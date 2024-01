Pourquoi Ron DeSantis était condamné dès le début

L’Iowa était censé être décisif pour Ron DeSantis.

Le gouverneur de Floride a essentiellement déplacé sa campagne là-bas à la fin de l’année dernière, et Never Back Down, son super PAC allié, a dépensé des dizaines de millions de dollars pour frapper aux portes de l’État.

“Nous allons gagner l’Iowa”, a déclaré DeSantis lors de l’émission “Meet the Press” de NBC le 2 décembre.

Mais dans la semaine précédant les caucus très importants, Scott Wagner, le nouveau chef du super PAC, faisait quelque chose que ses assistants trouvaient déroutant : il faisait littéralement un puzzle.

Au siège de Never Back Down à West Des Moines, Iowa, Wagner, selon certains de ses collaborateurs, a passé beaucoup de temps au cours des précieux derniers jours à construire un puzzle paisible de 1 000 pièces représentant un paysage.

Sur une photo prise le 9 janvier, partagée avec NBC News par un membre de l’équipe Never Back Down, d’autres personnes présentes dans la pièce étaient penchées sur leur ordinateur portable.

Scott Wagner réalise un puzzle au siège de Never Back Down à West Des Moines, Iowa. Obtenu par NBC News

“Les employés mettent leur dévouement et leur dévouement à élire le gouverneur DeSantis et ils arrivent et le PDG, le président de l’organisation, est assis là à travailler sur un puzzle pendant des heures”, a déclaré un membre du personnel de Never Back Down qui était présent.

Un autre membre du personnel de Never Back Down a également déclaré que Wagner avait travaillé dessus pendant des « heures » au cours de la semaine précédant l’Iowa.

Le fait que l’une des principales personnes chargées d’assurer la victoire de DeSantis dans l’Iowa consacrait du temps à quelque chose sans rapport avec les caucus était emblématique de la mauvaise gestion et du gaspillage d’efforts qui, selon de nombreux partisans de DeSantis, ont tourmenté la campagne depuis le début. début.

Dans un commentaire sur NBC News, Wagner a noté que le « puzzle du bureau » était « là quand nous sommes arrivés » et « est devenu un sentiment de fierté pour toute l’équipe et tout le monde a découpé une pièce en quelques minutes pour y parvenir ».

«Je ne pourrais pas être plus fier de chaque personne de notre bureau de l’Iowa. Je suis venu travailler avec notre équipe de l’Iowa et notre incroyable COO Jordan Wiggins en personne pour les deux dernières semaines de campagne dans l’Iowa et je suis reparti avec un groupe de personnes avec qui je partirais en guerre à tout moment et n’importe où. Nous avons travaillé ensemble sans relâche sur des opérations dans des conditions météorologiques terribles », a-t-il déclaré, ajoutant : « L’opération a fonctionné presque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour le gouvernement et s’est déroulée de manière absolument transparente. Je suis très fier de ce que nous avons accompli dans l’Iowa et de ce que nous accomplirons au-delà.

DeSantis est arrivé deuxième dans l’Iowa, mais il était toujours à 30 points de pourcentage de l’ancien président Donald Trump, qui a recueilli plus de 50 % des quelque 110 000 voix et disposait d’une marge de victoire historique. Pourtant, DeSantis a essayé de faire valoir que c’était une énorme victoire pour lui – et il a travaillé pour réduire les attentes dans le New Hampshire, un État où on ne s’attendait pas à ce qu’il soit un concurrent sérieux.

«J’ai fait face à un barrage de 50 millions de dollars qui m’a attaqué et tout cela – menant à l’Iowa, et nous avons pu en gratter une seconde, ce qui, dans les circonstances, je pense que c’était une bonne chose. Pourtant, Donald Trump a affiché la victoire. Je pense donc qu’il profite de l’élan ici », a déclaré DeSantis à Fox News lors d’une interview dans le New Hampshire vendredi. « Nous n’avons donc pas dépensé beaucoup d’argent ici. Nikki Haley dépense énormément d’argent ici.

DeSantis se bat désormais avec l’ancien ambassadeur des Nations Unies pour être la dernière personne à s’opposer à Trump. Mais ce n’est pas là qu’il était censé être. Début 2023, DeSantis était largement considéré comme un formidable gouverneur, une étoile brillante du Parti républicain qui pourrait éventuellement renverser Donald Trump – en particulier après sa victoire écrasante à la réélection en 2022.

Au lieu de cela, DeSantis est maintenant confronté à une probable explosion dans le New Hampshire et à des déficits massifs dans les sondages publics dans la plupart des premiers États – une voie presque impossible à suivre dans sa candidature à la présidentielle.

NBC News a parlé à des dizaines de personnes des employés actuels et anciens de DeSantis, ainsi que d’autres partisans, sur les erreurs du gouverneur. Dès le début, ils ont brossé un tableau de faux pas :

La campagne de DeSantis a embauché des dizaines de membres du personnel dès les premiers stades de la course, sapant ainsi le fonctionnement des premières liquidités indispensables. Au cours des deux premiers mois, 40 % des embauches initiales ont été licenciées pour préserver les ressources.

Une campagne à court d’argent a rehaussé le rôle de Never Back Down, qui a promis de dépenser 200 millions de dollars pour renforcer sa candidature, mais s’est retrouvé embourbé dans des luttes intestines qui ont souvent fait la une des journaux négatifs éclipsant la campagne elle-même.

Une focalisation presque unique sur les combats de guerre culturelle a coûté le soutien des donateurs de DeSantis, car bon nombre des plus grands donateurs anti-Trump du GOP qui l’avaient initialement soutenu ont finalement décidé de donner à d’autres candidats ou de s’absenter du cycle électoral de 2024.

La décision de DeSantis d’attendre six mois après sa réélection massive pour annoncer sa candidature à la présidence lui a coûté un élan précieux.

NBC News a contacté la campagne DeSantis et Never Back Down pour commenter cet article.

Un conseiller de DeSantis a déclaré que même si la campagne a commis un certain nombre d’erreurs, en fin de compte, rien de tout cela n’a peut-être suffi à vaincre Trump.

“Je pense qu’il y a une combinaison d’erreurs stratégiques tout au long du processus, d’une mauvaise, très mauvaise gestion initiale et d’un candidat tout simplement trop fixé sur ses habitudes”, a déclaré le conseiller, qui a obtenu l’anonymat car ils travaillent toujours pour lui. « En fin de compte, je dirais que tout comptait moins que Trump. Il était une force globale de la nature. Malgré tout le quart-arrière du lundi matin, je ne connais pas de scénario dans lequel il aurait perdu.

“Je savais qu’ils étaient stupides”

La campagne présidentielle de DeSantis a été un désastre dès son lancement.

Le gouverneur de Floride a décidé de faire quelque chose de différent du discours d’annonce habituel, étroitement chorégraphié : il s’est tourné vers la plateforme de médias sociaux imprévisible autrefois connue sous le nom de Twitter.

Le déploiement de DeSantis le 24 mai a été largement critiqué et plein de problèmes. Les serveurs de Twitter ne pouvaient apparemment pas gérer le trafic et l’application Twitter Spaces tombait en panne à plusieurs reprises. L’événement avec le PDG Elon Musk était uniquement audio – privant le candidat de photographies qu’il pouvait utiliser dans des publicités et des arguments de collecte de fonds – et au moment de la grande annonce de DeSantis, une grande partie du public avait cliqué.

L’objectif était de renforcer son soutien auprès des utilisateurs de droite de Twitter, mais les problèmes techniques ont dominé la journée.

Même à l’époque, les doutes commençaient à s’installer. Tout le monde dans le cercle restreint de DeSantis n’était pas d’accord avec la décision de se lancer avec Musk.

“Quand ils ont décidé de lancer Twitter Spaces, peut-être à ce moment-là, je savais qu’ils étaient stupides”, a déclaré un ancien conseiller de Never Back Down à NBC News.

Et après l’échec du lancement, les partisans – et même certains membres du personnel – ont commencé à se demander si la campagne était le poids lourd qu’elle avait promis d’être.

“Ce qui a le plus nui à la campagne au départ, c’est qu’elle n’avait pas d’objectif et de message clairs”, a déclaré un ancien membre de la campagne de DeSantis. “Personne ne pouvait vraiment exprimer ‘pourquoi Ron’.”

« On ne nous a jamais donné la moindre idée du message que nous devrions faire passer », a déclaré l’une des premières personnalités des médias sociaux de DeSantis à propos du manque de communication et de stratégie de la campagne. “C’était le bordel dès le début.”

Le club de combat

La campagne électorale ne faisait que deux semaines et les querelles avaient déjà commencé.

Les hauts gradés de la campagne, dont Generra Peck, alors responsable de la campagne, le principal conseiller Ryan Tyson et Christina Pushaw – qui était l’architecte de la stratégie de communication de DeSantis – ont tenu une conférence téléphonique avec ceux sélectionnés pour être les combattants au couteau sur les réseaux sociaux au nom de DeSantis. . Le groupe d’une douzaine d’influenceurs a été officieusement surnommé le « club de combat » par la campagne. Ils étaient prêts à combattre les membres des médias et les ennemis politiques de DeSantis, mais dès les premières semaines de la campagne, beaucoup ont été déconcertés par l’orientation des dirigeants, ou par leur absence.

“La conférence téléphonique était un spectacle de merde, juste un spectacle de merde absolu”, a déclaré un ancien membre du club de combat qui était à l’appel. “Personnes [top staffers] » ont été insistés sur le message et, surtout après l’échec du déploiement, ils n’ont eu aucune réponse.

Au cours d’une partie particulièrement bizarre de la réunion, Bill Mitchell, un partisan de DeSantis très suivi sur les réseaux sociaux, a demandé aux hauts responsables de la campagne de DeSantis s’ils pouvaient appeler Musk parce qu’il craignait que le site ne limite la visibilité de ses messages – une pratique. communément appelé « shadow-banning ».

“Il m’a interrompu – je m’en souviendrai jusqu’à mon dernier jour – et a demandé aux hauts responsables de la campagne s’ils pouvaient appeler Elon Musk et lui demander pourquoi il était banni”, a raconté une deuxième personne à l’appel. « C’était le niveau de personnes avec qui nous travaillions. C’était juste un peu embarrassant jusqu’à un certain point.

Dans un communiqué, Mitchell a déclaré qu’il avait été « banni de l’ombre » en tant que partisan de DeSantis, arguant qu’il comptait plus de 400 000 abonnés « mais il n’est pas inhabituel que mes messages aient moins de 2 000 vues chacun ».

“Je crois que les gauchistes de X font cela parce qu’ils veulent que Trump soit notre candidat car il est très battable au général”, a-t-il ajouté. “DeSantis les terrifie car il est bien plus compétent sans bagages.”

Cet appel est un instantané de ce que certains, même les plus proches conseillers de DeSantis, considéraient comme une campagne chaotique, sans gouvernail et souvent sans message cohérent. Et lorsqu’un message émergeait brièvement, ont-ils déclaré à NBC News, il était souvent balayé par un raz-de-marée de gros titres négatifs auto-infligés.

Ce schéma se répéterait encore et encore au cours de la campagne. Début décembre, lorsque DeSantis a finalement terminé sa tournée dans les 99 comtés de l’Iowa – un moment qui ne devrait lui apporter que bonne presse – il a plutôt dû faire face à des troubles à Never Back Down, qui nommait alors son troisième PDG en deux semaines.

L’organisation a été créée pour financer un jeu au sol massif, mais lorsque la campagne officielle a commencé à manquer de liquidités, elle est devenue le moteur de presque toutes les activités de la campagne, y compris la coordination d’événements et la réalisation de campagnes publicitaires télévisées qu’elle n’aurait jamais imaginé devoir financer.

Le chaos s’installe

