Une fois qualifié de tueur notoire, Raphael Rowe a passé 12 ans dans une prison à sécurité maximale pour des crimes qu’il n’a pas commis.

Son histoire a suscité de nombreuses curiosités, mais pas plus que la mystérieuse cicatrice qui coule sur son chèque gauche.

Raphael Rowe a passé 12 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis Crédit : instagram/@raphaelrowe

Pourquoi Raphael Rowe a-t-il une cicatrice sur le visage ?

La raison exacte pour laquelle Raphael Rowe a une cicatrice sur son visage est inconnue.

Bien qu’il n’ait pas été confirmé s’ils avaient causé la cicatrice, Raphael a révélé que des policiers lui avaient donné des coups de pied et des coups de poing pendant son séjour en prison.

Il a également mentionné avoir participé à des combats en prison, certains pensant qu’il était impliqué dans un combat au couteau.

Raphael n’a jamais parlé publiquement de la cicatrice, mais il a répondu à quelqu’un qui lui avait posé la question sur Twitter, déclarant qu’il l’avait révélée dans son livre Notorious où il avait eu la cicatrice.

Il a déclaré: “Beaucoup de gens demandent où j’ai eu la cicatrice sur mon visage. Je ne l’ai révélé à personne et je ne le fais pas dans la série.

“Si vous voulez vraiment savoir où j’ai eu la cicatrice sur mon visage, alors je vous suggère d’aller sur mon site Web, de vous inscrire à mon livre et de vous abonner.”

Le livre de Raphael, Notorious, est sorti en 2020 et est disponible à l’achat sur son site Web ici.

Quand Raphaël a-t-il été libéré de prison ?

En 1990, âgé de 19 ans, Rowe a été condamné à tort à la prison à vie pour meurtre et vol qualifié.

Il a été reconnu coupable dans le cadre du M25 Three avec Michael Davis et Randolph Johnson.

Les victimes des crimes avaient dit à la police qu’il y avait deux agresseurs dont un noir et un blanc, mais la police était convaincue que Rowe, Davis et Johnson – trois hommes noirs – étaient responsables.

Les victimes ont également décrit l’un des assaillants comme ayant les yeux bleus et les cheveux clairs, ce qui ne correspondait à aucun des M25 Three.

Même la petite amie de Rowe à l’époque a témoigné contre lui au procès, mais lui a ensuite envoyé une lettre en prison admettant et s’excusant d’avoir menti.

Après une série d’appels, les condamnations ont été annulées et ils ont été libérés de prison le 17 juillet 2000.

Que fait Raphael Rowe maintenant ?

Depuis sa sortie de prison en 2000, Rowe a reconstitué sa vie et s’est forgé une carrière réussie en tant que un journaliste.

Il a été l’hôte des six saisons de Inside the World’s Toughest Prisons sur Netflix.

En août 2020, il a sorti son podcast Second Chance.

Il a également participé à la série Pilgrimage 2018, qui l’a vu sur la route de Santiago avec Kate Bottley et Neil Morrissey.

Rowe est actuellement journaliste sur la série BBC One The One Show et Sunday Morning Live.