Pourquoi Rebel Wilson ne dirigera que des comédies musicales

Pitch parfait l’actrice Rebel Wilson a réalisé, produit et joué dans Le Debune comédie musicale australienne qui a eu sa première mondiale au Festival du film de Toronto samedi soir.

Et Wilson, qui était présente pour une séance de questions-réponses après la projection du film présenté en clôture du TIFF au Roy Thomson Hall, a expliqué pourquoi ses prochaines réalisations ne concerneront que les comédies musicales. « Quand j’étais adolescente, c’était une période assez sombre, et j’ai pu voir une comédie musicale à 14 ans, parce que mon chien avait auditionné pour cela », se souvient-elle.

Le chien n’a pas eu le rôle, mais Wilson est devenue accro aux comédies musicales. « J’ai vu ces gens danser et chanter sur scène, ils étaient si colorés et joyeux, et cela m’a vraiment aidée pendant mon adolescence », a-t-elle ajouté.

Wilson a déclaré qu’elle avait reçu deux offres pour réaliser des comédies musicales dans un avenir proche. « C’est pourquoi, si je réalise d’autres films, ce ne seront que des comédies musicales qui apporteront de la joie et de la positivité aux gens », a-t-elle insisté.

Le Deb est une comédie musicale qui se déroule dans l’Australie rurale et est produite par Amanda Ghost, Len Blavatnik et Gregor Cameron via leur société Unigram et leur société sœur AI Film.

Adapté de la comédie musicale originale du même nom, Le Deb a été produit en partenariat avec Camp Sugar Productions de Rebel Wilson et le producteur australien Bunya Productions. La comédie suit Taylah Simpkins, une fille de ferme adorable et marginale du lycée, interprétée par Natalie Abbott, qui est convaincue que le prochain bal des débutantes, ou « la Deb », est sa seule chance de se refaire une beauté.

Mais lorsque sa cousine cynique Maeve (Charlotte MacInnes) est exilée à Dunburn, la ville de Taylah, frappée par la sécheresse, elle pense que le bal est régressif et perturbe le statu quo. Mais dans leur quête de la célébrité, Taylah et Maeve creusent profondément pour trouver l’acceptation de soi et un rendez-vous avec Deb.

Wilson a déclaré au public du TIFF que l’idée de réaliser son propre film lui est venue alors qu’elle travaillait sur l’adaptation d’Universal et de Working Title de Chatsavec l’acteur australien jouant dans le cadre des numéros de chant et de danse Jennyanydots dans le long métrage.

« Je suis allée voir le réalisateur et je lui ai dit : « Je ne suis pas sûre que tu le fasses bien », et une productrice qui avait été témoin de l’échange est venue me voir et m’a dit : « Je pense que tu devrais réaliser un film un jour », se souvient-elle.

Au début, Wilson n’était pas convaincue que le poste de réalisatrice était fait pour elle, mais lorsqu’elle a choisi de tenter ses débuts en tant que réalisatrice, elle s’est inspirée de films classiques australiens comme Le mariage de Muriel et les aventures de Priscille, reine du désert.

« Je me suis dit que si je devais faire un film, il faudrait qu’il soit australien, qu’il y ait un koala et beaucoup de buissons », a-t-elle ajouté.

Le Festival du film de Toronto se termine le 15 septembre.