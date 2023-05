Pourquoi repenser la retraite pourrait aider à résoudre la crise démographique du Canada

Bilan de cross-country1:53:00ÉPISODE COMPLET : Qu’avez-vous fait lorsque vous avez été poussé à la retraite ?

Aveleigh Kyle a pris sa retraite en tant qu’infirmière en soins intensifs (USI) il y a neuf ans. C’était un travail difficile et les quarts de nuit faisaient des ravages.

Elle est restée sur le terrain à temps partiel, mais maintenant dans la soixantaine – et après avoir passé la majeure partie de la pandémie de COVID-19 à aider à administrer des vaccins – elle est de retour aux soins intensifs du Kingston Health Sciences Centre.

Son arrangement avec le département signifie plus de nuits et d’horaires flexibles, mais Kyle est là avec son expérience lorsque les nouveaux diplômés de l’hôpital universitaire traversent pour la première fois certains des moments les plus intenses de la profession.

Elle s’est récemment retrouvée à soutenir un diplômé en soins infirmiers tout au long du processus de retrait d’un ventilateur d’un patient qui était sur le point de mourir.

« Non seulement vous devez faire la partie physique, mais vous êtes également entouré, souvent de 10 membres de la famille qui vivent la pire journée de leur vie. »

« La prochaine fois, ce ne sera pas plus facile, mais maintenant elle sait un peu quoi donner à quelle heure pour que le patient ne se débatte pas. Si le patient se débat, la famille se débat encore plus. »

La profession infirmière est l’une des professions les plus touchées par le vieillissement de la main-d’œuvre au Canada et une série de départs à la retraite récents qui difficile à remplacer . C’est emblématique d’une crise démographique qui touche le Canada et que l’on appelle parfois « la vague grise. »

Selon les experts du marché du travail, une partie de la solution consiste à trouver des moyens de changer la culture du vieillissement de la main-d’œuvre et de permettre aux travailleurs âgés de trouver plus facilement un travail épanouissant et des horaires flexibles.

Le vieillissement de la main-d’œuvre ne devrait pas être une surprise

« Nous savions que cela allait arriver. Ce n’était pas surprenant », a déclaré Gillian Leithman, professeure adjointe de gestion à la John Molson School of Business de l’Université Concordia. Leithman consulte également les entreprises sur la formation du personnel.

Gillian Leithman est consultante et professeure en affaires à l’Université Concordia. Elle pense qu’il est important que le Canada commence à repenser sa façon de voir les travailleurs vieillissants et la valeur qu’ils apportent aux employeurs et à la main-d’œuvre. (Soumis par Gillian Leithman)

« Nous assistons définitivement à un changement sur le marché car c’est un point douloureux maintenant pour [employers] qui n’ont vraiment pas le luxe de ne pas y penser. »

En 2022, l’économie canadienne était aux prises avec une inflation galopante et avait du mal à remplir près de un million d’offres d’emploi . Ce a coïncidé avec un nombre record de départs à la retraite chez les travailleurs âgés de 55 à 64 ans .

L’économie canadienne emplois ajoutés en avril alors que la croissance démographique du pays a atteint des niveaux record en raison du plan du gouvernement fédéral visant à augmenter migration internationale . Cela dit, un rapport économique récent de la TD dit, l’immigration à elle seule, « ne résout pas nécessairement complètement le jumelage et l’intégration des personnes souhaitées par les entreprises ».

Le sentiment de certaines des personnes à qui j’ai parlé est que ce n’est pas tant une question de revenu qu’il se sent toujours valorisé – Marnin Heisel, professeur de psychiatrie à l’Université Western

« Lorsque vous parlez de remplacer quelqu’un qui est expérimenté, compétent et bon dans son travail et de le remplacer par un novice, quelqu’un qui est au début de sa carrière [that’s] va avoir un effet très différent que de les remplacer par quelqu’un qui a de l’expérience », a déclaré Leithman.

Qu’est-ce qui pousse les travailleurs âgés à quitter le marché du travail ?

L’avocate en droit du travail Camille Dunbar souligne que si la retraite obligatoire a été en grande partie éliminée dans la plupart des régions du Canada le plafonnement des cotisations de retraite à 65 ans ou les taux élevés d’assurance maladie dans cette tranche d’âge pourraient conduire les gens à quitter le marché du travail.

« Ce serait formidable de voir certaines de ces limites d’âge modifiées, éliminées ou liées d’une manière ou d’une autre à quelque chose de concret, par opposition à un âge arbitraire. »

L’avocate en droit du travail Camille Dunbar pense que la retraite peut être un processus compliqué nécessitant une bonne préparation. Elle dit qu’il y a un certain nombre de considérations que les travailleurs récemment retraités devraient prendre en compte lorsqu’ils négocient les conditions d’un retour à court terme ou sur une base de consultation. (Cassels Brock & Blackwell LLP)

Leithman pense que le discours au Canada sur la retraite et les travailleurs âgés est dépassé et « doit changer ».

« Les équipes de travail d’âges divers sont brillantes, si vous l’utilisez à votre avantage, vous verrez une innovation accrue et une meilleure stabilité émotionnelle dans l’équipe. »

Elle pointe vers la recherche soutenir l’impact positif des travailleurs âgés. Elle dit que les employés plus âgés s’absentent moins du travail en raison de problèmes de conciliation travail-vie car, par exemple, ils n’ont pas de jeunes enfants qui doivent rester à la maison en cas de fièvre.

« Ils sont [also] pas de job hopping. Donc, tu sais, il y a des chances qu’ils restent avec toi. Ainsi, lorsque vous tenez compte de toutes ces variables, elles ne sont en fait pas plus chères », ajoute Leithman.

Se réinventer autour de ses forces

Après une longue carrière dans le domaine de la livraison, Ben Chabot pensait avoir trouvé un rôle qui l’amènerait à la retraite, en réapprovisionnant et en faisant des réparations mineures sur des machines distributrices. Puis le COVID-19 a frappé et il s’est retrouvé à chercher du travail.

Chabot, 60 ans, souligne qu’il était dans une situation privilégiée parce que sa femme avait un emploi bien rémunéré, mais comme de nombreux Canadiens, il n’était pas dans une situation financière suffisante pour simplement arrêter de travailler.

Les applications en ligne ne fonctionnaient pas au début, mais il a élargi sa recherche et a commencé à se rendre en personne dans les entreprises pour offrir son expérience et sa flexibilité.

Le déclic s’est produit chez BDP Traffic Management Ltd. à Grande Prairie. Il travaille des quarts de travail sur appel, disant à son superviseur de donner d’abord des heures aux jeunes travailleurs s’ils le souhaitent.

« Je veux dire, j’ai dit à mon patron, c’est quelque chose que je veux vraiment faire pendant au moins dix ans. »

Chabot est le premier à admettre qu’il n’est pas un magicien de la technologie, mais il a proposé de faire le travail sur papier pendant qu’il apprenait à utiliser les systèmes informatiques de l’entreprise, et ses collègues plus jeunes sont heureux de l’aider avec un peu de support technique.

Ben Chabot travaille pour une entreprise de gestion des transports à Grand Prairie, en Alberta. Il dit qu’il travaille avec « environ une douzaine de jeunes qui sont les jeunes les plus travailleurs que j’aie jamais rencontrés ». (Soumis par Ben Chabot)

Il pense que les stéréotypes âgistes peuvent aller dans les deux sens, mais travailler avec les gens est le meilleur moyen de les dissiper.

« Beaucoup de gens disent, ‘oh, les jeunes, ils ne veulent plus travailler.’ Eh bien, je travaille avec environ une douzaine de jeunes qui sont les jeunes les plus travailleurs que j’aie jamais rencontrés. »

Chabot dit qu’il est prêt à intervenir en cas de besoin et qu’il ne sera pas « trop ​​excité si quelque chose semble dérailler…. Je suis peut-être plus, faute d’un meilleur mot, peut-être une influence stabilisatrice. »

Leithman dit que les entreprises commencent à prendre plus au sérieux le maintien en poste des travailleurs âgés. Elle dit que des entreprises comme la société pharmaceutique Merck Canada ont adopté des programmes de rotation des emplois afin que les travailleurs restent engagés et « travaillent sur de nouveaux projets stimulants au lieu de rester au même poste au fil du temps ».

Les opportunités de mentorat sont également un moyen de garder les employés expérimentés investis.

« La composante de mentorat est une partie importante de la rétention parce que les employés… à ce stade de la vie veulent former la prochaine génération, veulent partager leurs connaissances. »

L’allongement de la durée de vie a un impact sur la retraite

Il existe également un potentiel d’avantages sociaux et économiques considérables, car il a été démontré que le travail épanouissant des personnes âgées améliorer la cognition évitant potentiellement des conditions telles que la démence, pour lesquelles les soins sont exigeants et coûteux.

« Je pense que d’un point de vue social, nous n’avons pas rattrapé le développement de la durée de vie. Nous pensons toujours à la vieille école », a déclaré Leithman.

Marnin Heisel, professeur agrégé de psychiatrie à l’Université Western, dirige des groupes de soutien pour les hommes, en particulier les anciens combattants et les premiers intervenants, récemment retraités ou proches de la retraite.

« Les personnes âgées sont toujours l’un des derniers groupes dont, dans la société, les gens se sentent à l’aise de se moquer, de faire des blagues », déclare Heisel.

Heisel dit également que, statistiquement, les hommes de 90 ans sont devenus le groupe démographique le plus à risque de décès par suicide. Il souligne que les gens perdent souvent un lien social vital lorsqu’ils disparaissent du lieu de travail.

Il y a aussi un « effet de report » négatif pour les personnes qui ont mis fin à leur carrière en se sentant obligées de partir.

« Le sentiment de certaines des personnes à qui j’ai parlé est que ce n’est pas tant une question de revenu que de se sentir toujours valorisé, de se sentir toujours connecté, de toujours faire quelque chose. »