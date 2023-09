Pourquoi Rami Malek et Lucy Boynton ont-ils rompu ? À l’intérieur de leur séparation – Hollywood Life

Crédit d’image : John Salangsang/BEI/Shutterstock

Rami Malek et Lucie Boynton formaient l’un des couples discrets les plus adorables d’Hollywood. L’ancien couple a décrit la relation réelle entre le leader de Queen, Freddie Mercuryet Mary Austin dans le biopic oscarisé Bohemian Rhapsody. Ainsi, lorsque le couple s’est séparé plus tôt cette année, les fans ont été dévastés – surtout après que Rami ait été aperçu en train de partager un baiser avec Maison du Dragon étoile Emma Corrin. Continuez à lire pour apprendre tout ce que nous savons sur la raison pour laquelle Rami et Lucy se sont séparés.

Pourquoi Rami Malek et Lucy Boynton ont-ils rompu ?

Rami a fait la une des journaux pour la première fois fin 2022 après avoir été aperçu en train de traîner avec son Pas le temps de mourir costar Léa Seydoux. Cependant, les deux semblaient simplement passer du temps en amis. Néanmoins, Rami a confirmé l’année suivante que lui et Lucy avaient décidé d’arrêter lorsqu’il a été photographié en train d’embrasser Emma à Londres.

En août, Le soleil ont rapporté la raison de leur séparation.

« Rami et Lucy se sont séparés plus tôt cette année sans grande fanfare », a déclaré une source au média. «Ils étaient ensemble depuis longtemps mais s’étaient éloignés. Ils avancent tous les deux dans leur vie et sont occupés par leur travail.

Plus tôt ce mois-là, Rami et Emma ont déclenché des rumeurs de romance après avoir été vus ensemble à Bruce Springsteenconcert à Hyde Park, Londres.

« Rami s’est entouré de ses amis et a passé l’été à s’amuser », a ajouté un initié au média. « Il a demandé à Emma de le rejoindre pour regarder Bruce à BST le mois dernier, et ils ont passé un très bon moment. Rami profite de la vie et la vit.

Quant à Lucy, la Politicien l’actrice se concentre sur son travail. Elle est apparue dans le film géant du box-office de Warner Bros. Barbie, jouant le personnage de « Proust Barbie ».

Combien de temps Rami Malek et Lucy Boynton sont-ils restés ensemble ?

Le duo a commencé à se fréquenter en 2018 après Bohemian Rhapsody sorti en salles cette année-là. En acceptant son Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal pour le biopic, le Saga Twilight : Breaking Dawn, partie 2 La star s’est exclamée devant sa petite amie de l’époque aux Oscars 2019.

« Lucy Boynton, tu es le cœur de ce film, tu es extrêmement talentueuse, tu as conquis mon cœur », avait-il déclaré à l’époque sur scène. Cette année-là, une source proche de Rami et Lucy a déclaré en exclusivité HollywoodVie que Rami était « follement amoureux de Lucy ».

« Il est totalement amoureux d’elle et tire d’elle une grande partie de son inspiration en tant qu’artiste », a ajouté l’initié. « Il se sentait naturel et à l’aise en jouant et en échangeant des scènes romantiques avec elle. Il a l’impression que c’était la chose la plus simple au monde de travailler avec elle sur ce film tout en tombant amoureux. Toute cette expérience a été incroyablement inoubliable pour eux deux.

Avec qui Rami Malek sort-il maintenant ?

Après leur rupture avec Lucy, Rami a commencé à sortir ensemble La Couronne star plus tôt cet été. Cependant, ni lui ni Emma n’ont commenté publiquement l’état de leur relation.