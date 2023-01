“Pourquoi rendons-nous service à Chelsea?”

La fan d’Arsenal, Laura Woods, a admis qu’elle n’était “pas submergée” par l’arrivée imminente de Jorginho de Chelsea.

Le milieu de terrain des Blues est sur le point de mettre fin à son séjour de cinq ans à Stamford Bridge et de passer à ses rivaux londoniens après que les Gunners n’ont pas réussi à débarquer Moises Caicedo de Brighton.

Getty Les fans d’Arsenal ne sont pas submergés par l’objectif de transfert de leur club

Le joueur de 31 ans offre une couverture aux milieux de terrain Thomas Partey et Granit Xhaka dans la poursuite d’Arsenal pour le titre de Premier League.

talkSPORT comprend que les Gunners ont convenu d’un montant de 12 millions de livres sterling avec Chelsea pour Jorginho – qui signera un contrat de 18 mois à l’Emirates Stadium.

Cependant, la fan d’Arsenal Woods n’est pas trop impressionnée par la dernière décision de son club.

L’hôte de talkSPORT a déclaré: «Nous ne nous sommes pas trompés de pied récemment en termes de recrutement de joueurs récemment. Ils ont évidemment un plan avec ça. Je ne suis pas submergé par ça, je ne vais pas, ‘Wow, Jorginho !’

“Nous avons parlé de [Youri] Tielemans, Leicester ne le laisserait pas partir pour le moment, mais cela aurait été une excellente option. Caicedo n’arrivera évidemment pas. Je suis très tiède à ce sujet.

Elle a poursuivi: «Est-ce qu’Arsenal rendrait service à Chelsea en retirant Jorginho de ses mains et de ses livres en termes d’argent et de salaire? Est-ce qu’Arsenal voudrait faire ça ?

parlersport Woods a admis qu’elle ne bourdonnait pas avec la signature de Jorginho

Les Bleus ont dépensé de l’argent dans les deux fenêtres de transfert sous le nouveau propriétaire Todd Boehly – y compris le détournement de la cible d’Arsenal Mykhailo Mudryk – avec l’arrivée potentielle d’Enzo Fernandez de Benfica marquant leur signature la plus chère à ce jour.

Et il s’avère que Woodsy n’est pas la seule à se demander si son club aide Chelsea.

Les fans d’Arsenal ont eu la tendance “Edu Out” sur Twitter alors qu’ils réagissaient aux transactions de transfert du directeur sportif des Gunners.

Jorginho est un vainqueur expérimenté au plus haut niveau, mais de nombreux supporters d’Arsenal semblent apathiques envers le milieu de terrain.

Twitter #EduOut est désormais tendance sur Twitter

Jorginho a été un joueur clé à Chelsea cette saison, mais un nouveau contrat semblait peu probable

La star italienne n’avait plus que six mois sur son contrat actuel et Chelsea devait le perdre lors d’un transfert gratuit cet été, tandis que cette décision aide également les Bleus à équilibrer les comptes ce mois-ci.

Le fan d’Arsenal, Michael, a déclaré à talkSPORT Breakfast: “Quand cette nouvelle vient d’être annoncée, mon cœur s’est brisé parce qu’avec Jorginho, j’ai l’impression que nous sommes revenus un an ou deux lorsque nous avons signé Willian.

“J’ai l’impression que nous rendons service à Chelsea en l’amenant, ils doivent décharger certains joueurs et ils viennent de nous faire oublier Mudryk et nous les aidons.”

Il a poursuivi: “Je ne veux pas du tout de Jorginho ou de n’importe où près d’Arsenal.

“Je ne veux pas le voir faire cette pénalité pour saut aux Emirats!”

