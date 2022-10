Pourquoi Rishi Sunak est-il si riche ? Comment le nouveau Premier ministre a fait fortune

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

C’est un jour de premières historiques pour Rishi Sunak, qui a battu Penny Mordaunt dans la course pour devenir le nouveau chef du Parti conservateur et par extension le prochain Premier ministre.

M. Sunak deviendra le premier hindou du Royaume-Uni à occuper la plus haute fonction du pays après avoir rencontré le roi Charles, qui lui demandera de former un gouvernement.

Il sera également l’un des politiciens les plus riches à entrer au 10 Downing Street. Selon la Sunday Times Rich List, M. Sunak et sa femme, Akshata Murty, valent 730 millions de livres sterling.

M. Sunak, député de Richmond (Yorkshire), a été chancelier sous l’ancien Premier ministre Boris Johnson, ce qui signifie qu’il a de l’expérience aux plus hauts niveaux du gouvernement.

Il a supervisé le programme de congé du gouvernement pendant la pandémie de Covid et a élaboré des plans pour les paiements du coût de la vie versés aux gens pour les aider à couvrir les prix exorbitants de l’énergie, du carburant et des denrées alimentaires.

(Reuters)

M. Sunak a été élu pour la première fois au parlement il y a à peine sept ans en 2015 et son ascension au sommet a été rapide.

Il a été promu au poste de sous-secrétaire parlementaire au ministère du Logement, des Communautés et des Gouvernements locaux, aujourd’hui disparu, par M. Johnson en 2019.

À peine un an plus tard, il a obtenu une autre promotion au poste de secrétaire en chef du Trésor et a ensuite été nommé chancelier par M. Johnson en 2020.

Avant d’entrer au Parlement, M. Sunak a travaillé comme banquier et c’est son expérience dans l’industrie qui l’a qualifié pour le rôle de supervision des finances de la nation.

L’épouse de M. Sunak, Akshata, qu’il a épousée en 2009, est la fille de NR Narayana Murthy, fondateur de la société informatique multinationale indienne Infosys, dont la valeur est estimée à 4,5 milliards de dollars. Elle aurait une participation de 690 millions de livres sterling dans l’entreprise.

Alors que M. Sunak et sa femme ont une valeur combinée de plus de 700 millions de livres sterling, le nouveau Premier ministre a fait fortune en travaillant dans la ville.

Après avoir étudié la politique, la philosophie et l’économie à l’Université d’Oxford, M. Sunak a ensuite travaillé comme analyste chez Goldman Sachs avant de rejoindre une série de fonds spéculatifs.

Dans des discours prononcés après avoir été annoncé vainqueur de la course à la direction, M. Sunak a promis d’unifier son parti divisé et a mis en garde contre le “profond défi économique” à venir.

(Reuters)

Il a également payé Liz Truss, l’ancienne Premier ministre qu’il remplacera.

Dans un discours télévisé à la nation, Rishi Sunak a déclaré: “Je voudrais rendre hommage à Liz Truss pour son service public dévoué au pays.

“Elle a dirigé avec dignité et grâce une période de grands changements et dans des circonstances exceptionnellement difficiles, tant au pays qu’à l’étranger.

“Je suis touché et honoré d’avoir le soutien de mes collègues parlementaires et d’être élu chef du Parti conservateur et unioniste.

“C’est le plus grand privilège de ma vie de pouvoir servir le parti que je vis et de redonner au pays auquel je dois tant.”