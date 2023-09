Pourquoi RFK Jr. bénéficie du soutien d’une poignée d’électeurs démocrates et républicains

Bien que le président Biden bénéficie du plein soutien du Comité national démocrate, cela n’empêche pas les candidats à la primaire Marianne Williamson et Robert F. Kennedy, Jr., de faire campagne à travers le pays pour tenter de faire bouger les choses pour 2024.

Kennedy et Williamson ont tous deux récemment quitté la célèbre tribune politique de l’Iowa State Fair, plaidant en faveur d’un nouveau leadership pour leur parti lors des prochaines élections. CBN News était présent lors de leurs discours pour expliquer aux électeurs pourquoi ils soutiennent les deux candidats considérés comme de loin en 2024.

« Aujourd’hui, 57 % de la population du pays ne gagne pas assez d’argent pour subvenir aux besoins humains fondamentaux, à savoir la nourriture, le logement et le transport », a déclaré Kennedy.

Le dernier Sondage Quinnipiac les sondages de Williamson sont de 9 % et Kennedy de 13 %, le président sortant dominant le camp démocrate avec 72 %.

« Je pense qu’il est temps pour l’Amérique de tourner la page, je pense qu’il est temps pour l’Amérique de recommencer », a déclaré Williamson devant une foule dans l’Iowa.

CBN News s’est entretenu avec quelques électeurs ouverts à Williamson en 2024.

« Elle a une histoire vraiment cool et semble être très libérale et ouverte d’esprit, donc j’aimerais en savoir plus sur elle », a déclaré Erica Logan du Missouri à CBN News.

À la foire, une foule enthousiaste faisait la queue pour rencontrer Kennedy.

« Je pense qu’il a une vraie chance », a déclaré Steve Metcalfe de l’Iowa. « Je pense que beaucoup de gens dans notre pays ont vraiment eu le sentiment qu’il existe une vérité qui était inaccessible à beaucoup d’entre nous, et je pense qu’il en parle enfin. Il nous donne un aperçu de la façon dont les choses se déroulent. vraiment courir. »

Les partisans de Kennedy ont déclaré à CBN News qu’ils appréciaient son message fédérateur et son opposition à l’implication des États-Unis dans la guerre en cours en Ukraine.

« Je pense qu’il est le candidat le plus opposé à la poursuite de la machine de guerre et je pense qu’il est un intermédiaire honnête lorsqu’il s’adresse à son public », a déclaré Dallas de l’Iowa. « Je n’ai jamais eu l’impression qu’il m’avait menti. »

« J’apprécie son approche, son unification et son harmonie, en sortant des sentiers battus », a commenté une autre électrice de l’Iowa nommée Amanda. « Je pense que les Américains sont vraiment fatigués des divisions, le drame est épuisant. »

RFK Jr. est largement considéré comme un candidat marginal et anti-vaccin qui a vu les plateformes de médias sociaux retirer ses vidéos et le signaler pour diffusion de fausses informations. Mais son récent entretien avec Tucker Carlson a fait de grosses vagues, et ses questions sur le COVID et les vaccins semblent trouver un écho auprès de certains électeurs, dont d’anciens républicains.

« Je pense que Trump a un peu laissé tomber la balle en 2020 avec toute cette affaire de COVID avec le Dr Fauci et les confinements, je pense que c’était, je ne pense pas que ce soit une bonne décision », a déclaré Darbin Jackson de l’Iowa à CBN News. « Il n’admet aucune erreur et je pense que c’était une erreur et c’est pourquoi je suis passé à Kennedy. »

« Je suis enthousiasmé par ce qu’il fait et heureux de le soutenir. J’étais un conservateur », a répété Metcalfe.

Les partisans de Williamson et de Kennedy sont découragés, car le Parti national démocrate soutient déjà pleinement Biden.

« Je pense que Joe Biden a fait de bonnes choses pour le pays, mais j’aimerais aussi voir de nouveaux candidats plus jeunes », a déclaré Logan.

« Je pense qu’il est trop vieux », a commenté Dallas.

Une récente Sondage USA Today/Suffolk montre que huit électeurs démocrates sur dix aux primaires souhaitent voir le président Biden débattre de ses adversaires.

« Nous devrions accueillir les débats, vous savez. Les conversations où l’on débat les uns des autres sont le lieu où l’on trouve la vérité et où naissent de nouvelles idées et quand il n’y a pas de débat, nous n’avons pas l’occasion de le faire », a déclaré Amanda.

Le président Biden est l’un des seuls candidats de l’un ou l’autre parti en 2024 à sauter la foire de l’État de l’Iowa cette année et jusqu’à présent, sa présence sur la campagne électorale a été rare.