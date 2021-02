Préparez-vous à appeler vos parents après avoir regardé Minari.

En tant que coréen-américain, c’est toujours excitant pour moi de voir une représentation coréenne dans les médias. Qui peut oublier l’année dernière quand Parasite balayé la saison des récompenses, remportant finalement le meilleur film aux Oscars? Cette année, c’est Minari qui a gagné le cœur des gens – et des récompenses devraient suivre.

Lorsque le film a fait ses débuts au Festival du film de Sundance en 2020, il a immédiatement reçu des critiques élogieuses. Il a depuis été nommé meilleur film par les New York Critics Online et a reçu trois nominations aux SAG Awards 2021, y compris une performance exceptionnelle d’un casting ainsi qu’une reconnaissance pour Steven Yeun et Yuh-Jung Youn. En fait, Yeun pourrait très bien entrer dans l’histoire en tant que premier Américain d’origine asiatique à recevoir une nomination aux Oscars du meilleur acteur.

Je me souviens que j’avais des larmes juste en regardant la bande-annonce et j’ai été ravi quand j’ai pu voir une première projection du film en janvier. Je ne savais pas comment ma vie allait changer en quelques heures. Minari raconte l’histoire d’une famille d’immigrants coréens qui a quitté la Californie pour s’installer dans une ferme de l’Arkansas dans les années 1980 pour poursuivre son rêve américain. Yeun dépeint le patriarche de la famille, Jacob, qui espère ardemment le succès, mais sa femme Monica (Yeri Han) a du mal à soutenir ses idées alors qu’elles ont des difficultés financières. Leurs enfants David (Alan Kim) et Anne (Noel Kate Cho) doivent également s’adapter à leur nouvel environnement, notamment avec l’arrivée de leur grand-mère (Yuh-Jung Youn), qui emménage avec la famille.