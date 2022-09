Pourquoi rendre la recherche universitaire gratuite est compliqué

À l’heure actuelle, la majorité des découvertes scientifiques publiées – et la grande majorité des nouvelles recherches prestigieuses – sont cachées derrière des murs de paiement. La plupart des principales publications scientifiques facturent aux lecteurs des frais d’accès élevés, avec des prix qui augmentent plus rapidement que l’inflation. Une adhésion annuelle avec La nature coûte 199 $, La science commence à 79 $ par année, et Le Lancet facture 227 $. Et ce ne sont là que quelques-unes des centaines de revues où de nouvelles recherches apparaissent.

Cet argent va aux éditeurs, pas aux universitaires qui écrivent des articles scientifiques. Et bien que certaines revues de premier plan offrent aux chercheurs la possibilité de rendre leur soumission libre de lire, elles le font en inversant leur structure de frais, en faisant reposer la charge sur l’auteur à la place.

La nature, par exemple, facture aux auteurs non affiliés à des institutions environ 9 500 $ pour afficher un article sans le paywall. Étant donné que la recherche financée par des subventions est déjà loin d’être rentable pour les chercheurs eux-mêmes, il s’agit d’un obstacle important qui frappe de manière disproportionnée les jeunes universitaires et ceux des pays à faible revenu.

Mais dans le but de démolir le paywall et de rendre la science plus accessible à tous, la Maison Blanche a annoncé le mois dernier de nouvelles directives exigeant que toutes les recherches financées par les contribuables, y compris les données utilisées pour une étude, soient rendues publiques sans frais d’ici la fin de 2025.

Le plan Biden est l’une des plus grandes victoires à ce jour pour le mouvement de la “science ouverte”. En pratique, il s’agit souvent de publier les articles qui décrivent les nouvelles découvertes scientifiques immédiatement et sans paywalls. Cela peut également inclure le partage public d’ensembles de données complets et du code utilisé pour l’analyse.

Le mouvement vers la transparence et la science en libre accès a commencé avec l’activisme des années 1990 et a atteint la Maison Blanche en 2013 sous l’administration Obama, ayant été une force dans la politique américaine dès 2007. L’intérêt de Biden pour la science ouverte est antérieur à sa présidence ; en 2016, il a fait remarquer que “les contribuables financent 5 milliards de dollars par an dans la recherche sur le cancer chaque année, mais une fois qu’elle est publiée, la quasi-totalité de cette recherche financée par les contribuables se trouve derrière des murs”.

Il y a un argument simple derrière la mise à disposition de la recherche financée par des fonds publics : les contribuables paient déjà pour financer une étude, alors pourquoi devraient-ils également payer des frais à une revue pour voir les résultats ? L’espoir est que la mise à disposition gratuite des dernières données et résultats de recherche permettra aux scientifiques et aux entrepreneurs de tirer parti plus rapidement des nouvelles découvertes, et que les membres du public auront une idée plus précise de l’état des connaissances scientifiques.

Mais malgré des décennies de plaidoyer pour la “science ouverte”, l’idée est loin d’être universellement acceptée – et il n’y a même pas de définition cohérente de ce que cela signifie.

La poussée en faveur de la science ouverte – et le recul – n’a pas commencé avec les États-Unis, et les efforts internationaux passés peuvent donner une idée de la manière dont les nouvelles directives sont susceptibles de se concrétiser.

En 2018, Robert-Jan Smits, alors conseiller principal pour le libre accès et l’innovation au Centre européen de stratégie politique, a fondé un mouvement pour ouvrir l’accès à la science, profitant d’un soutien croissant en Europe. Il a recruté un certain nombre de bailleurs de fonds influents pour exiger que les bénéficiaires de subventions rendent leurs recherches publiques, même s’il s’agissait d’une rupture radicale avec les précédentes normes européennes basées sur les murs de paiement pour la publication universitaire.

Dans leur livre récemment publié et téléchargeable gratuitement, Plan S pour ChocSmits et co-auteur Rachael Pells affirment que la science aura plus de succès en tant qu’effort international de collaboration, mais qu’actuellement, les scientifiques des pays les plus pauvres sont exclus par des frais d’accès élevés. Pour que la société tire pleinement parti des nouvelles découvertes, les résultats doivent être accessibles à tous, et pas seulement aux universitaires.

Alors que les articles en libre accès montrent une augmentation faible mais incohérente des citations d’autres scientifiques, par rapport à la recherche payante, cela sous-estime massivement l’impact réel : une enquête néerlandaise menée par Springer Nature ont constaté que 40 % des visiteurs de leur site en libre accès n’étaient pas des universitaires et avaient simplement un intérêt personnel ou professionnel pour un sujet.

Dans le cadre du Plan S, qui est entré en vigueur en 2021 dans 12 pays européens, les scientifiques recevant une subvention d’un bailleur de fonds affilié rendraient, comme condition de ce financement, leurs découvertes en libre accès. Ils pourraient publier sur un référentiel public gratuit, comme Zenodo et arXiv, ou payer des frais à un journal conventionnel. Les universités négociaient souvent des accords directement avec les éditeurs pour couvrir ces frais, tandis que certains bailleurs de fonds introduisaient leurs propres programmes pour couvrir les frais de soumission des recherches qu’ils finançaient.

Le nouveau plan de Biden aura des exigences similaires, mais s’appliquera au grand nombre de chercheurs et d’universités qui reçoivent un financement du gouvernement fédéral américain, qui couvre près de 400 organisations et agences différentes. La transition devrait être achevée d’ici la fin de 2025.

Libérer la recherche largement financée par l’argent des contribuables peut sembler une évidence, mais au fil du temps, les inconvénients potentiels des efforts de science ouverte comme le mandat du Plan S sont devenus plus apparents. Alors que les plateformes de publication payante mais de lecture gratuite apportent plus de recherche au public, ils peuvent ajouter des obstacles pour les chercheurs et aggraver certaines inégalités existantes dans le milieu universitaire. L’édition scientifique restera une industrie à but lucratif et très lucrative pour les éditeurs. Transférer les frais aux auteurs ne change rien à cela.

De nombreuses revues en libre accès nouvellement créées abandonnent entièrement les frais, mais même si elles n’essaient pas de faire des bénéfices, elles doivent quand même couvrir leurs frais de fonctionnement. Ils se rabattent sur les revenus publicitaires, les dons individuels ou les subventions philanthropiques, le mécénat d’entreprise et même le financement participatif.

Mais les plateformes en libre accès n’ont souvent pas le prestige des meilleures revues bien connues comme La nature. Les scientifiques en début de carrière – ainsi que ceux des universités moins riches des pays à faible revenu – dépendent souvent de subventions précaires et à court terme pour mener à bien leurs recherches. Leur carrière dépend de la publication d’un nombre impressionnant de publications, ce qui est déjà une bataille difficile.

Les revues établies sont réticentes à s’engager en faveur du libre accès, car les frais de soumission peuvent dissuader les chercheurs potentiels d’envoyer leurs travaux. Et si les revues ne facturent pas de frais de soumission ou d’abonnements des lecteurs, elles devront se tourner vers d’autres sources de revenus, ce qui peut être insoutenable à long terme.

Il existe d’autres façons pour le mouvement de la science ouverte de ne pas être à la hauteur des affirmations optimistes de ses partisans. Jusqu’à présent, le mouvement s’est concentré sur la science financée par l’État ; La R&D des entreprises et la recherche financée par le secteur privé sont exemptées du mandat. Bien que soutenir l’innovation commerciale et l’entrepreneuriat soit l’un des objectifs explicites de l’administration Biden, certains groupes craignent que la «commercialisation» de la science ne réduise en fait la transparence et que les conflits d’intérêts financiers dans la recherche financée commercialement ne conduisent à des études biaisées.

L’influence du mouvement de la science ouverte s’accroît grâce à des projets comme le Plan S, mais il est difficile de mesurer exactement jusqu’où il va maintenant. Leur coalition de bailleurs de fonds a soutenu 200 000 nouvelles études en 2020, représentant 12 % des articles dans les revues les plus citées.

Les directives de la Maison Blanche stimuleront massivement l’adoption – le gouvernement américain a financé 195 000 à 263 000 études en 2020 – mais ne suffiront probablement pas à faire évoluer le monde de l’édition scientifique vers un nouveau paradigme plus accessible. Si la science est vraiment destinée à servir l’intérêt public, il devrait être dans l’intérêt public de la rendre disponible.

