Pourquoi Raphael Varane et David de Gea sont absents pour Manchester United vs Melbourne

Une explication de l’absence du duo de Manchester United Raphael Varane et David de Gea contre la victoire de Melbourne a été fournie.

Manchester United a affronté Melbourne Victory vendredi matin.

C’était le deuxième match amical de pré-saison des Red Devils de l’été, après avoir écrasé Liverpool 4-0 lors de leur première sortie plus tôt dans la semaine.

Pour le match contre Melbourne, Erik ten Hag a apporté quelques changements à son équipe, notamment en excluant deux grandes stars.

Ni David de Gea ni Raphael Varane n’ont été inclus dans l’équipe de la journée de vendredi, tandis que Marcus Rashford a été renvoyé sur le banc :

📋 Présentation de notre line-up de départ pour affronter Melbourne Victory 🇦🇺#MUFC || #MUTOUR22 –Manchester United (@ManUtd) 15 juillet 2022

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

Une explication de l’absence de David de Gea contre l’équipe australienne a cependant été fournie depuis.

Selon Rob Dawson d’ESPN, l’Espagnol s’est blessé contre Liverpool :

Tom Heaton dans le but de Man United après que De Gea se soit blessé contre Liverpool. L’un des trois changements de Bangkok. Maguire remplace Varane et Elanga devant Rashford. – Rob Dawson (@RobDawsonESPN) 15 juillet 2022

Quant à Varane, le Manchester Evening News suggère également qu’il est lui aussi blessé : « Le seul changement non appliqué à Ten Hag est Rashford… »

“Les fans sont obligés de rouler des yeux en l’absence du fragile Varane. Il est tout aussi bien que United signe un défenseur central car ils ne peuvent pas faire confiance à Varane dans une saison exténuante où il y a une Coupe du monde au milieu.

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23