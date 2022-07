Pourquoi Roth IRA est un gagnant fiscal lorsque le compte de retraite perd sa valeur marchande

Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 27 juin 2022 à New York.

À moins que le Congrès ne vote la prolongation de la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi, les taux reviendront après 2025 à ce qu’ils étaient en 2017. Cela signifie, par exemple, que le taux d’imposition de 12 % remonterait à 15 %, le taux d’imposition de 22 % reviendrait à 25 % et le taux d’imposition de 24 % reviendrait à 28 %.

La conversion maintenant pourrait être particulièrement intéressante pour les jeunes salariés qui ne sont pas encore dans leurs années de travail maximales, étant donné que leurs revenus et leur tranche d’imposition sont susceptibles d’augmenter. “La probabilité est nettement plus élevée pour quelqu’un qui est jeune”, a-t-il déclaré.

Personne ne sait ce que l’avenir nous réserve, ce qui rend la décision plus difficile, mais historiquement parlant, nous sommes dans un environnement fiscal relativement bas et les taux sont susceptibles d’augmenter à l’avenir, a déclaré Tyler Ozanne, conseiller financier principal et directeur de Probity Advisors à Dallas. .

Cela pourrait être une décision particulièrement intéressante si l’investisseur est jeune et dispose d’un horizon à long terme pour que ses actifs se développent. Avoir les actifs dans un Roth IRA protège contre les futures augmentations d’impôt et il n’y a aucune obligation de prendre des distributions à partir de 72 ans, a déclaré Henderson.

Compte tenu de la fluctuation du marché au cours des derniers mois, la stratégie attire clairement plus d’attention. Notamment, les conversions Roth ont augmenté de 18% au cours du premier trimestre, par rapport à la même période l’an dernier, selon les données les plus récentes disponibles auprès de Fidelity Investments.

3. Mises en garde : liquidités disponibles, tranches d’imposition et dons de bienfaisance

Idéalement, vous souhaitez avoir de l’argent en dehors des véhicules éligibles aux taxes pour pouvoir payer la taxe sur la conversation. Sinon, vous tirez parti de votre capacité à faire croître ces actifs en franchise d’impôt. “Vous avez moins de capital qui vous rapportera cette croissance en franchise d’impôt”, a déclaré Ozanne.

Gardez à l’esprit que si vous convertissez un solde important, les impôts pourraient être considérables et pourraient même vous pousser dans une tranche d’imposition plus élevée, vous voudrez donc vraiment planifier à l’avance pour vous assurer que c’est la bonne décision pour vous. D’autant plus qu’une conversion Roth ne peut pas être déroulée.

Aucune de ces mesures ne peut être prise dans le vide, a déclaré Alex Klingelhoeffer, conseiller en patrimoine chez Exencial Wealth Advisors.

Par exemple, si vous prévoyez de grosses dépenses en espèces pour lesquelles vous avez besoin d’argent, cela n’a peut-être pas de sens, car l’argent des contribuables doit provenir d’actifs autres que la retraite pour que les calculs fonctionnent, a-t-il déclaré. Si vous êtes dans une année où vous vous attendez à recevoir un gros bonus en espèces, ce n’est pas non plus le meilleur moment pour convertir car votre tranche d’imposition va être plus élevée que la normale, a-t-il déclaré.

Votre intention caritative est une autre considération. Certains des clients d’Ozanne utilisent les distributions minimales requises de leur IRA traditionnel à des fins caritatives. Le RMD va directement à l’organisme de bienfaisance et vous n’avez pas à reconnaître la distribution caritative comme un revenu ordinaire. Si tel est le cas, il n’est peut-être pas logique de convertir des actifs en Roth, a-t-il déclaré.

“Il y aura certaines années où cela aura vraiment du sens. Il y aura des années où c’est une bonne décision, mais pas une décision incroyable. Il y aura des années où ce ne sera peut-être pas une bonne décision du tout”, a déclaré Klingelhoeffer. .

