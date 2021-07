Pourquoi retourner au bureau sera plus difficile que de travailler à domicile

Lorsque la pandémie a frappé l’année dernière et que les entreprises et les écoles de tous types se sont précipitées pour amener les gens à travailler et à apprendre à domicile, presque personne n’a pensé à ramener tout le monde au bureau.

Après tout, la présomption initiale était que ce serait une situation à court terme, et il y avait tellement d’efforts déployés pour faire la transition vers l’extérieur, que personne n’a pensé au processus de retour.

Près d’un an et demi plus tard, la réalité du retour au travail et à l’école met des millions de personnes et des centaines de milliers d’organisations en face – et cela semble être un problème beaucoup plus difficile que quiconque ne le pensait à l’origine.

En fait, ironiquement, plus je parle aux gens, plus je lis à ce sujet, et plus j’y pense, plus je suis convaincu que cela va être plus difficile que la transition vers le travail à domicile. Beaucoup plus dur.

► Je ne veux pas revenir en arrière : 40% des Américains préfèrent continuer à travailler à domicile

Et n’oublions pas, c’est dire quelque chose. Lors de la migration hors du bureau, de nombreuses entreprises ont déployé des efforts énormes pour trouver des PC, configurer des outils d’accès à distance, reconfigurer leurs applications, migrer rapidement vers des modèles de cloud computing et plus encore pour s’assurer que les gens puissent faire leur travail. À leur crédit collectif, ce fut un succès incroyable. Bien sûr, il y a eu des ratés en cours de route, mais les craintes initiales d’un effondrement économique et pire ont non seulement été évitées, mais l’exercice a en fait conduit à une augmentation de la productivité selon de nombreux paramètres différents.

Bien sûr, cela a également conduit à beaucoup d’introspection sur la façon dont le travail (et l’apprentissage) peut et doit être effectué, à la fois de la part des employeurs et des employés. De plus, cela a conduit à repenser radicalement les outils dont nous avons besoin pour faire le travail et la façon dont nous pouvons collaborer. Ces vieux rêves et promesses de technologie permettant le travail à distance n’étaient pas si loin après tout, du moins dans la plupart des situations.

Le résultat est que pratiquement tout le monde semble adopter un certain sens des modèles de travail hybrides (avec littéralement des millions de variations), et le lendemain de la fête du Travail, un grand nombre de personnes et d’organisations vont entrer dans une autre période d’au moins 18 mois. expérimenter sur la façon exacte de faire fonctionner l’hybride, eh bien, le travail.

► Le travail hybride fonctionnera-t-il réellement ? Ce que les entreprises et les travailleurs devraient considérer dans un monde post-pandémique

► Zoom, le bureau et le futur : À quoi ressemblera le travail après le coronavirus?

L’un des premiers (de nombreux) défis auxquels la plupart des organisations seront confrontées est la pénurie d’outils de vidéoconférence de haute qualité. Il est juste de dire que la pandémie a transformé la plupart d’entre nous de novices en vidéoconférence en experts en vidéoconférence, mais un retour dans l’une des salles de réunion de votre organisation pourrait ramener des souvenirs plus terribles de frustrations interpersonnelles qu’une conférence matérielle Skype de 5 ans uniquement. outil peut induire.

Bien qu’il y ait des exceptions, la plupart des organisations n’ont pas adapté leurs lieux de réunion au standard multiplateforme et simple clic auquel nous nous sommes habitués. Si vous pensez que ce n’est pas vraiment important, n’oubliez pas que tout le succès du travail hybride dépend entièrement de la capacité de continuer à communiquer facilement avec n’importe qui, n’importe où.

Pire encore, si vous avez commencé à participer à des appels où certaines personnes sont maintenant dans une salle de conférence tandis que d’autres sont toujours dans l’arrangement standard d’une personne par boîte de style « Hollywood Squares », vous avez sans aucun doute remarqué à quel point gênant cela peut être.

► Changeur de jeu ? Le travail à domicile a eu un effet positif sur la productivité pendant la pandémie, selon une enquête

► Les employeurs peuvent-ils exiger un vaccin contre la COVID-19 ? L’agence fédérale dit oui, et elle peut aussi offrir des incitations

J’ai parlé avec plusieurs organisations qui essaient intentionnellement d’éviter cela et de maintenir le sentiment d’égalité que les carrés vidéo nous ont tous apporté en demandant à chacun d’apporter son ordinateur portable dans les salles de conférence et d’agir essentiellement comme s’ils étaient tous distants. Bien que j’apprécie la logique, je pense que l’idée de parler à votre écran pour communiquer avec la personne de l’autre côté de la table (ou à côté de vous) ne fonctionnera pas très longtemps, voire pas du tout.

Ensuite, il y a le défi de savoir où vous allez réellement vous asseoir lorsque vous retournerez au bureau – et, oh, n’oublions pas la patate chaude politique potentielle des exigences de vaccination COVID-19, ou la FOMO (peur de manquer) que voir des collègues de bureau engendreront).

Certaines organisations remettront simplement les gens là où ils étaient – ​​bien qu’elles doivent également accueillir toutes les personnes qui sont passées au travail à distance et les nouveaux employés qui ont rejoint pendant COVID-19. Beaucoup d’autres envisagent des choses comme le hot-desking, où vous vous inscrivez chaque jour à différents espaces physiques. Non seulement cela risque de vieillir très rapidement, mais cela n’aide pas à relever l’autre défi de ne pas pouvoir déterminer (et planifier) ​​facilement quand certaines personnes sont au bureau ou travaillent à distance.

► Retour au travail: La refonte des bureaux et les dispositifs de sécurité attireront-ils les employés ?

► Le travail à distance est là pour rester : Et l’onboarding virtuel aussi

Les défis que ces problèmes – et bien d’autres – vont soulever, conduiront sans aucun doute de nombreuses entreprises à modifier leurs stratégies lorsqu’elles verront quels processus et outils fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas dans le nouveau monde du travail hybride. Il est assez intéressant, par exemple, de voir de nombreuses entreprises technologiques – qui ont généralement montré le plus d’intérêt et de volonté pour essayer des modèles de travail hybrides – commencer à changer leur façon de penser et leurs stratégies avant même le début de la migration massive de retour au bureau.

Amazon, par exemple, est passé de l’obligation pour presque tout le monde de retourner au bureau à temps plein à un arrangement plus flexible de type trois jours par semaine. Apple, en revanche, montre des signes d’exigences plus strictes et d’attentes plus élevées en matière de temps passé au bureau, à la grande consternation de certains employés.

En fin de compte, nous verrons probablement beaucoup d’expérimentations, dont certaines ne manqueront pas de frustrer les gens et pourraient même conduire – comme certains l’ont prédit – à des démissions massives et à d’énormes augmentations du nombre de personnes qui changent d’emploi.

Sans aucun doute, cependant, le retour très attendu au bureau que beaucoup attendaient avec impatience sera beaucoup plus difficile que prévu. Espérons que les entreprises planifient en conséquence.

► Conséquences involontaires : L’engouement pour le travail à distance déclenché par COVID-19 sonnera-t-il le glas des immeubles de bureaux ?

► Inégalité des entreprises : Les entreprises ont promis du changement après la mort de George Floyd, mais combien ont tenu parole ?