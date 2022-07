Pourquoi Robert Lewandowski a rejeté Chelsea pour Barcelone

La raison pour laquelle Robert Lewandowski a choisi de rejoindre le FC Barcelone plutôt que Chelsea a été révélée dimanche.

Lewandowski, 34 ans, a quitté le Bayern Munich après un passage historique au club qui l’a vu cimenter son héritage comme l’un des plus grands attaquants de tous les temps.

Mais après avoir dominé le jeu allemand et remporté la Ligue des champions, Lewa a décidé qu’il voulait un nouveau défi.

En conséquence, malgré son âge, Lewandowski a suscité beaucoup d’intérêt cet été, mais au final, Barcelone a un peu bizarrement accepté de signer l’attaquant malgré ses problèmes financiers et ils viennent juste d’obtenir Pierre-Emerick Aubameyang gratuitement en janvier.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

“Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont parvenus à un accord de principe pour le transfert de Robert Lewandowski, sous réserve que le joueur passe un examen médical et que des contrats soient signés”, a écrit le Barça dans un communiqué samedi.

Accord de principe pour le transfert de Robert Lewandowski 🔗 https://t.co/quEclaHkdl https://t.co/YTCRbaW173 — FC Barcelone (@FCBarcelona) 16 juillet 2022

Maintenant, Fabrizio Romano a expliqué pourquoi Lewandowski a choisi de signer pour Barcelone au lieu de Chelsea ou du PSG, indiquant qu’un accord est en place depuis février :

“Zahavi et Lewandowski ont donné leur parole à Barcelone depuis fin février et n’ont jamais manqué de respect à ce pacte : un contrat de trois ans avec une option d’un an en plus”, a déclaré Romano.

« Lewandowski a rejeté Chelsea et le PSG, qui voulaient essayer de faire une proposition. Lewandowski voulait vivre une expérience en Liga, il considère Barcelone comme un club extraordinaire et a reçu de nombreux appels de Xavi : tout cela a fait la différence, il n’aurait jamais envisagé un autre club.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23