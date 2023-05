Pourquoi Ron DeSantis et Tucker Carlson aiment Elon Musk et Twitter

Elon Musk a longtemps affirmé qu’il voulait que Twitter soit une place publique numérique ouverte au débat de tous les aspects du spectre politique.

« Pour que Twitter mérite la confiance du public, il doit être politiquement neutre, ce qui signifie effectivement bouleverser l’extrême droite et l’extrême gauche de la même manière », a déclaré le milliardaire. tweeté en avril de l’année dernière, peu de temps après avoir fait son offre pour acheter la société.

Mais dernièrement, Musk a bouleversé un côté beaucoup plus que l’autre. Il a courtisé certaines des personnalités les plus puissantes de la politique conservatrice pour faire de Twitter leur plate-forme de choix, tout en provoquant la colère des libéraux en s’engageant dans des théories du complot et une rhétorique de guerre culturelle.

Le dernier développement est survenu mardi lorsque Musk a confirmé que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lancerait sa candidature présidentielle sur Twitter Spaces mercredi à 18 h HE, lors d’une conversation spéciale avec Musk. C’est une première pour un candidat à la présidence d’annoncer sa candidature à la présidence sur un réseau de médias sociaux, et il est particulièrement remarquable que Musk, le propriétaire de l’entreprise, jette son pouvoir de star et son suivi massif derrière l’effort. La nouvelle est tombée le même jour que le Daily Wire, un média conservateur qui héberge des émissions d’experts populaires de droite comme Ben Shapiro et Matt Walsh, a déclaré qu’il diffuserait ses émissions gratuitement sur Twitter. Et à peine deux semaines auparavant, l’animateur de Fox News récemment licencié, Tucker Carlson, a déclaré qu’il produisait une nouvelle émission qui sera diffusée sur Twitter – un autre coup médiatique majeur de droite pour la plate-forme.

Alors que Musk a été occupé à promouvoir les puissances de droite sur Twitter, il n’a pas conclu de partenariats publics similaires avec des politiciens libéraux, des médias de gauche ou même des médias neutres. Son rapprochement avec la droite semble aliéner certains utilisateurs libéraux. Une étude récente de Pew montre que les utilisateurs de Twitter qui s’identifient comme démocrates étaient près de 10 % plus susceptibles de dire qu’ils cesseraient d’utiliser la plateforme dans un an (l’écart partisan était encore plus grand chez les femmes démocrates que chez les hommes). Et dans les semaines qui ont suivi la prise de contrôle de Twitter par Musk, les comptes Twitter républicains de haut niveau ont gagné des dizaines de milliers de followers tandis que leurs homologues démocrates ont connu un déclin, selon une analyse du Washington Post.

C’est la prérogative de Musk d’encourager qui il veut sur Twitter. Alors qu’il dit qu’il quittera bientôt son poste de PDG et confiera le poste à l’ancienne directrice de la publicité de NBCUniversal, Linda Yaccarino – qui a ses propres références conservatrices en tant que partisane bien connue de Trump – Musk contrôle et dirige toujours l’entreprise.

Si nous revenons à la raison initiale invoquée par Musk pour acquérir Twitter, qu’il a réitérée peu de temps après avoir pris le contrôle de l’entreprise, il a dit il est « important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune, où un large éventail de croyances peut être débattu de manière saine, sans recourir à la violence », et qu' »il existe actuellement un grand danger que les médias sociaux se divisent en des chambres d’écho d’extrême droite et d’extrême gauche qui génèrent plus de haine et divisent notre société.

Musk a ensuite critiqué les médias grand public, « dans une poursuite incessante des clics, une grande partie des médias traditionnels ont alimenté et répondu à ces extrêmes polarisés, car ils pensent que c’est ce qui rapporte de l’argent, mais ce faisant, l’opportunité de dialogue est perdue. ”

Mais maintenant, Musk déplace Twitter vers le modèle médiatique polarisé et à chambre d’écho qu’il a critiqué. Ce n’est pas seulement qu’il accueille davantage de voix de droite sur Twitter. Il leur permet également de paraître plus autoritaires, de renforcer leur voix et de permettre un discours plus controversé.

Musk a autorisé les néo-nazis, les suprémacistes blancs et d’autres comptes haineux à revenir sur sa plate-forme dans le cadre de son approche de la « liberté d’expression mais pas de la liberté d’accès » à la modération du contenu. Alors que Musk dit que Twitter n’approuve pas le contenu haineux et ne l’amplifiera pas dans les flux des gens, le fait que ces comptes soient autorisés sur la plate-forme a désactivé certains utilisateurs. Mais les comptes conservateurs ont adopté les nouvelles politiques de discours de haine de Musk et ont payé pour être vérifiés dans le cadre du nouveau système de coche de Musk, qui permet à leur contenu d’apparaître plus haut dans les réponses et les commentaires. Dans le même temps, Musk a supprimé les coches de nombreux médias, journalistes et politiciens qui refusent de payer pour la vérification, ce qui donne à la nouvelle classe cochée de Twitter un aspect nettement plus à droite.

Musk pourrait embrasser la nouvelle réalité que Twitter est maintenant un endroit où les voix conservatrices sont souvent bien accueillies par le propriétaire de l’entreprise, et les libérales sont attaquées. Mais d’une manière ou d’une autre, il continue de s’accrocher au rêve de la place de la ville numérique malgré son échec à concrétiser cette vision.

Lors d’une conférence au Wall Street Journal mardi, Musk a déclaré qu’il souhaitait « absolument » également interviewer des démocrates et des politiciens de tous bords. Il n’est pas clair, cependant, si les politiciens démocrates voudraient aller sur Twitter pour interviewer Musk, qui – que cela plaise ou non – est maintenant considéré comme étant publiquement aligné sur les conservateurs.

« Je suis intéressé par le fait que X/Twitter soit en quelque sorte une place publique de la ville où de plus en plus d’organisations publient du contenu et font des annonces sur Twitter », a déclaré Musk dans l’interview du WSJ.

Mais quel genre de place publique Musk construit-il si un côté est accueilli à bras ouverts et l’autre est attaqué ? Charlie Warzel, de l’Atlantic, a fait valoir que Twitter était devenu une plate-forme d’extrême droite. Sara Fischer et Mike Allen d’Axios ont écrit que « le centre de gravité des médias » se déplace de Fox News vers Twitter. On pourrait également dire que ce n’est pas encore tout à fait là à cause de tous les tenants de gauche ou apolitiques qui, malgré tout le drame, n’arrivent tout simplement pas à quitter Twitter. Mais s’il continue d’aliéner un large éventail d’utilisateurs, Twitter se transformera en quelque chose de plus similaire à Truth Social de Trump ou au Parler aujourd’hui disparu : des chambres d’écho de voix conservatrices.

Si Musk adhérait vraiment à ses valeurs autoproclamées de liberté d’expression, il pourrait profiter de l’occasion pour interviewer DeSantis en direct pour le défier sur certaines des lois qu’il soutient en Floride, en particulier celles qui traitent de la liberté d’expression, comme les réformes limitant la façon dont les écoles peuvent parler aux élèves du genre et de la race en classe. Mais il y a peu de raisons de s’attendre à cela. Musk a rompu à plusieurs reprises ses promesses d’autoriser la parole avec laquelle il n’est pas d’accord en interdisant temporairement les journalistes, les comédiens et les autres personnes qui suscitent sa colère.

Musk a le pouvoir d’attirer l’attention sur les politiciens qu’il favorise en contrôlant le tuyau d’incendie de l’information sur Twitter. Musk a la capacité de stimuler DeSantis, Carlson et d’autres conservateurs avec lesquels il s’associe sur Twitter afin qu’ils soient collés partout dans la chronologie des gens. Il a déjà donné à ces personnalités une promotion gratuite et une rampe de lancement à des étapes charnières de leur carrière. En fin de compte, c’est Musk qui contrôle le tuyau d’incendie de Twitter. N’oublions pas non plus qu’il tweete quotidiennement à ses 140 millions de followers sur Twitter.

Un certain nombre de points de vente, dont celui-ci, ont récemment signalé que Twitter, tel que nous le connaissons, est en train de mourir. Mais une conclusion plus mise à jour est qu’il renaît comme quelque chose d’entièrement différent, quelque chose de certainement plus à droite, et peut-être encore plus d’un paysage d’enfer polarisé que le Twitter avant lui. En tout cas, il est clair maintenant que le Twitter Musk est en train de construire n’est pas le carré numérique tout compris qu’il a promis, mais c’est celui qu’il veut.