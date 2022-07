Pourquoi Rotterdam n’autoriserait pas le démantèlement d’un pont pour le yacht de Bezos

“Quand j’avais environ 11 ans, nous avons eu un garçon américain avec nous pendant une semaine, un étudiant d’échange”, se souvient-elle. «Et ma mère lui a dit, fais ton propre sandwich comme tu le fais en Amérique. Au lieu de mettre une saucisse sur son pain, il en mit cinq. Ma mère était trop polie pour lui dire quoi que ce soit, mais elle m’a dit en néerlandais : “Nous ne mangerons jamais comme ça dans cette maison.”

À l’école, Mme Verkoelen a appris par des amis que les enfants américains chez eux mangeaient tous de la même façon. Ils étaient stupéfaits et un peu jaloux. A l’époque, on disait aux Pays-Bas que mettre à la fois du beurre et le fromage sur votre pain était “le sandwich du diable”. Choisissez-en un, est allé la pensée. Vous n’avez pas besoin des deux.

Construire le plus grand voilier du monde et démanteler le monument bien-aimé d’une ville ? C’est le buffet à volonté du diable.

La séquence d’austérité dans la culture néerlandaise peut être attribuée au calvinisme, disent les habitants, la branche religieuse la plus populaire du protestantisme ici depuis des centaines d’années. Il met l’accent sur des vertus comme l’autodiscipline, la frugalité et la conscience. Les sondages suggèrent que la plupart des gens aux Pays-Bas aujourd’hui ne sont pas pratiquants, mais les normes sont ancrées, comme en témoignent les attitudes néerlandaises envers la richesse.

“Calvin enseigne que l’on vous confie la gestion de votre argent, que vous avez la responsabilité d’en prendre soin, ce qui signifie en donner beaucoup, être généreux envers les autres”, a déclaré James Kennedy, professeur d’histoire néerlandaise moderne à Utrecht. Université. « Le travail est une vocation divine dont vous serez tenu responsable. C’est considéré comme mauvais pour la société et mauvais pour votre âme si vous dépensez de manière ostentatoire.

Il y a des milliardaires aux Pays-Bas et un énorme écart salarial entre les PDG et les employés. Statista, une société de recherche, a rapporté que pour chaque dollar gagné par un travailleur moyen, les PDG gagnaient 171 $. (Le chiffre est de 265 $ aux États-Unis, l’écart le plus important de tous les pays.) La différence est que les riches aux Pays-Bas ne l’affichent pas, tout comme les puissants ne mettent pas en valeur leur cachet. Les Néerlandais dirigeaient autrefois l’un des plus grands empires du monde, mais il y a une certaine fierté ici que le Premier ministre du pays fasse du vélo pour rendre visite au roi – oui, les Pays-Bas ont une famille royale, qui est également relativement discrète – et verrouille le vélo à l’extérieur du palais.