Pourquoi Robert est la poupée hantée la plus terrifiante du monde

La poupée Robert est connue pour être la poupée hantée la plus terrifiante au monde. La poupée réside au musée Fort East Martello à Key West, en Floride, depuis 1994. La poupée est un petit garçon habillé en marin. Son visage soucieux n’est que vaguement humain. Il a un bout de nez qui ressemble à un trou d’épingle et des yeux globuleux noirs. Serré sur ses genoux, il tient son propre jouet. De nombreuses personnes ont également convenu que Robert avait causé des accidents de voiture, des fractures, des pertes d’emploi et des divorces.

La poupée de 118 ans était un cadeau d’anniversaire à Robert Eugene Otto de son grand-père, qui a apporté la poupée lors d’un voyage en Allemagne. Robert, également connu sous le nom de Gene, aimait tellement la poupée qu’il lui a donné son nom. Il construit même la poupée dans sa propre chambre dans le grenier entièrement meublé et lui a même offert un ours en peluche. La relation de Gene avec Robert s’est poursuivie à l’âge adulte.

Cori Convertito, la conservatrice du musée, a partagé que les gens qualifieraient cela de relation malsaine avec la poupée. « Il l’apportait partout, il en parlait à la première personne comme s’il n’était pas une poupée, il était Robert. Comme dans il est une entité vivante », a-t-elle ajouté.

On dit aussi que Gene avait l’habitude de blâmer les mésaventures sur la poupée. Même les gens ont remarqué que la poupée apparaissait et réapparaissait et ils évitaient la maison. Après la mort de Gene en 1974, la maison a été achetée par Myrtle Reuter qui est également devenue la nouvelle gardienne de Robert.

Les visiteurs de la maison ont entendu des pas dans le grenier et des rires. Certains ont affirmé que l’expression de Robert avait changé lorsqu’un gène méchant était en sa présence. Plus tard, elle a fait don de la poupée au musée. Depuis l’arrivée de Robert, les visiteurs ont afflué au musée pour découvrir le jouet espiègle. La poupée est apparue dans une émission de télévision, s’est inspirée d’un film d’horreur et possède son propre compte Wikipédia et sur les réseaux sociaux.

Convertito a également demandé si la poupée était hantée ou non. “Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je n’ai jamais eu de mauvaise expérience avec lui. Je ne me suis jamais senti mal à l’aise. Cela a toujours été une relation très basique et j’ai un travail à faire et je vais le faire », a-t-elle ajouté.

Fait intéressant, le musée a retracé les origines de Robert à la Steiff Company. C’est le même fabricant de jouets qui a d’abord fabriqué un ours en peluche en l’honneur de Theodore Roosevelt. Initialement, la poupée n’a jamais été destinée à être vendue comme jouet mais a été fabriquée pour une vitrine de clowns ou de bouffons.

