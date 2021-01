RUFUS Hound sera absent de Dancing On Ice ce soir (dimanche 24 janvier).

Le comédien et présentateur avait été associé à la danseuse professionnelle Robin Johnstone.

Pourquoi Rufus Hound n’est-il pas sur Dancing on Ice ce soir?

Rufus Hound sera absent de Dancing On Ice dimanche soir alors qu’il s’auto-isole après être entré en contact avec une personne qui a été testée positive pour Covid-19.

Hound, qui a suscité des centaines de plaintes auprès de l’Ofcom, le chien de garde après s’être attaqué au gouvernement pour sa position sur les repas scolaires gratuits lors de l’épisode de lancement de dimanche dernier, a plaisanté en disant qu’il travaillait à travers des jeux-questionnaires à la demande.

Il a écrit sur Twitter: « Ma déclaration d’isolement: ravi de dire que j’ai regardé presque tous les épisodes de Countdown on All4, Only Connect sur iPlayer et que j’aurais dû faire des percées significatives dans Pointless à cette heure demain. »

Quand Rufus Hound reviendra-t-il à Dancing on Ice?

Une porte-parole d’ITV a ajouté: « Cette semaine, Rufus Hound est entré en contact avec une personne en dehors de l’émission qui a été testée positive pour Covid-19.

«Cela signifie que, suivant les directives du gouvernement, il s’isolera pendant 10 jours.

«Nous espérons le revoir bientôt sur la glace.»

Comment est-il passé au tour suivant?

Hound ne devait pas se produire pour les juges dimanche soir, après avoir impressionné lors de l’épisode de lancement.

Le panel a mis le comédien et son partenaire, Robin Johnstone, directement à la troisième semaine de la compétition en donnant au couple un ticket en or.

Visiblement choqué, Hound a déclaré: « J’ai passé la majeure partie de cette année à ne pas être émotionnellement stable parce que le monde a cessé de faire sens et cela n’a pas plus de sens.

« Merci, je ne sais pas ce qui se passe. »