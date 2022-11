Pourquoi “rester à la maison quand on est malade” est si important en ce moment

“Restez à la maison quand vous êtes malade” est venu avant “masquez-vous” comme un message pour empêcher la propagation au début de la pandémie de COVID-19. Maintenant que la grippe, le VRS et d’autres virus ont rejoint le mélange, le conseil initial est plus vrai que jamais, disent certains médecins canadiens.

La triple menace des virus respiratoires qui frappent les hôpitaux pédiatriques du Canada ajoute aux pressions de longue date sur les systèmes de soins de santé.

Bien sûr, de nombreux travailleurs n’ont pas le luxe de rester à la maison, ce qui entraîne de nouveaux appels à des congés de maladie payés.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre du Travail, Seamus O’Regan, a annoncé 10 jours de congé de maladie payé pour les employés du secteur privé sous réglementation fédérale.

Le Dr Andrew Boozary, professeur adjoint de politique de la santé à l’Université de Toronto, souhaite qu’une politique similaire sur les congés de maladie soit disponible pour tous les Canadiens, quel que soit leur statut socio-économique ou les obstacles à l’iniquité.

“Nous voudrions nous assurer qu’il y a cet alignement à travers le pays ainsi qu’une facilité d’accès aux jours de maladie payés”, a déclaré Boozary dans une interview.

Rechercher des États-Unis suggèrent que les congés de maladie payés sont rentables et améliorent la productivité, a-t-il déclaré.

Le service d’urgence du BC Children’s Hospital est l’un des hôpitaux pédiatriques recevant plus de visites par jour que la normale pour cette période de l’année. (Justine Boulin/Radio-Canada)

“En traversant la pandémie, nous le voyons maintenant où diverses maladies respiratoires au-delà du COVID entraînent une véritable pression dans le système de santé”, a déclaré Boozary. “Si nous ne parvenons pas à tirer les leçons de la pandémie sur l’importance de la politique sociale, on ne sait pas dans quelle mesure notre système de santé actuel sera durable.”

L’avocate des aînés de la Colombie-Britannique, Isobel Mackenzie, a déclaré que les chercheurs de cette province avaient étudié les facteurs associés aux éclosions et aux décès dus au COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée de la province.

« Sans surprise, dans la plupart des épidémies, le type de patient zéro, si vous voulez, avec COVID était un membre du personnel », a déclaré Mackenzie. D’autres personnes n’entraient pas dans les maisons à ce moment-là.

“Nous savons que les établissements qui offraient peu ou pas de congés de maladie payés étaient plus susceptibles d’avoir de grandes épidémies que ceux qui avaient des congés de maladie payés plus robustes pour leur personnel.”

Mackenzie a salué la décision de la Colombie-Britannique d’introduire cinq jours de maladie payés . Durée du droit varie à travers le Canada .

Maintenant que les gens vont à l’école, travaillent et socialisent à nouveau, tout ce qui aide à réduire les maladies respiratoires en réduisant la possibilité qu’un agent pathogène trouve une personne vulnérable est important, disent les médecins.

Regarder les nez qui coulent

La Dre Laura Sauvé, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques à Vancouver, a déclaré que de nombreux virus circulant provoquent désormais des symptômes qui se chevauchent.

“En général, nous devrions rester à la maison lorsque nous avons l’impression d’avoir une maladie virale, donc si nous avons un nouveau nez qui coule ou si nous toussons, et surtout si nous avons de la fièvre et que nous nous sentons courbaturés et mal à l’aise.”

REGARDER | Le personnel et les parents de SickKids sont aux prises avec une vague de virus respiratoires :

Anxiété et épuisement dans le plus grand hôpital pour enfants du Canada CBC News se voit accorder un accès rare à l’intérieur du Hospital for Sick Children de Toronto alors que le personnel tente de faire face à une augmentation du nombre d’enfants gravement malades atteints de maladies respiratoires.

Pour combien de temps? Une étude observationnelle menée l’année dernière au Royaume-Uni a suggéré que la variante Omicron du virus qui cause le COVID-19 entraîne des symptômes pendant environ sept jours chez la moitié des personnes infectées, contre près de neuf jours avec des infections Delta chez les personnes vaccinées contre le COVID-19. .

“Nos données indiquent une période de maladie plus courte et potentiellement d’infectiosité, ce qui devrait avoir un impact sur les politiques de santé au travail et les conseils de santé publique”, ont écrit le Dr Tim Spector du King’s College de Londres et son équipe dans Le Lancet .

Mais COVID-19 n’est pas la seule maladie respiratoire à considérer maintenant.

“Je pense que pour beaucoup de familles où elles n’ont pas de bonnes options de garde d’enfants, si les parents doivent travailler, ils se sentent parfois obligés d’amener leurs enfants à l’école, même avec un petit rhume”, a déclaré Sauvé, qui préside également le comité des maladies infectieuses et d’immunisation de la Société canadienne de pédiatrie.

“Ce n’est pas aussi simple que nous le faisons parfois.”

Conseils pour le retour à l’école

Elle a également des suggestions sur la façon de savoir quand il est acceptable que les enfants retournent à l’école.

“Vous savez, une fois que leur fièvre est partie, leur énergie est revenue à la normale et ils n’ont plus des tonnes de morve qui sortent”, a-t-elle déclaré. “Nous ne voulons pas que les gens retournent à l’école alors qu’ils doivent encore se moucher toutes les trois minutes, car cela risque simplement de propager des virus.”

Une toux, cependant, peut s’attarder pour diverses raisons, disent les médecins.

“Il est difficile de simplement regarder quelqu’un qui tousse et de dire que cette personne devrait porter un masque”, a déclaré le Dr Zain Chagla, professeur agrégé à l’Université McMaster et médecin spécialiste des maladies infectieuses.

“Mais pour l’individu, vous savez, si vous choisissez le moment le plus productif pour porter un masque en public, c’est probablement lorsque vous sortez d’une maladie et que vous vous rétablissez.”

Chagla a suggéré congé de maladie payé devrait au moins durer aussi longtemps que les symptômes persistent, mais il est difficile de dire un jour précis étant donné différent estimations de infectieux périodes pour divers respiratoire virus comme la grippe.

Les employeurs doivent être cohérents dans l’établissement d’une attente de rester à la maison en cas de maladie et fournir un soutien financier pour aider les employés à le faire, a déclaré Chagla.

“Il n’y a aucun moyen de s’attendre à ce que les gens restent à la maison s’ils doivent prendre la décision de perdre un revenu important.”