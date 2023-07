Bondes Bungle

POURQUOI récompensons-nous encore si généreusement les politiciens et les fonctionnaires en cas d’échec, ou pire ?

Le whip en chef adjoint de Groping Tory, Chris Pincher, a été licencié et a reçu une indemnité de départ de 7 920 £.

Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont été récompensés malgré leur bref mais désastreux passage au pouvoir Crédit : AFP

Et c’est une goutte d’eau dans l’océan contre les 1 million de livres sterling de paiements aux aides évincés après le désastreux mais bref passage au pouvoir de Liz Truss.

Certains n’étaient au n ° 10 que quelques semaines mais ont reçu trois mois d’argent.

Un mandarin vétéran qu’elle a limogé, Tom Scholar, a empoché un gain de 335 000 £.

Mme Truss elle-même a reçu 18 660 £.

Kwasi Kwarteng, son chancelier, a obtenu 16 876 £.

Oui, le personnel irréprochable devrait être indemnisé en cas de licenciement.

Mais ces sommes, toutes payées par les contribuables, restent ahurissantes.

Grande-Bretagne sans loi

Les nouveaux chiffres de la criminalité sont lamentables.

Les infractions enregistrées ont augmenté de cinq pour cent.

Deux sur cinq sont mis à l’écart sans qu’un suspect ne soit jamais retrouvé.

Cela monte aux trois quarts pour les vols.

La fraude et la criminalité informatique ont augmenté de 50 %.

Seulement 2,1 % des viols conduisent à une inculpation.

Les flics avaient l’habitude de reprocher à l’austérité conservatrice de les avoir privés de main-d’œuvre – même s’ils préféraient clairement surveiller les médias sociaux plutôt que nos rues.

Mais le gouvernement a atteint son objectif de recruter 20 000 officiers pour annuler ces coupes.

Quelle est l’excuse maintenant ?

L’UE s’effondre

NOUS savons que l’UE considère la démocratie comme un obstacle à ignorer dans la mesure du possible.

Mais sa légitimation honteuse du terme argentin « Malvinas » pour les Malouines oublie que presque toutes les âmes souhaitent rester britanniques.

Lors de la dernière question, ils ont répondu oui de 99,8 % à 0,2 %.

Poutine rêve d’un tel scrutin unilatéral.

Les Malouines, à 300 milles au large de l’Argentine, nous appartiennent depuis 1833.

C’est comme ça que les locaux l’aiment, et rien d’autre n’a d’importance.

Pour nos supposés amis de l’UE, donner du crédit aux illusions de l’Argentine et attiser les tensions pour les insulaires est écœurant.

Hochement de tête du Rwanda

Ne croyez JAMAIS une seconde que le projet de loi de Rishi Sunak visant à renvoyer les migrants illégaux chez eux ou au Rwanda est impopulaire.

Il est soutenu dans un nouveau sondage majeur par la plupart des gens de tous les groupes d’âge, par les partisans conservateurs et travaillistes et par les sortants et les restants.

Dans l’ensemble, les répondants au sondage l’appuient à 54 % contre 24.

Le parti travailliste et ses partisans se plaignent que la dissuasion rwandaise est cruelle et mauvaise.

Ils sont déconnectés sauf avec Twitter.

La plupart du public veut que les tricheurs de petits bateaux soient expulsés.

Ils offensent le sens de l’équité des Britanniques.

Nous espérons que la Cour Suprême, chargée de statuer sur le projet rwandais, saisira cela. . . même si les travaillistes ne le feront jamais.