Pourquoi Raj Kundra porte-t-il un masque ?

RAJ Kundra est marié à l’actrice emblématique de Bollywood et ancienne star de Celebrity Big Brother Shilpa Shetty.

L’homme d’affaires est né et a grandi à Londres, mais a ensuite bâti sa fortune de 550 millions de dollars à Dubaï.

Raj Kundra photographié avec sa femme, l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty Crédit : Reuters

Qui est Raj Kundra?

Raj Kundra est né de Bal Krishan Kundra et d’Usha Rani Kundra.

Bal était un homme d’affaires de la classe moyenne et Usha travaillait comme vendeuse lorsque Raj était jeune.

À l’âge de 18 ans, il quitte la maison et s’installe à Dubaï, puis au Népal, où il démarre son entreprise de vente de châles pashmina.

L’entrepreneur à succès a progressivement gravi les échelons au sein de l’industrie et a créé en 2007 Essential General Trading LLC.

Cette entreprise a fait fortune en s’occupant de projets de métaux précieux, d’exploitation minière, de construction et d’énergies renouvelables.

Raj s’est également diversifié et s’est essayé au financement et à la production de films Bollywood.

Le père de trois enfants a été connecté à plusieurs autres sociétés, dont Essential Sports and Media, Iconic Investments et un fonds privé négociant sur les marchés boursiers.

Il a accumulé des richesses grâce à sa participation dans une chaîne de restaurants de Mumbai, Bastian Hospitality.

Raj est devenu président et directeur non exécutif de Viaan Industries en 2014, et a également lancé la Super Fight League, pionnier du premier combat professionnel d’arts martiaux mixtes en Inde dans la ligue.

L’homme de 45 ans est apparu à la télévision, devenant l’un des promoteurs de Best Deal TV, une chaîne de téléachat en Inde.

Il a également été rapporté qu’il gagnait de l’argent en tant que PDG de JL Stream PVT Ltd, qui couvre les plateformes de diffusion en direct sur les réseaux sociaux.

Avec tous ces projets commerciaux, Raj avait une valeur nette estimée à 550 millions de dollars, selon Bollywood Shaadis.

Cependant, il est désormais estimé entre 350 et 400 millions de dollars, suite à son arrestation en 2021.

Il a épousé l’une des stars de Bollywood les plus connues et les plus appréciées, Shilpa Shetty.

Shetty est devenue célèbre en Grande-Bretagne lors de la série 2007 de Celebrity Big Brother et a finalement remporté la série.

Le couple très médiatisé s’est marié en 2009 et partage deux enfants : un fils nommé Viaan Raj Kundra et une fille nommée Samisha Shetty Kundra.

Ils possédaient ensemble l’équipe de cricket de la Premier League indienne, les Rajasthan Royals.

Raj a également une fille nommée Deleena avec sa première épouse Kavita Kundra.

Pourquoi Raj Kundra a-t-il été arrêté ?

En 2021, Raj Kundra a été arrêté après avoir prétendument incité une femme à réaliser un film porno avec la promesse d’un travail d’acteur.

L’homme de 45 ans a été décrit par les autorités comme le « conspirateur clé » du secteur de la production de films pour adultes.

NDTV avait précédemment rapporté que neuf arrestations avaient eu lieu au cours de l’enquête.

Le commissaire de police de Mumbai a déclaré dans un communiqué : « Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire… car il semble être le principal conspirateur de cette affaire. Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. »

Leur enquête a été lancée après qu’une femme s’est adressée à la police et a signalé qu’elle avait été forcée de réaliser un film porno sous prétexte de décrocher un rôle d’actrice par la suite, selon le Press Trust of India.

Lors d’une audience de détention provisoire en 2021, l’enquêteur a affirmé que « tous les accusés avaient pour habitude d’attirer des mannequins et des actrices en difficulté », a rapporté Times Now News.

Kundra, qui vit à Mumbai, a été accusé de tricherie et de « publicités et affichages obscènes et indécents ».

La publication ou la transmission de matériel « obscène », notamment de contenu pornographique, est illégale en Inde et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison.

Il a été libéré sous caution en septembre 2021 et, à l’époque, il avait affirmé que les poursuites engagées contre lui étaient le résultat d’une « chasse aux sorcières ».

L’entrepreneur a également nié catégoriquement ses crimes présumés.

« Après mûre réflexion, étant donné qu’il existe de nombreuses déclarations et articles trompeurs et irresponsables qui circulent et que mon silence a été interprété à tort comme un signe de faiblesse », a-t-il écrit dans un communiqué.

« Je voudrais commencer par déclarer que je n’ai JAMAIS été impliqué dans la production et la distribution de ‘pornographie’ de ma vie. »

Il a également fustigé les médias qui l’avaient déjà présenté comme « coupable ».

« La perception du public à la traîne, à la négativité et à la toxicité a été très débilitante », a-t-il ajouté.

Au moment d’écrire ces lignes, l’affaire n’est pas terminée, mais Kundra a déclaré qu’il n’avait pas peur de ce qui l’attendait.

« L’affaire est en instance, je ne peux donc pas l’élucider, mais je suis prêt à être jugé et j’ai pleinement confiance dans le système judiciaire, où la vérité prévaudra », a-t-il déclaré.

En 2023, Kundra a fait un grand retour sur les réseaux sociaux.

Il avait précédemment supprimé son compte Instagram à la suite du scandale des films X.

Son premier message sur la plateforme depuis 2021 est une vidéo avec la légende : « Jai Shri Ganesh. Il est de retour. Chers sympathisants, votre amour me rend plus fort, haineux, votre haine me rend imparable. Le karma est efficace, je suis juste patient. Ganpati Bappa Morya . Joyeux Ganesh Chaturthi.

Shipla, son épouse solidaire, a commenté : « Restez toujours bénie et protégée. »

Sa fille a également écrit : « Je t’aime jiju ».

Le court clip montrait Raj et Shipla accueillant ensemble Bappa chez eux, avant Ganeshotsav – un festival hindou célébrant la naissance du dieu hindou Ganesha.

Pourquoi Raj Kundra porte-t-il un masque ?

Raj est reconnu pour cacher son visage avec un masque lorsqu’il est en public.

Dans un article sur X/Twitter, il a expliqué pourquoi : « Je ne porte pas mon masque pour mes amis et mes fans. Je le porte pour les médias, c’est tout ce qu’ils auront de moi à partir de maintenant. »

Il a répondu à un autre utilisateur qui l’a interrogé sur son choix de mode et a expliqué : « Je ne le porte pas en public, je ne souhaite tout simplement pas donner aux médias une chance de cliquer sur mon visage.

« Je suis blessé par le procès médiatique qu’ils m’ont fait subir. Les médias ne sont pas au-dessus des lois. »

Il a également fait la lumière sur cette épreuve et a plaisanté en disant que sa garde-robe regorge désormais de masques.