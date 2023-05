Pourquoi Robert Lewandowski a cessé de marquer des buts pour Barcelone

Si Barcelone décroche un premier titre en Liga depuis 2019 à l’Espanyol ce week-end, une grande partie de son succès peut légitimement être attribuée à Robert Lewandowski. L’attaquant polonais est le meilleur buteur de la ligue avec 19 buts, ce qui représente 32% du score du Barça dans l’élite cette saison. Ses buts gagnants contre Majorque et Valence lors de victoires 1-0 ont été cruciaux car le Barça a tenu le Real Madrid à distance plus tôt dans la campagne, alors qu’il a marqué deux fois ou plus dans un match à cinq reprises différentes.

L’arrivée de Lewandowski au Barça en juillet dernier avait soulevé quelques premiers doutes. Personne n’a mis en doute son excellent palmarès sur une décennie en Allemagne avec le Borussia Dortmund et le Bayern Munich, mais les frais de transfert de 45 millions d’euros pour un joueur sur le point d’avoir 34 ans ont fait sourciller, surtout compte tenu des limites financières du Barça. Ils ont dû vendre les actifs du club pour financer la folie de l’été dernier sur le marché des transferts, y compris le contrat de Lewandowski.

Neuf buts lors de ses sept premiers matches de championnat ont cependant dissipé ces doutes, alors que Lewandowski a frappé le sol en Espagne.

La déception en Ligue des champions a suivi mais, à part quelques ratés douloureux contre son ancienne équipe du Bayern à Munich, Lewandowski avait fait tout ce qu’il pouvait pour garder le Barça au sommet de l’Europe. Il a inscrit cinq buts en cinq matchs dans la compétition, dont un doublé face à l’Inter qui a bien failli maintenir les Catalans en vie aux dépens des Italiens, désormais à deux doigts d’une première finale depuis 2010.

Pourtant, alors que le titre de champion se rapproche – si le Barça ne le gagne pas ce week-end, leur avance de 13 points au sommet avec seulement cinq matchs à jouer dicte que ce n’est qu’une question de temps – il y a sans doute de nouvelles questions sur L’importance de Lewandowski pour l’équipe. Grattez sous les chiffres – 29 buts en 42 apparitions dans toutes les compétitions – et il y a une nette différence dans sa forme avant et après la Coupe du monde.

Alors, que s’est-il passé ? Et le Barça devrait-il s’inquiéter que l’un de ses plus gros revenus, qui aura 35 ans en août et est lié par un contrat jusqu’en 2026, ait eu du mal à rester chaud en 2023 ?

Barcelone faisait partie des équipes intéressées à signer Erling Haaland l’été dernier. Une fois qu’il est devenu évident qu’il rejoignait Manchester City, ils ont fait tapis sur Lewandowski. La relation du président du Barça, Joan Laporta, avec l’agent du joueur, Pini Zahavi, et le désir de l’entraîneur Xavi Hernandez – à la limite du désespoir – de l’ajouter à son équipe ont ouvert la voie à l’accord avec le Bayern Munich.

À Lewandowski, le Barça recherchait une gamme de choses: ils voulaient principalement ses objectifs, bien sûr, mais ils pensaient également que son leadership et son expérience aideraient les jeunes du club. Alors que des vétérans comme Gerard Pique, Jordi Alba et Sergio Busquets faisaient toujours partie de l’équipe première, des sources ont déclaré à ESPN que le manque d’expérience en attaque était considéré comme un problème.

L’arrivée de Lewandowski a été considérée comme quelque chose qui pourrait aider au développement de joueurs comme Pedri et Gavi, tout en réduisant la pression sur l’ailier Ousmane Dembele pour qu’il soit le principal architecte de l’attaque.

La signature vedette a rapidement coché toutes ces cases alors que les buts affluaient et que les joueurs du Barça jaillissaient de l’influence de Lewandowski dans les matchs et sur le terrain d’entraînement. Après 10 matchs toutes compétitions confondues, il avait marqué 12 buts, dont un triplé en Ligue des champions. C’est devenu une scène courante au début de la saison de voir Lewandowski, célébrer après le but, expliquer à Pedri, Gavi ou Ansu Fati quelque chose qu’il pensait pouvoir ajuster.

« Il est facile de se lier à un joueur comme Lewandowski », a déclaré Pedri en septembre. « C’est un luxe de jouer avec lui. »

En dehors du terrain, il s’est rapidement installé dans sa nouvelle vie à Gava, une petite ville sur la côte de Barcelone. Avec sa femme et ses enfants, Lewandowski est régulièrement vu sur la plage locale, où il effectue souvent des séances d’entraînement individuelles, et s’est bien intégré. Il ne se cache pas : il n’est pas rare de le voir faire ses courses dans les supermarchés du coin et emmener ses enfants à des cours de ballet. La famille prend parfois le train pour Barcelone pour faire du tourisme, tandis que sa partenaire, Anna, a organisé des camps d’entraînement qui se sont avérés populaires auprès de la communauté des expatriés polonais en Catalogne.

Cependant, juste avant la Coupe du monde à la fin de l’année dernière, Lewandowski a été expulsé lors d’un match de championnat contre Osasuna. À ce stade, il avait marqué 18 buts en 19 apparitions pour le Barça. Il s’est ensuite dirigé vers le Qatar, où il a atteint les huitièmes de finale avec la Pologne, mais rien n’a été tout à fait pareil au Spotify Camp Nou depuis son retour.

Robert Lewandowski n’est plus le même joueur pour Barcelone depuis la fin de la Coupe du monde au Qatar. Éric Alonso/Getty Images

Des sources à l’intérieur du vestiaire du Barça disent qu’il est impossible d’exagérer l’impact d’une Coupe du monde de mi-saison sur les joueurs. Il y a une reconnaissance qui a été particulièrement vraie pour Lewandowski, qui a tant investi dans le tournoi – et dans sa préparation en tant que joueur phare de son pays – et a eu du mal à atteindre ces mêmes sommets depuis.

Avant le Qatar, toutes les 90 minutes, il marquait en moyenne 1,07 buts sur 4,47 tirs et un xG de 0,84. Depuis la Coupe du monde, ces chiffres ont diminué de moitié. Il a marqué 11 fois en 22 apparitions, avec une moyenne de 0,50 buts par 90 minutes à partir de 3,75 tirs avec un xG de 0,56. Non seulement il marque moins de buts, mais sa précision devant le but a également chuté.

Le Barça a également souffert du blues après la Coupe du monde alors même qu’il est resté sur la bonne voie pour le succès de la Liga après avoir remporté le premier trophée de l’ère Xavi, la Super Coupe d’Espagne. Lewandowski était cadré lors de la finale de la coupe en janvier, une impressionnante victoire 3-1 contre le Real Madrid. En Liga, cependant, le Barça est passé de 2,36 buts sur 90 avant la Coupe du monde à 1,42 depuis. Les chances créées par 90 minutes ont également baissé, passant de 13h21 à 11h00.

Cela ne dépend peut-être pas uniquement de la Coupe du monde. Des sources au Barca soulignent le fait que Dembele et Pedri ont raté des morceaux de la saison de championnat depuis janvier. Dembele vient de revenir après avoir raté 13 matchs de Liga avec blessure, tandis que Pedri a raté huit matchs en février, mars et avril.

Sans eux, Lewandowski a eu du mal étant donné que la paire se classe parmi les meilleurs créateurs de la ligue. Parmi les joueurs à avoir joué plus de 500 minutes, seul Marco Asensio du Real Madrid (2,78 occasions créées sur 90) en a créé plus que Dembele (2,71). Bien que Pedri (1,85) se classe 32e, il est difficile de quantifier exactement à quel point le Barça – et Lewandowski – lui manque quand il est absent étant donné son importance dans les phases de jeu précédentes. La réponse, cependant, est beaucoup.

Un autre des principaux créateurs du Barca, Jordi Alba (2,43), se classe huitième en Liga, mais a été dans et hors du Barça, avec le jeune Alejandro Balde préféré à l’arrière gauche.

Des sources proches de Lewandowski soulignent également les perturbations auxquelles il a été confronté immédiatement après la Coupe du monde. L’incertitude entourant une suspension de trois matchs en raison de l’appel du Barça contre son carton rouge à Osasuna signifiait qu’il était jeté dans le onze de départ contre l’Espanyol, tirant à blanc, alors que les préparatifs de la semaine avaient été menés sans lui. L’interdiction de trois matchs a finalement été confirmée et il a ensuite raté ces matchs, ce qui a encore altéré son rythme de match.

Il y a aussi eu des blessures tenaces que Lewandowski a subies – un ischio-jambier et un problème de dos sont des facteurs de son plongeon – mais il y a aussi le sentiment inévitable qu’il n’est pas aussi vif qu’il l’était au début de la saison. Rien qu’en avril, il a raté des occasions qu’il aurait très probablement marqué en septembre. Aitor Fernandez d’Osasuna et Stole Dimitrievski de Rayo Vallecano l’ont tous deux refusé alors que vous l’auriez soutenu pour se convertir. Contre l’Atletico Madrid, avec le gardien Jan Oblak dans le no man’s land, sa prise de décision l’a laissé tomber. Plutôt que de passer pour un tap-in de Raphinha, il a tiré à 25 mètres avec le filet à sa merci.

« Si vous ne marquez pas, vous êtes triste, c’est la vie d’un attaquant », a déclaré Xavi après que le but de Ferran Torres a donné au Barça une victoire 1-0 sur l’Atletico. « Mais Robert est toujours le meilleur buteur de la ligue, alors imaginez comment tout le monde se sent. »

Sur le terrain d’entraînement, des sources insistent sur le fait que rien n’a changé. Lewandowski est toujours considéré comme le leader recherché par le Barça pour son attaque, et il est régulièrement félicité pour son travail acharné et la façon dont il assume ses responsabilités. Avec le départ du capitaine Sergio Busquets à la fin de la saison à l’expiration de son contrat, des sources affirment que Lewandowski pourrait alors devenir l’un des quatre capitaines du club : Sergi Roberto, Jordi Alba et Marc-André ter Stegen sont actuellement les trois autres.

Ne vous attendez pas à ce que Barcelone panique à propos de son avant-centre cet été. Toute suggestion au sein du club selon laquelle il pourrait y avoir des inquiétudes concernant la forme de Lewandowski est rapidement repoussée. Il y a une ferme conviction qu’en raison de son professionnalisme et de son pedigree de buteur, la première moitié de la saison est un meilleur baromètre de ce à quoi s’attendre après un été de repos que la seconde moitié de la campagne.

Après tout, les joueurs dans la trentaine ne doivent plus être radiés. Edin Dzeko l’a montré pour l’Inter en Ligue des champions mercredi. Zlatan Ibrahimovic, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Lionel Messi ont tous démontré la même chose.

« De plus », a déclaré une source à ESPN, « ce n’est pas comme si cette saison avait été mauvaise. Robert a marqué 29 buts en 42 matchs. Peut-être que la barre est si haute maintenant à cause de ce que Messi et Ronaldo ont fait – et maintenant Haaland – mais ce sont toujours de bonnes statistiques traditionnellement. »

Une chose est sûre, cependant. Lewandowski sera certainement plus exigeant que cela. « Je dis à Gavi et Pedri : ‘Nous marquons un but, d’accord ? Je ne pense pas que ce soit suffisant. Je pense que nous pouvons en marquer un autre. Si nous marquons deux buts, pourquoi ne pouvons-nous pas marquer trois buts ?' », a-t-il déclaré dans un entretien avec ESPN en mars.

« J’ai marqué cinq buts en neuf minutes [for Bayern against Wolfsburg in 2015]. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas marquer cinq buts en 90 minutes ? Tout est possible. Mais il faut avoir envie de marquer ces buts. Je sais que j’ai 34 ans maintenant, mais ce n’est qu’un chiffre car je sais que je peux encore jouer à haut niveau pendant quelques années. »