Pourquoi Robyn, la femme de Kody Brown, a passé le réveillon de Noël en larmes sur le sol de la salle de bain

« J’ai tellement le cœur brisé. La seule chose qui me maintient la tête hors de l’eau maintenant, ce sont juste les prières », a déclaré Robyn en larmes, avant Noël.

Noël 2022 n’a pas été très joyeux pour Robyn Brown.

À la nouvelle heure de dimanche Sœurs épouses — qui a été filmé en décembre 2022 — Kody Brown Ma femme s’est filmée en train de faire une panne dans la salle de bain à 1h00 du matin le matin de la veille de Noël.

Le problème ? Après que Christine, Janelle et Meri aient quitté leur mariage plural, c’était la première fois qu’elles célébraient la fête entièrement seules.



« C’était le premier Noël depuis que j’ai épousé Kody où je n’aurais pas d’autre famille à part moi, mes enfants et Kody », a-t-elle déclaré. « Et je ne peux pas m’empêcher de rester assis ici et de regarder en arrière sur tout ce qui s’est passé et d’avoir le cœur complètement brisé. »

Dans un confessionnal, Robyn a expliqué qu’elle voulait avoir une famille plurielle depuis qu’elle était petite et, maintenant qu’elle n’en fait plus partie, elle a réalisé que « ce n’est pas ce que j’envisageais de ma vie ».

« Je me bats avec mon identité et qu’est-ce que cela signifie et je ne vois plus mon avenir et les espoirs et les rêves que j’avais disparaissaient sous mes yeux », a-t-elle poursuivi, avant que l’épisode ne revienne à ses pleurs. le sol de la salle de bain.



Alors qu’elle s’effondrait parce que Meri ne faisait pas la fête avec eux cette année après les retombées entre elle et Kody, Robyn a déclaré qu’elle voulait toujours s’assurer que ses enfants « passent toujours des vacances spéciales et douces » – malgré son sentiment « si navré ».

« La seule chose qui me maintient la tête hors de l’eau maintenant, ce sont les prières », a-t-elle poursuivi. « Je viens de me frapper si fort que je n’ai tout simplement pas pu passer un Noël parfait parce que ma famille n’est pas là. »

Elle a expliqué plus tard qu’elle avait besoin de « prendre un moment » et de ressentir sa douleur, afin de la traiter et d’avancer dans les vacances : « Pour pouvoir me lever demain, afficher un visage heureux, le rendre beau et le rendre spécial. « .



« Je le dois à mes enfants. Et je sais que Kody va avoir du mal et ce n’est tout simplement pas ce à quoi je m’attendais dans ma vie et je ne sais pas comment laisser tomber », a-t-elle conclu.

Dans leurs propres confessionnaux, Janelle et Christine ont parlé de l’importance de créer de nouvelles traditions, maintenant qu’elles se sont séparées de Kody. Le patriarche Brown, quant à lui, a déclaré qu’il espérait simplement que lui et Robyn seraient capables de surmonter la douleur.

« Cette femme a une colonne vertébrale de béton et d’acier et elle s’accroche depuis bien plus longtemps au rêve que je lui ai vendu avec ma famille », a-t-il ajouté, avant d’admettre que ce rêve « n’a jamais été censé se réaliser ».

De nouveaux épisodes de Sister Wives sont diffusés le dimanche sur TLC.