Pourquoi Rishi Sunak n’interdira pas les LTN de si tôt

Est-ce la fin de la route pour les quartiers à faible trafic? Le gouvernement serait en train de revoir les projets à la demande du Premier ministre.

Porté par une victoire aux élections partielles à Uxbridge où les conservateurs ont fait du foin en s’opposant à l’expansion par Sadiq Khan de la zone ultra-basse émission (Ulez) de Londres, Rishi Sunak a décidé de se positionner comme « l’ami de l’automobiliste ». On dit que les zones Ulez, LTN et 20 mph sont toutes dans sa ligne de mire.

Ce n’est pas la première fois que les LTN – des systèmes de circulation qui empêchent les voitures de traverser une zone en fermant les routes au trafic motorisé – sont ciblés par le gouvernement.

Malgré les programmes financés et promus par le gouvernement conservateur sous Boris Johnson, le parti conservateur a décidé de capitaliser sur le mécontentement qu’il avait plus qu’un rôle passager dans l’alimentation.

En mai, le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a annoncé qu’il supprimerait le financement des nouveaux LTN. Maintenant, Sunak a annoncé une « révision ». À première vue, tout cela semble plutôt inquiétant.

Mais il y a quelques raisons pour lesquelles un n ° 10 et un ministère des Transports théoriquement hostiles sont susceptibles d’avoir peu d’effet sur la propagation des LTN. En fait, il est probable que nous en verrons d’autres déployés avant même la fin de l’examen.

La promesse de dépouiller les LTN de leur financement n’est pas tout à fait ce qu’elle semble être. La majorité des LTN se trouvent à Londres, où le gouvernement n’alloue pas d’argent pour les programmes de marche et de vélo car ce pouvoir a été délégué à Transport for London. Les conseils d’arrondissement disent à TfL pourquoi ils veulent de l’argent, et TfL l’alloue conformément à la stratégie de transport de Sadiq Khan.

Et devine quoi? TfL vient d’allouer des liquidités pour l’exercice à venir, y compris pour plus de LTN – certains même dans des arrondissements contrôlés par les conservateurs. Le gouvernement pourrait essayer de lier les mains de TfL lors du prochain accord de financement, mais il est peu probable que cela soit convenu bien avant les prochaines élections.

Il n’est même pas clair que l’annonce du gouvernement aura beaucoup d’effet en dehors de la capitale. Encore une fois, des liquidités ont déjà été allouées aux LTN lors des cycles de financement précédents.

Parce que ces choses prennent du temps à consulter et à mettre en œuvre, certains programmes financés avec de l’argent alloué il y a quelque temps commencent tout juste à démarrer. Ensuite, il y a une élection générale l’année prochaine où la politique est susceptible de changer. Il est peu probable que les électeurs remarquent une différence.

Sans parler des municipalités qui décident de financer elles-mêmes ces programmes. Les fermetures de routes pour faire face au trafic de transit sont courantes en Grande-Bretagne depuis au moins les années 1970. Ils ne sont pas coûteux à mettre en œuvre – une des raisons pour lesquelles ils sont devenus un outil populaire pour les conseils qui cherchent à améliorer les conditions de marche et de cyclisme. Même sans financement du gouvernement central, il est peu probable que les autorités locales arrêtent de gérer le trafic.

Alors qu’en est-il de l’avis de M. Sunak ? Cela semble aussi être un pétard humide. Interrogé lors d’un briefing de journalistes à Westminster sur la forme que prendrait l’examen, le porte-parole de M. Sunak a déclaré: «Nous n’imposons pas d’examen. Nous sommes simplement une mission d’enquête pour nous assurer que, vous savez, les politiques qui ont été mises en place fournissent réellement ce qu’elles disent réaliser.

Ce n’est pas exactement un discours de combat. M. Sunak peut prétendre être l’ami de l’automobiliste, mais les électeurs à la recherche d’un renversement immédiat des LTN risquent d’être déçus.