Pourquoi Rishi Sunak interdit-il toujours les nouvelles voitures à essence et diesel à partir de 2030 alors que même ses propres conseillers et députés disent que c’est faux ?

MICHAEL GOVE nous a dit la semaine dernière que le net zéro ne doit pas devenir une « croisade religieuse ». « Je pense que nous devrions ralentir le rythme », a-t-il déclaré, faisant écho aux sentiments des autres ministres.

Mais où est l’action ? Quelques jours plus tard, Gove revenait en arrière, annonçant que l’interdiction proposée par le gouvernement de la vente de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2030 était « immuable ».

En juin, un énorme 62% a déclaré à un sondage pour The Sun qu’il était plus important de faire baisser les prix que d’atteindre le statut de neutralité carbone d’ici le milieu de ce siècle. Crédit : Getty

Rishi Sunak insiste toujours pour que l’interdiction de 2030 sur la vente de nouvelles voitures à essence et diesel se poursuive Crédit : Getty

Pourquoi? Même le directeur général du Comité gouvernemental sur le changement climatique, Chris Stark, affirme maintenant que l’objectif devrait être assoupli, au motif que les voitures électriques sont encore beaucoup trop chères pour les automobilistes ordinaires.

Il y a deux ans, le géant américain de la finance Bloomberg avait prédit avec confiance que les prix des nouvelles voitures électriques seraient à parité avec ceux des voitures à essence d’ici 2024.

Un peu d’espoir.

Réseau peu fiable

Vous paierez encore environ la moitié du prix pour acheter une voiture électrique équivalente – 31 595 £ pour une Peugeot 208 électrique, par exemple, contre 20 610 £ pour la version essence.

De plus, la flambée des prix de l’électricité a mis fin aux affirmations selon lesquelles les voitures électriques sont toujours moins chères à utiliser.

L’automne dernier, le magazine What Car? test a conduit les versions essence et électrique de la Peugeot 208 sur les quelque 200 miles de Leeds à Surrey. La version essence était 28 % moins chère.

Certes, vous pouvez économiser de l’argent en rechargeant un véhicule électrique à la maison plutôt qu’à une station-service d’autoroute – si, c’est-à-dire, vous avez un parking hors rue. Le problème est qu’environ 40% des foyers britanniques n’ont pas de parking hors rue, ce qui oblige les propriétaires de voitures électriques à se battre pour un réseau de chargeurs publics inadéquat, coûteux et peu fiable.

En fait, la différence entre le coût réel et sous-jacent de l’utilisation d’une voiture électrique par rapport à une voiture à essence est bien plus importante que ne le suggèrent les chiffres ci-dessus.

Près de 60 pour cent du coût d’un litre d’essence sont la taxe sur le carburant et la TVA. Avec l’électricité, en revanche, vous ne payez que 5 % de TVA si vous rechargez chez vous et 20 % ailleurs. Oui, il y a des prélèvements verts, mais vous pouvez parier que le gouvernement ne se contentera pas de rester assis et de regarder pendant que 28 milliards de livres sterling de revenus annuels provenant de la taxe sur le carburant s’évaporent. Les conducteurs de voitures électriques dans les années à venir paieront beaucoup plus d’impôts sous une forme ou une autre.

Pourquoi le gouvernement s’est-il engagé à interdire les voitures à essence et diesel bien avant l’UE ? L’un des grands avantages du Brexit était censé être de nous libérer d’une réglementation trop lourde. Pourtant, la Grande-Bretagne a volontairement décidé de rendre la vie beaucoup plus difficile à ses automobilistes.

En Grande-Bretagne, les nouvelles voitures à essence et diesel pures seront interdites en 2030 et les nouveaux hybrides à partir de 2035. Dans l’UE, en revanche, les voitures à essence et diesel seront autorisées jusqu’en 2035, et même après cela, les moteurs à combustion interne seront autorisés. tant que leurs fabricants peuvent prouver qu’ils peuvent être alimentés par des carburants synthétiques à base d’hydrogène et de dioxyde de carbone.

Étant donné que vous pouvez fabriquer des carburants synthétiques selon la recette de votre choix, cela signifie en fait que les voitures à essence et diesel seront autorisées indéfiniment sur les routes européennes.

Il est particulièrement fou pour la Grande-Bretagne de se précipiter sur l’interdiction de l’essence et des diesels étant donné que nous avons une si petite industrie automobile indigène. Les constructeurs automobiles ne vont pas se donner la peine d’ajuster leurs gammes de modèles pour respecter l’échéance britannique.

En conséquence, les automobilistes britanniques achetant une nouvelle voiture après 2030 seront obligés de sauter pour tout ce qui est disponible. Étant donné que l’extrémité inférieure du marché des voitures électriques est actuellement dominée par la Chine, cela signifie probablement que les voitures fabriquées en Chine inondent le marché britannique.

Cela a de sérieuses implications en matière de sécurité. Le gouvernement, après beaucoup d’agonie, a récemment interdit les caméras de sécurité chinoises de nos rues après qu’il soit devenu clair que les appareils pourraient potentiellement être utilisés pour l’espionnage.

Les voitures modernes présentent également un problème dans la mesure où leur électronique connectée à Internet pourrait permettre à une puissance étrangère hostile de les éteindre ou d’en prendre le contrôle.

En dehors de cela, les voitures électriques fabriquées en Chine ne sont pas aussi vertes que certaines personnes le prétendent. Une grande partie des émissions de carbone à vie d’une voiture se produit au stade de la fabrication.

La réalité est que les politiciens de Westminster sont totalement déconnectés de la douleur que des politiques telles que le net zéro infligeront au public.

En juin, un énorme 62% a déclaré à un sondage YouGov pour The Sun que faire baisser les prix est plus important que d’atteindre le statut de neutralité carbone d’ici le milieu de ce siècle.

Hier, un autre sondage YouGov, cette fois pour le Times, a révélé qu’un électeur conservateur sur sept s’oppose au projet d’interdire la vente de nouvelles voitures à essence et diesel à partir de 2030.

Vertu-signalisation

De plus, la fabrication d’une voiture électrique implique généralement 40 % d’émissions en plus que la fabrication d’une voiture à essence/diesel. Cela est particulièrement vrai pour les voitures fabriquées en Chine, étant donné que 60 % de l’électricité en Chine est générée à partir de charbon sale.

En d’autres termes, achetez une voiture électrique fabriquée en Chine et vous vous sentirez peut-être satisfait de ne pas cracher de gaz d’échappement dans l’air en Grande-Bretagne – mais vous ajoutez aux émissions de carbone de la combustion du charbon en Chine.

Il s’avère que le Comité sur le changement climatique n’a même jamais recommandé l’interdiction des voitures à essence et diesel à partir de 2030 – il pensait que 2032 était un objectif plus réaliste, mais Boris Johnson, alors Premier ministre, pensait que 2030 était une belle et ronde nombre.

Cela vous en dit long sur la réflexion qui a été consacrée à une politique qui menace de faire peser sur les automobilistes britanniques des coûts supplémentaires énormes.

Comme souvent sur les questions écologiques, le bon sens est sorti de la fenêtre alors que la vertu a pris sa place.

Pourquoi diable le gouvernement ne reçoit-il pas le message que cela doit être corrigé ?