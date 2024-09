Pourquoi Reba McEntire « n’a jamais voulu rencontrer » son héros Merle Haggard

Reba McEntire, l’une des artistes country les plus célèbres de tous les temps, est une héroïne pour de nombreux acteurs du milieu. Lainey Wilson, l’artiste de l’année en titre, a déclaré vouloir calquer sa carrière sur celle de la chanteuse de « Fancy ». Mais Reba a aussi des idoles, et elle n’a pas toujours été désireuse de les rencontrer. Dans une promo de la saison 26 de La Voixl’entraîneur champion en titre a expliqué pourquoi elle ne voulait pas rencontrer Merle Haggard.

Reba McEntire : « Je ne voulais pas qu’ils me déçoivent »

Le vendredi (20 septembre), La Voix a publié un clip vidéo sur sa page Instagram officielle. Dans le clip, Reba McEntire régale ses collègues entraîneurs de la saison 26, Gwen Stefani, Michael Buble et Snoop Dogg, avec des anecdotes sur sa carrière de cinq décennies.

« Je n’ai jamais voulu rencontrer mes héros, parce que je ne voulais pas qu’ils me déçoivent, jamais », a déclaré le La place du bonheur « Je faisais des spectacles avec Merle Haggard et je ne voulais pas le rencontrer, car je ne voulais pas être déçue, car je l’admirais depuis si longtemps », a admis la star.

Reba n’avait que 26 ans quand elle a ouvert pour le concert « Okie from Muskogee » au célèbre Billy Bob’s Texas de Fort Worth en août 1981. À ce moment-là, sa célébrité était déjà bien en plein essor. Elle ne pourrait pas éviter longtemps l’orbite de Haggard.

Et quand ils ont finalement été présentés comme il se doit, « c’était le gentleman le plus gentil et le plus cordial », se souvient Reba. « Je me suis dit : « Ouf ». »

Merle Haggard est devenue « une partie de ma famille »

Heureusement, Reba McEntire a pu surmonter sa peur de la déception et faire la connaissance de son idole d’enfance. Lorsque la légende du country outlaw est décédée en 2016, le jour de son 79e anniversaire, Reba parlé à Divertissement hebdomadaire à propos de leur relation.

Le contralto aux cheveux de feu se souvient que son frère aîné Pake aimait chanter les chansons de Merle Haggard lorsque les frères et sœurs se produisaient sous le nom de The Singing McEntires. Reba et sa sœur cadette Susie chantaient en harmonie.

« Nous admirions tous Merle Haggard. Et c’était un moment fort dans ma vie lorsque je travaillais avec lui sur la route », a-t-elle déclaré. « Nous avons remporté le concours Share of the Fun du club 4-H en chantant Okie from Muskogee. »

Reba a poursuivi : « Merle fait partie de ma famille depuis longtemps… Il m’a tellement inspiré. »

