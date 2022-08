Pourquoi Rashford était en jeu, mais Jesus et Toney hors-jeu

L’arbitre assistant vidéo (VAR) suscite la controverse chaque semaine en Premier League, mais comment les décisions sont-elles prises et sont-elles correctes ?

Lorsqu’il y a un incident majeur, nous examinons et expliquons le processus à la fois en termes de protocole VAR et des Lois du Jeu.

Hors-jeu possible : But de Rashford

Qu’est-il arrivé: Manchester United a mené 2-0 lorsque Anthony Martial a joué Marcus Rashford au but, et l’international anglais a passé le ballon devant Alisson. Il était question que Rashford soit devant le dernier défenseur, Joe Gomez, lorsque le ballon a été joué.

Décision VAR : L’objectif se tient.

Examen VAR : C’était le week-end d’appels de hors-jeu serrés, y compris deux buts qui ont été refusés par les marges les plus étroites. Et dans le cas de Rashford, l’objectif n’a été atteint que parce qu’un changement dans la façon dont le VAR hors-jeu a fonctionné, introduit il y a 12 mois.

Le système de hors-jeu VAR actuel présente plusieurs défauts, principalement autour de l’heure exacte à laquelle le ballon est joué et du traçage manuel des points sur le corps de l’attaquant et du défenseur. Avant l’Euro 2020, l’UEFA a proposé un nouveau système pour redonner le “bénéfice du doute” à l’attaquant. Si les deux lignes se touchent, c’est trop proche pour suivre et l’attaquant doit être remis en jeu.

L’objectif était de supprimer les appels de hors-jeu les plus marginaux dits d’ongle de pied. Un tel exemple était le vainqueur du temps additionnel de Jordan Henderson pour Liverpool à Everton il y a deux ans, avec Sadio Mane mis hors-jeu dans la préparation. C’est exactement le genre de situation, sans écart entre les lignes, qui a conduit à ajouter le “bénéfice du doute”.

Cela donne un niveau de tolérance, ou une marge d’erreur, de 5 cm au joueur attaquant, ce qui signifie qu’il peut être juste devant le défenseur mais que le but sera maintenu en raison des éventuelles inexactitudes du système.

Habituellement, l’image du hors-jeu montre les deux lignes vers l’attaquant et le défenseur, mais lorsqu’un joueur est en jeu en raison du niveau de tolérance, l’ordinateur n’affiche automatiquement que la ligne vers le défenseur – qui en Premier League est verte pour indiquer plus clairement qu’un but est bien. La ligne n’est pas affichée pour les deux joueurs (dans n’importe quelle ligue) car ils seraient assis l’un sur l’autre.

Rashford était légèrement hors-jeu, mais en jeu en raison de ce “bénéfice du doute”.

Il y a toujours des problèmes avec la visualisation des appels de hors-jeu, en raison de la façon dont l’œil humain perçoit une situation 3D sur une image 2D. Selon l’angle de la caméra, il peut sembler qu’un joueur est en avance sur un autre, mais la technologie dit le contraire. Cela signifie que les fans ne font souvent pas confiance au résultat. C’est pourquoi la Semi-Automated Offside Technology (SAOT) arrive cette année, d’abord en Ligue des Champions puis en Coupe du Monde.

– Le hors-jeu semi-automatisé sera-t-il le gros correctif VAR que beaucoup espéraient ?

Alors que Man United en a été le bénéficiaire lundi soir, il a également encaissé des buts lors des derniers matchs en raison de ce niveau de tolérance.

Le jour de l’ouverture de la saison, Danny Welbeck devançait légèrement Harry Maguire avant de préparer Pascal Gross pour le premier but de Brighton & Hove Albion lors d’une victoire 2-1.

Et vers la fin de la saison dernière, Teemu Pukki a égalisé pour Norwich City à Old Trafford, le but restant en raison du niveau de tolérance.

En quoi cela diffère-t-il des autres décisions de hors-jeu ce week-end ? La réponse simple est que chaque image de hors-jeu est unique. Il n’y a aucun argument pour dire que si Rashford est en jeu contre Liverpool, alors le but de Gabriel Jesus pour Arsenal contre l’AFC Bournemouth aurait dû être maintenu. Il est basé uniquement sur les positions relatives de deux joueurs dans une situation individuelle.

Même avec le niveau de tolérance de 5 cm, il y aura toujours des situations de hors-jeu qui tomberont juste à la frontière. Il y aura toujours un moment où l’enjeu doit devenir hors-jeu. C’est incontournable. Et le but de Jésus est l’un des plus serrés que nous ayons vus. Les images pixélisées sur les réseaux sociaux peuvent parfois donner l’impression que les lignes se chevauchent, mais les graphiques haute définition utilisés par le VAR sont beaucoup plus clairs.

Dans l’image du hors-jeu de Jésus, les lignes ne se touchent donc pas dans le seuil de tolérance. Le hors-jeu doit être accordé. Si nous disons que cet objectif de Jésus devrait être à côté, cela crée simplement une nouvelle bordure à, par exemple, 6 cm. Ensuite, il y aura d’autres buts qui sont hors-jeu de 7 cm et produisent une image comme celle de Jésus.

Le but d’Ivan Toney pour Brentford à Fulham était également juste en dehors du niveau de tolérance – mais ce n’était pas aussi serré que le hors-jeu de Jésus.

Et bien qu’il y ait eu beaucoup de commentaires après que Jeff Schlupp ait eu un but refusé pour hors-jeu dans la préparation contre Odsonne Edouard, en termes d’appels de hors-jeu VAR, ce n’était pas vraiment proche avec un écart très net entre les lignes.

Arsenal avait une autre situation de hors-jeu sur le deuxième but de Martin Odegaard à Bournemouth, mais Ben White s’est avéré être en jeu. Cela n’avait pas besoin que le niveau de tolérance soit donné en jeu, indiqué par les lignes d’attaque et de défense affichées.

Alors, où allons-nous partir d’ici? La technologie de hors-jeu semi-automatisée supprimera tout le processus du VAR en décidant du moment où le ballon a été joué, en traçant les joueurs et en traçant les lignes. Ce sera presque instantané et utilisera des caméras sur mesure plutôt que de s’appuyer sur les cadres de diffusion télévisée habituels. Le VAR n’aura qu’à valider qu’il s’agit d’une situation de hors-jeu correcte (le ballon est joué par un joueur attaquant ou par un joueur en position active de hors-jeu).

Ce qui est une amélioration encore meilleure, c’est une visualisation 3D d’une situation de hors-jeu, comme la technologie de la ligne de but ou les appels de ligne au tennis, qui amène le fan directement en ligne avec les joueurs comme s’ils étaient l’arbitre assistant. L’idée est que cela supprimera le manque de confiance dans le processus où l’image finale a laissé le doute dans l’esprit de certains fans.

La Premier League et toutes les ligues majeures regardent avec intérêt dans l’espoir que le nouveau système soit un succès. Ensuite, nous pourrions le voir adopté pour la saison 2023-24 car nous n’aurons plus à utiliser ce système de hors-jeu manuel que les supporters détestent tant.

