 touche à sa fin, le pompier de 46 ans parle des plus grandes leçons qu’il a apprises tout en poursuivant sa recherche de réponses.

« Je me suis poussé à développer un état d’esprit qui n’abandonnerait pas, ne céderait pas ou ne donnerait aucun signe de faiblesse », Ryan expliqué dans un compte Instagram publié le mardi 29 décembre. «Je l’ai fait principalement seul, en choisissant la solitude comme terrain d’entraînement. Bien que j’aie eu des pannes, peu de personnes les ont jamais vues. La plupart du temps, j’ai intériorisé la difficulté et me suis distrait de sa présence par l’effort physique . Cela a fonctionné pour moi. Je me sentais en confiance. Je me sentais résilient. Jusqu’à cette année … »

Au cours des 12 derniers mois, Ryan a expliqué qu’il comprenait maintenant l’importance de demander de l’aide et de laisser les autres entrer.