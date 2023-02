Pourquoi Rutgers est l’équipe cauchemar que personne ne veut jouer

Jean Fanta Diffuseur et journaliste de basketball universitaire

NEW YORK – C’est la seule équipe du pays à avoir battu Purdue.

Tom Izzo espère ne plus jamais les revoir cette saison.

Ils occupent actuellement la deuxième place du Big Ten.

Et samedi, le Madison Square Garden comptait 14 800 fans hurlants à l’intérieur du bâtiment, dont au moins 80% portaient du rouge dans un match impliquant l’une des meilleures marques de basket-ball universitaire, l’État du Michigan vêtu de vert et de blanc.

C’est l’identité de l’équipe masculine de basket-ball Rutgers, et le résultat est gagnant.

Lors de la victoire 61-55 de samedi après-midi contre les Spartans, les Scarlet Knights ont montré leur ADN, surmontant un déficit de 29-21 deux minutes après le début de la deuxième mi-temps et mettant l’État du Michigan dans le hachoir à viande. Au cours des 16 minutes qui ont suivi, Rutgers a dominé les Spartans 30-15 pour prendre le contrôle et remporter sa 16e victoire de la saison, tout en passant à 8-4 au classement des Big Ten.

Rutgers avec l’alley-oop ! Paul Mulcahy a trouvé CLifford Omoruyi pour un jam alley-oop contre Michigan State samedi.

C’était joli ? Loin de là. Mais vous attendriez-vous à ce que le programme de basket-ball universitaire représentant l’université d’État du New Jersey le soit ? Bien sûr que non!

“Ce n’était pas beau, mais c’était beau pour moi”, a déclaré Steve Pikiell après la victoire. “Nous avons trouvé un moyen de gagner. Nos gars ont été dans une position comme celle-ci un million de fois, et ils l’ont montré aujourd’hui.”

La série de succès que Rutgers a mis en place commence et se termine avec Pikiell, qui en est à sa sixième saison à la barre et a fait un programme de travail aussi solide que n’importe qui dans le pays.

Lorsqu’il a pris la relève en 2016, Rutgers n’était pas pertinent, coincé dans le sous-sol du Big Ten après une saison 7-25 sous Eddie Jordan. Après trois ans à empiler les pièces ensemble, les Scarlet Knights sont devenus une force stable et sont en route pour un troisième voyage consécutif au tournoi NCAA – une première dans le programme.

“Rutgers, à mon avis, est la deuxième meilleure équipe du Big Ten”, a déclaré Tom Izzo. “Je suis un grand fan de Rutgers et de Steve. Ils ont un groupe de gars qui sont juste durs et qui ne se soucient de rien d’autre que de gagner.”

Ces gars dont parle Izzo ? Ce n’étaient pas des recrues quatre ou cinq étoiles dans la zone arrière. C’est un vétéran de cinquième année, Caleb McConnell, qui est l’un des meilleurs défenseurs du pays. C’est un meneur principal de Paul Mulcahy qui a répondu à la cloche avec 17 points en seconde période après avoir été sans but dans les 20 premières minutes.

“J’ai dit à Mulcahy et McConnell après le match qu’ils ont été formidables pour le Big Ten”, a déclaré Izzo. “J’espère ne jamais les revoir. Il y a juste un comportement à leur sujet. Gagner semble être de première main.”

“Pour qu’il dise cela, il est un entraîneur du Temple de la renommée, et ils ont dirigé cette ligue pendant des années et des années”, a déclaré Mulcahy lorsqu’on lui a posé des questions sur les éloges d’Izzo. “C’est génial de l’entendre venir de lui. Nous avons une tonne de respect pour lui et ce qu’il a construit. Nous le regardons depuis que nous sommes petits. Quant à nous, cela remonte au programme, à l’université et à l’entraîneur Pikiell mettant nous en position de gagner.”

Cet élément gagnant commence par un avantage et une ténacité avec cette équipe, celle que le grand homme junior Cliff Omoruyi incarne. Lors de sa dernière performance, le junior nigérian de 6 pieds 11 pouces et 240 livres a réussi son quatrième double-double lors des six derniers matchs avec 15 points et 12 rebonds.

Peut-être que la chose la plus importante à propos des Scarlet Knights est qu’ils sont implacables sur la défensive, se classant n ° 2 à KenPom à cette extrémité de cet étage. Cela leur donne une chance contre n’importe qui, comme l’illustre la victoire de 65-64 sur les chaudronniers les mieux classés le 2 janvier à la Mackey Arena. Les Scarlet Knights ont une fiche de 16-1 cette saison et de 8-0 dans le Big Ten en accordant 65 points ou moins.

“J’adore le fait que nous ayons gardé le cap. Nous gardons le cap”, a déclaré Pikiell.

“Toute l’année … si nous sommes connectés du côté défensif, nous faisons des ravages et causons des problèmes”, a ajouté McConnell. “C’est quelque chose que nous voulions faire aujourd’hui. Nous voulions les étouffer.”

Et c’est exactement ce que les Scarlet Knights ont fait à Michigan State, les maintenant à 31% du sol dans les 20 dernières minutes et 4 pour 21 sur une plage de 3 points au total.

Rutgers avait l’air imperturbable samedi après-midi. Lorsque les Spartans ont augmenté de huit, les Scarlet Knights ont simplement joué plus fort. Quand un appel controversé peut-il avoir eu lieu ? Ils ont forgé. Et lorsque l’opportunité de reprendre le jeu s’est présentée, les Scarlet Knights l’ont saisie comme un pilote A-1 un vendredi d’été sur la promenade menant à la côte de Jersey.

Dans une conférence qui se targue de physique et de ténacité, Rutgers ne perdra jamais dans ce département. Les Knights ont ajouté de manière significative au Big Ten en basket-ball, et samedi après-midi au Madison Square Garden, ils n’ont pas reculé devant les projecteurs nationaux. Au lieu de cela, ils ont montré à quel point ils peuvent être dangereux.

Jean Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et un écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’appel de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter à @John_Fanta .

En savoir plus:

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Basket-ball universitaire Big Ten Chevaliers écarlates de Rutgers