Pourquoi Ryan Reynolds dit qu’un champ de citrouilles est « l’endroit où la joie va mourir »

Ryan Reynolds je ne craquerai pas pour cette activité automnale.

Le Dead Pool star – qui partage des enfants Jacques9, Inès7, Bettyet fils Oline19 mois, avec femme Blake Lively– n’a pas retenu son idée d’emmener ses enfants et leurs amis au champ de citrouilles local, plaisantant en disant que c’est l’endroit « où la joie va mourir ».

« Bien sûr, je veux vous emmener, vous et votre sœur, au champ de citrouilles », a-t-il plaisanté lors d’une conversation avec ses filles publiée sur Instagram Story le 4 octobre. « Désolé, et maintenant ? Vous voulez amener le petit Brandon de l’école ? Celui qui n’arrive pas à moduler le volume de sa voix ? Ou l’autre Brandon qui a toujours une maladie contagieuse et qui s’est un jour essuyé le nez avec vos cheveux ?

À la surprise de Ryan, il y avait en fait un « TROISIÈME Brandon » qui voulait le suivre.

« Halle-f-roi-BOOYA ! » il a partagé son sarcasme caractéristique. « Et ils ont dit que ce n’était pas possible ! »