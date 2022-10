‘Pourquoi Rizwan porte-t-il un baume à lèvres?’

Wasim Akram, ancienne légende du bowling et capitaine du Pakistan, n’a pas été amusé par la question “aléatoire” d’un fan alors qu’il était assis à analyser les pertes désastreuses de son pays face au Zimbabwe et à l’Inde lors de la Coupe du monde T20. Au cours de l’émission sur la chaîne A Sports, Akram a répondu aux questions posées par les fans de cricket pakistanais sur Twitter.

L’une des questions tournait autour des “lèvres blanches” du batteur pakistanais Mohammad Rizwan.

“#Askthepavilion Pourquoi Rizwan continue de porter le baume à lèvres alors que même un seul joueur d’un autre pays ne le porte pas ? Juste pour se montrer ? @wasimakramlive, répondez s’il vous plaît », a écrit le fan

#Askthepavilion

Pourquoi Rizwan continue-t-il à porter le baume à lèvres alors qu’aucun joueur d’un autre pays ne le porte ? Juste pour se montrer ? @wasimakramlive Répondre s’il vous plaît – Rana Irfan (@rana82) 29 octobre 2022

Akram, visiblement ennuyé sur le panneau après que l’hôte a lu la question, a déclaré qu’il s’abstiendrait de répondre à une question aussi absurde et non liée au cricket.

“C’est une question tellement aléatoire. Où est le sujet du cricket là-dedans ? Êtes-vous assis les gars inactifs? Je ne peux pas répondre à cette merde.

Aie pitié de qui que soit Rana Irfan, Wasim Akram fulmine pic.twitter.com/7hm4lB7zcZ – Ghumman (@emclub77) 29 octobre 2022

L’utilisateur de Twitter Rana Irfan n’a pas demandé à Akram de répondre à sa question car plusieurs utilisateurs de la plate-forme ont eu la gentillesse de l’informer de l’oxyde de zinc couramment utilisé par les joueurs de cricket jouant au jeu sous le soleil brûlant.

Bhai woh baume à lèvres nahi hai, Oxyde de zinc hai. C’est un écran solaire qui offre une protection supplémentaire aux joueurs contre les rayons UVA et UVB nocifs du soleil. Les joueurs de cricket sont exposés à la lumière directe du soleil pendant des heures et les joueurs utilisent cette crème sur les parties sensibles du visage. — Ifti chacha ke chakey (@nain_in_heads) 29 octobre 2022

Pendant ce temps, la récente déclaration d’Akram sur la dépendance à la cocaïne a fait sensation dans le monde entier. S’adressant au Times, Akram a révélé que sa narcomanie avait commencé alors qu’il travaillait comme expert de la télévision dans le monde entier, après sa carrière de joueur, mais qu’il avait démissionné après le décès de sa femme.

« La culture de la renommée en Asie du Sud est dévorante, séduisante et corruptrice. Vous pouvez aller à 10 soirées par soir, et certains le font. Et cela m’a fait des ravages », a déclaré Akram, cité par la BBC.

« Le dernier acte désintéressé et inconscient d’Huma a été de me guérir de mon problème de drogue. Ce mode de vie était révolu et je n’ai jamais regardé en arrière », a-t-il déclaré.

