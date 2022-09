La star de la télévision Richard Osman a quitté l’émission de quiz Inutile après 13 ans.

La star de 6 pieds 7 pouces est l’acolyte d’Alexander Armstrong dans la série depuis le tout début.

Pourquoi Richard Osman a-t-il quitté Pointless ?

Richard Osman a annoncé qu’il quittait l’émission Pointless de BBC One en avril 2022.

Osman a déclaré qu’il voulait se concentrer sur un cheminement de carrière différent qui a abouti à un accord avec Steven Spielberg.

Il est déjà un romancier publié et se concentre maintenant sur ses livres et d’autres travaux télévisés.

L’hôte Inutile, qui est également le créateur de l’émission, a écrit plusieurs livres de mystère sur le meurtre, dont un intitulé The Bullet That Missed qui a été lancé en septembre 2022.

Il a partagé un tweet le 5 avril 2022, en disant: “Absolument ravi de révéler la couverture du nouveau roman #ThursdayMurderClub #The BulletThatMissed.”

Une source de la BBC a confirmé sa sortie de Pointless dans un communiqué : « Les fans de quiz et les femmes au foyer de tout le pays seront dégoûtés par cette nouvelle.

“Richard est devenu un incontournable de l’horaire de jour, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin.

“Richard a adoré chaque seconde de la série aux côtés d’Alex mais il veut vraiment tout donner à sa carrière d’écrivain qui a été

un énorme succès.





“Son départ est complètement à l’amiable mais il n’a tout simplement pas assez d’heures dans la journée pour tout faire, donc quelque chose a malheureusement dû donner.

“Sa carrière littéraire va de mieux en mieux alors il a

être un peu plus exigeant avec ce qu’il fait en matière de télévision.

Combien de temps Richard Osman a-t-il passé sur Inutile ?

Richard a commencé à héberger Pointless en 2009.

Lui et le co-animateur Alexander Armstrong sont apparus dans chaque épisode jusqu’à ce que la dernière émission de Richard soit diffusée le 20 juillet 2022.

Richard a tweeté le 21 juillet 2022 : “Je serai encore à l’écran pendant un certain temps en répétitions, mais hier était mon dernier épisode de jour #Inutile après 12 ans.”

Il a ajouté: “Seuls Xander et moi le savions au moment de l’enregistrement, je voulais donc lui transmettre un message sincère. De nouveaux épisodes avec de nouveaux hôtes seront avec en septembre !

Richard et Xander sont connus pour leurs plaisanteries à l’écran – et ont même échangé des rôles dans la série pour célébrer le 1 000e épisode.

Qui a remplacé Richard Osman ?

Alors que son départ a été annoncé, la source de la BBC a également partagé: «Les maux de tête de ce qu’il faut faire de son rôle à long terme commencent maintenant.

“En attendant, ils vont faire tourner les co-animateurs invités derrière l’ordinateur portable, mais il n’y a pas beaucoup de temps avant le début du tournage, alors ils essaient de trouver rapidement les bonnes personnes.

“C’est une légende de la télé, c’est donc un homme difficile à remplacer.”

Il a fallu six personnes pour remplacer Richard sur Inutile.

Les hôtes invités en rotation comprendront : Sally Lindsay, Stephen Mangan, Lauren Laverne, Alex Brooker, Konnie Huq et Ed Gamble.

Que fait Richard Osman maintenant ?

Richard héberge toujours House of Games.

Le 21 juillet 2022, Richard a tweeté qu’ils avaient enregistré “un autre 100 House Of Games”.

Il est également auteur.

Son premier roman The Thursday Murder Club est sorti en 2020, et sa suite The Man Who Died Twice est sortie en 2021.

Le Thursday Murder Club est le troisième livre cartonné le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni, tandis que le suivi est le sixième best-seller.

Les droits du film ont déjà été achetés par l’icône hollywoodienne Steven Spielberg.

Il a sorti The Bullet That Missed en septembre 2022.

Alexander Armstrong quittera-t-il également Pointless ?

Richard a co-animé le jeu télévisé aux côtés de son ami Alexander

Armstrong depuis le début.

Alexander n’a pas l’intention de quitter la série et continuera à animer normalement.

Le tournage de la nouvelle série a commencé en mai 2022 et c’est la première fois que Richard était absent.