Pourquoi retourner au bureau est le secret pour perdre du poids et obtenir une promotion

RISHI SUNAK a déclaré aux jeunes employés que le retour au travail au bureau donnerait un coup de fouet à leur carrière.

Le chancelier a fait valoir que le fait d’être dans un environnement entouré de collègues l’a aidé à développer sa première vie professionnelle, en déclarant: « Je doute que j’aurais ces relations solides si je faisais la première partie de ma carrière sur Zoom. »

Retourner au bureau est le secret pour perdre du poids et obtenir une promotion Crédit : Shutterstock

Ici, Natasha Loder, rédactrice en chef des politiques de santé chez The Economist, explique pourquoi Rishi a raison.

ESPRIT D’ÉQUIPE: Lorsque tout le monde travaille à domicile, la culture du lieu de travail est la même pour tous.

Mais à mesure que certains retournent au travail, ceux qui restent à la maison risquent de perdre leur lien avec la culture du travail.

Les travailleurs qui souhaitent apporter leurs valeurs et leur esprit dans une organisation auront également du mal à le faire à distance.

Le personnel expérimenté joue un rôle important au travail, en montrant les ficelles du métier aux nouveaux embauchés ou même simplement en discutant avec les autres autour d’un café.

Il est plus facile pour les jeunes travailleurs d’obtenir des conseils et un mentorat, en particulier sur la politique du bureau et la façon de gérer les conflits.

Les interactions apparemment décontractées du lieu de travail ont un impact important sur vos chances de promotion.

Un expert en gestion a déclaré récemment que passer du temps avec des collègues au travail renforce le sentiment de mission partagée, ce qui améliore la satisfaction au travail. Être au bureau donne l’impression que le travail est une entreprise partagée.

Les humains semblent s’épanouir lorsqu’ils sentent qu’ils font partie de quelque chose de plus grand qu’eux-mêmes.

Cela indique certains avantages subtils mais réels de ne pas travailler à domicile (WFH).

Un rapport de 2017 a révélé que beaucoup de ceux qui travaillaient à domicile faisaient des heures plus longues, avaient un chevauchement entre leur travail et leur vie personnelle et voyaient leur rythme de travail s’intensifier.

COUPER LE STRESS : Alors que beaucoup ont récolté les avantages d’être plus proches de leur famille et d’avoir un meilleur équilibre travail-vie personnelle (et même un environnement de travail plus calme), d’autres n’ont pas prospéré grâce à la FMH.

Un rapport de 2017 suggère pourquoi. Il a révélé que beaucoup de ceux qui travaillaient à domicile faisaient des heures plus longues, avaient un chevauchement entre leur travail et leur vie personnelle et voyaient leur rythme de travail s’intensifier, ce qui entraînait du stress.

Il a également été constaté que les réunions en ligne déclenchent de la fatigue et laissent les travailleurs déconnectés.

La FMH a été liée à un soutien social inférieur, à une rétroaction et à une clarté moindre dans son rôle.

Certains trouvent ces problèmes faciles à gérer, surtout s’ils ont de solides réseaux sociaux en dehors du travail.

D’autres ont trouvé de telles situations difficiles, isolantes et même solitaires.

Même ceux qui déclarent bénéficier de la FMH disent généralement qu’ils veulent passer du temps au travail, car ils apprécient de rester en contact avec leurs collègues.

Avoir des interactions avec un éventail de personnes semble vous aider à rester en bonne santé mentale et offre un sentiment de connexion et d’appartenance.

Les personnes âgées de 35 à 65 ans qui travaillaient à domicile pesaient environ 10 livres, et le principal contributeur était des habitudes alimentaires malsaines, y compris une « alimentation réconfortante »

COUPER LE SAINDOUX: Pour beaucoup de ceux qui ont travaillé à domicile, il a été difficile de résister à l’attrait du réfrigérateur et de la boîte à biscuits.

Une nouvelle recherche de Public Health England montre que quatre adultes sur dix en Angleterre ont pris du poids depuis mars 2020 – environ une demi-pierre en moyenne. Les personnes âgées en ont pris encore plus.

Les personnes âgées de 35 à 65 ans pesaient environ 10 livres, et le principal contributeur était des habitudes alimentaires malsaines, notamment une « alimentation réconfortante ».

. . . ET BOUGEZ: Bien que nous sachions que rester assis à notre bureau toute la journée est mauvais pour nous, c’est exactement ce que nous semblons faire beaucoup plus lorsque nous travaillons à domicile. Il a été démontré que la FMH entraîne une baisse marquée de l’activité physique.

Même si les trajets quotidiens peuvent être une corvée, c’est aussi une source de mouvement pour de nombreuses personnes.

Une étude au Japon suggère qu’un bureau à domicile offre moins de possibilités d’activité physique qu’un bureau.

Hors de chez eux, les travailleurs doivent se déplacer davantage pour se rendre à la machine à café, à l’imprimante, aux salles de réunion, etc.

De longues périodes d’assise sont incroyablement mauvaises pour le corps humain, qui a été conçu pour bouger fréquemment.

Les Britanniques sont penchés sur des ordinateurs portables pendant des heures d’une manière qui ne serait pas autorisée au travail

ARRÊTEZ DE SLOUCHER : De nombreuses personnes travaillent depuis des canapés, des lits, des poufs ou des chaises de salle à manger.

Ils sont penchés sur des ordinateurs portables pendant des heures d’une manière qui ne serait pas autorisée au travail.

Dans les bureaux, les gestionnaires ont l’obligation légale de prévenir les problèmes de santé causés par une mauvaise disposition des sièges et de l’espace de travail.

A la maison, vous êtes seul. Personne de la santé et de la sécurité ne viendra vous dire que vous devez ajuster la hauteur de votre moniteur.

Pas étonnant que Bupa ait découvert dans une étude que près des deux tiers des Britanniques (environ 11 millions) s’étaient blessés au dos, au cou, aux hanches, aux genoux ou aux poignets pendant la pandémie.

On s’inquiète également de plus en plus de l’impact de la FMH sur notre vue.

La solution est assez simple. La règle 20-20-20 signifie regarder loin de l’écran toutes les 20 minutes et regarder quelque chose à environ 20 pieds pendant 20 secondes.

Pourtant, cela a été difficile à réaliser pour ceux qui travaillent à domicile, où la plupart du travail se fait via un ordinateur.

Au travail, la technologie est astucieuse, et lorsqu’il y a un problème rare, le personnel informatique viendra à la rescousse

NOTE TECHNIQUE : Comme cela est devenu clair au cours de la pandémie, beaucoup sont aux prises avec des problèmes technologiques à la maison. L’un des problèmes est que les connexions wifi du bureau à domicile peuvent ne pas être fiables.

Dans n’importe quel appel Zoom, quelques-uns auront du mal avec la qualité vidéo et la connectivité. Au travail, la technologie est astucieuse, et lorsqu’il y a un problème rare, le personnel informatique viendra à la rescousse.

Il y a aussi plus d’intimité au travail. Lors d’un appel Zoom, personne ne peut voir votre maison et juger votre mobilier.

Et lorsque vous quittez le bureau, l’effet de « pointage » signifie que vous êtes moins susceptible de ressentir la pression de vérifier vos e-mails en dehors des heures de bureau.

SAUVEGARDEZ VOTRE LOCAL: On craint de plus en plus que l’attrait du bureau à domicile ne nuise durablement à l’économie de nos centres-villes.

Aller au travail crée une activité économique au-delà de l’économie du latte. Il paie les conducteurs de train, les nettoyeurs de bureaux, les agents de sécurité, les nettoyeurs à sec et les pubs du centre-ville.

Une étude suggère que le PIB britannique subira un impact de 15,5 milliards de livres sterling si les niveaux pandémiques de travail à domicile se poursuivent.

Même les équipements tels que les musées et les centres culturels seront touchés par la réticence des travailleurs à retourner au bureau.

Le chancelier a fait valoir que le fait d’être dans un environnement entouré de collègues l’a aidé à développer sa première vie professionnelle Crédit : Reuters