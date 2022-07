Pourquoi reconstruire en mieux est une facture de soins de santé maintenant

La législation en discussion élargirait également les prestations de médicaments sur ordonnance de Medicare, augmenterait l’aide financière aux personnes âgées les plus pauvres et éliminerait le partage des coûts illimité actuel du programme, ce qui laisse certains bénéficiaires confrontés à plus de 10 000 $ par an en frais de médicaments. Personne sur Medicare ne serait invité à payer plus de 2 000 $ par an pour des médicaments sur ordonnance en vertu de la législation, un avantage important pour les patients qui prennent des médicaments coûteux pour des maladies graves comme le cancer et la sclérose en plaques.