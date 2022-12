Pourquoi réduire les gagnants est essentiel pour maintenir la diversification de votre portefeuille

Pourriez-vous s’il vous plaît demander à Jim s’il peut faire un article éducatif sur quand et comment équilibrer un portefeuille. Depuis que j’ai rejoint le club, certaines de mes positions sont passées à 7-10% de holding [portfolio weighting.] J’ai du mal à éliminer les gagnants. — Richard Rééquilibrer votre portefeuille C’est une excellente question sur la gestion de la taille ou de la pondération des positions dans votre portefeuille — et pour laquelle il n’y a pas de règle claire à suivre mais plutôt quelques principes directeurs à considérer. Le seul principe moteur à garder à l’esprit en tout temps est le suivant : la discipline l’emporte sur la conviction. Autrement dit, peu importe à quel point vous croyez en une entreprise ou en sa direction, vous ne devez pas laisser cette croyance prendre le pas sur votre discipline. En ce qui concerne la pratique du rééquilibrage, de nombreux fonds communs de placement et gestionnaires de fonds peuvent choisir de rééquilibrer selon un calendrier établi, que ce soit mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Cependant, en tant qu’investisseurs actifs, nous ne pensons pas tellement en termes de dates prédéterminées pour rééquilibrer. Au lieu de cela, au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, notre équipe tente de le faire en fonction de la taille de la position. Au fur et à mesure qu’une position s’agrandit, vous perdez intrinsèquement les avantages de la diversification et vous vous dirigez vers un portefeuille qui sera trop influencé par une action ou par quelques-unes seulement. Éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier est la raison pour laquelle nous nous efforçons de construire un portefeuille diversifié en premier lieu. Peut-être que vous ne croyez pas en un portefeuille diversifié — après tout, certains grands investisseurs ont gagné leur réputation en faisant quelques paris très concentrés. Cependant, c’est une proposition risquée. Gardez à l’esprit que vous n’entendez pas parler des milliers qui ont fait ces paris concentrés et qui se sont trompés, seulement les quelques-uns qui ont réussi. En posant simplement la question du rééquilibrage, vous reconnaissez les avantages de la diversification. Dans cet esprit, voici quelques éléments à prendre en compte lorsque vous examinez les gagnants qui grossissent en pourcentage par rapport au reste de vos avoirs. Lorsqu’une position devient trop importante Semblable au scénario décrit par Richard, nous rééquilibrons en fonction d’une position dépassant des seuils prédéterminés — autour d’une fourchette de pondération de 5 % à 6 %. Lorsqu’une position dépasse ce poids, nous savons que nous devons en enlever. On peut ne pas tout faire d’un coup ou au moment où la position dépasse 6%. Mais nous deviendrons plus attentifs à l’exposition démesurée et chercherons une raison quelconque pour réaliser un profit. La raison pour laquelle vous ne voulez pas forcément le faire tout de suite ou tout d’un coup : lorsqu’une position dépasse le seuil, cela signifie que le titre est en hausse. Bien que vous ne vouliez pas être gourmand, vous voudrez peut-être laisser un gagnant courir un peu. Cependant, vous ne pouvez pas le laisser sans contrôle. Au lieu de cela, pensez aux niveaux auxquels vous allez réduire : il peut s’agir de chaque dollar de plus, ou même de quelques points de pourcentage de plus, ou vous pouvez examiner certains niveaux techniques, tels que la résistance passée ou la distance parcourue par l’action. principales moyennes mobiles. Quand il atteint ces niveaux, quels qu’ils soient, vendez. Ne soyez pas émotif et ne soyez pas pris dans l’élan – encore une fois, la discipline l’emporte sur la conviction. Si vous êtes enclin à laisser les émotions prendre le dessus, vous pouvez toujours placer les ordres limités à l’avance. Une autre chose à garder à l’esprit pour aider à déterminer à quel point vous devez être agressif est la raison de l’appréciation du titre. Si le titre est en hausse parce que les prévisions de bénéfices augmentent (peut-être que la direction vient de fournir une mise à jour positive), vous n’aurez peut-être pas besoin d’être trop agressif. Le cours de l’action est plus élevé mais la valorisation (multiple cours/bénéfice) n’a pas augmenté. D’un autre côté, si l’action est en hausse mais que les bénéfices sont statiques, vous voudrez être plus agressif car l’action devient en fait plus chère sur la base de l’évaluation. En y pensant d’une autre manière, si vous laissez un stock courir un peu parce qu’il est en mouvement, alors reconnaissez que même si vous avez une raison fondamentale de le posséder, vous jouez maintenant le jeu de l’élan. C’est amusant quand ça tourne en votre faveur, mais quand l’élan s’inverse, cela peut être rapide et brutal. Ne vous en voulez pas de ne pas avoir atteint le sommet absolu. Personne ne le fait sans un certain degré de chance. Au lieu de cela, reconnaissez que l’élan s’est épuisé et que vous devez encore redimensionner la position. (Donc, tout comme vous pensez peut-être à des niveaux supérieurs au cours de l’action pour vendre, pensez également aux pertes d’arrêt ou déterminez à l’avance exactement combien d’actions vous allez vendre si l’élan s’épuise avant qu’il n’atteigne ce niveau supérieur suivant .) Quand couper un gagnant La taille de votre portefeuille est également une considération. Au Club, nous visons à détenir une trentaine de postes à tout moment. Actuellement, notre portefeuille compte 33 titres. C’est bien plus que ce que nous recommandons aux investisseurs individuels, car il devient presque impossible de rester au top des devoirs. Après tout, nous avons Jim, plus deux analystes couvrant les actions du Club comme travail à plein temps (et toute une équipe qui les soutient). Ainsi, votre propre seuil individuel de rééquilibrage peut ne pas être de 5 %. Il pourrait être plus proche de 10 %, selon le nombre de postes que vous occupez et la nature de ces postes. En ce qui concerne la taille à couper, l’objectif est de redescendre au seuil avec lequel vous êtes à l’aise, que ce soit avec une vente ou plusieurs. Nous conseillons généralement aux membres de ne pas détenir plus de 5 à 10 actions individuelles, étant donné que nous estimons que les devoirs s’élèvent à une heure par semaine et par poste ; et il devient difficile de suivre au-delà de ce point si vous avez également un emploi à temps plein en dehors de la bourse. Cela ne signifie pas que vous devez posséder cinq postes à 20 % chacun. Au lieu de cela, vous pouvez déterminer un niveau d’exposition approprié en fonction de votre volonté et de votre capacité à accepter le risque. Vous pouvez toujours compléter avec un fonds négocié en bourse (ETF), comme celui qui suit le S & P 500. Par exemple, vous pouvez choisir de détenir cinq actions à 10% chacune, garder de l’argent en marge pour les opportunités, et mettre le reste au travail dans un ETF. Encore une fois, cela revient à la tolérance au risque. Étude de cas dans notre portefeuille Pour en revenir à la notion selon laquelle la discipline l’emporte sur la conviction, nous pensons que le meilleur exemple que nous puissions fournir est la manière dont nous gérons notre position dans Apple (AAPL). Comme les députés le savent, il s’agit d’un nom dont nous réitérons constamment qu’il doit être détenu et non échangé. Bien sûr, en tant que position la plus ancienne de notre portefeuille, nous avons évidemment dû la réduire en cours de route, sinon nous serions désormais connus sous le nom de “Apple Trust”. Il est tentant de regarder en arrière et de dire que cela aurait été assez rentable au fil des ans. Mais le recul est de 20/20. Il n’y a aucun moyen de dire avec certitude qu’une seule entreprise est votre billet pour la gloire et la fortune. Encore une fois, la discipline l’emporte sur la conviction. Si vous avez l’impression d’avoir lu cette ligne encore et encore, c’est bien. Vous ne l’oublierez pas. La dernière fois que nous avons vendu des actions Apple, c’était le 11 avril. À l’époque, Apple occupait une position pondérée de 6,75 % dans notre portefeuille. Nous l’avons vendu à un poids de 5,06 %. Dans cette alerte commerciale, nous avons noté qu’il était nécessaire de redimensionner cette position car la course qu’elle avait menée l’avait simplement fait prendre trop de poids dans le portefeuille. Au moment de notre trim Apple, aucune autre position n’était sensiblement supérieure à 5 %. Et même si nous maintenons notre désir de posséder Apple et non de l’échanger, nous devons le rendre plus gérable. Chaque fois qu’une position est supérieure à 6 % de notre portefeuille, nous aimons généralement la réduire et réduire sa pondération afin qu’un jour donné, le mouvement du portefeuille ne soit pas directement lié à une action individuelle. Même si nous aimons Apple à long terme – en raison de notre confiance dans l’écosystème et la direction, ainsi que de son engagement à restituer de l’argent aux actionnaires – nous devions toujours nous en tenir à notre discipline et réduire la position à la taille. Conclusion Comme dans la plupart des domaines de l’investissement, la détermination du moment et de la taille à couper est à la fois un art et une science. L’art consiste à déterminer comment ramener la position à sa taille et quand appuyer sur la gâchette d’une vente (ou de ventes). La science consiste à prédéterminer les niveaux d’exposition et à s’y tenir, quelle que soit la confiance que vous avez dans la trajectoire future d’un titre donné. Il est toujours difficile de réduire les gagnants – après tout, vous ne voulez certainement pas réduire les gagnants pour financer les perdants – mais il est également faux d’être trop gourmand. Alors rappelez-vous, les taureaux et les ours gagnent de l’argent tandis que les cochons sont abattus ; et la discipline l’emporte sur la conviction (sérieusement, nous le pensons, nous l’avons dit cinq fois à ce stade). (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

