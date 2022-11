Pourquoi ramper sur le sol est la nouvelle tendance chez les étudiants chinois

Il y a une nouvelle tendance en Chine à marcher à quatre pattes – un exercice unique qui pousse les gens du pays à repenser la théorie de l’évolution humaine. La nouvelle tendance a commencé lorsque des étudiants universitaires de Pékin ont été vus ramper en rond dans une cour de récréation la semaine dernière, selon un rapport du South China Morning Post (SCMP).

La tendance qui fait des vagues sur les réseaux sociaux montre un groupe d’étudiants marchant sur quatre membres – également connu sous le nom de mouvement quadrupède. Il a été inspiré par les mouvements d’animaux comme les chats, les crocodiles et les ours.

Cependant, le nombre croissant de personnes qui s’y adonnent ou s’y intéressent, puisent dans une forme profondément primitive de mouvement humain et le retour à une époque avant que nous marchions debout n’est non seulement amusant, mais bénéfique pour la santé. Selon la maison de publication, sur Xiaohungshu, la plateforme Instagram chinoise, un hashtag appelé “Xiaohongshu Crawling Competition” a reçu plus de 3,8 millions de vues.

Le point de vente a également déclaré que l’exercice aidait de nombreux étudiants à soulager le stress et l’ennui du verrouillage dans le cadre de la politique chinoise zéro-COVID-19 en cours. Alors que le gouvernement chinois a appliqué une politique zéro COVID, des milliers d’étudiants ont été confinés sur le campus et ne peuvent pas participer à des activités sociales.

Pour cette raison, de nombreux étudiants universitaires en Chine ont fabriqué des animaux artisanaux en carton comme compagnons pour gérer l’ennui et l’isolement.

Selon Primal Play, il y a de grands avantages à marcher à quatre pattes. Le site Web a déclaré que le mouvement quadrupède aide à améliorer l’équilibre et la gamme d’activités du corps. Il aide à se déplacer très rapidement sur les quatre membres et aide votre corps à effectuer une transition plus dynamique entre deux états de mouvement très différents – pensez à passer rapidement d’une position accroupie à une position debout ou vice versa.

Plus tôt, une vidéo d’un groupe de personnes dans la montagne Xiangshan à Zhangjiagang, dans la province du Jiangsu, a été vue rampant sur le sol comme des crocodiles.

