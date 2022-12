Pourquoi Rahul Gandhi parcourt-il 2 000 miles à travers l’Inde ?

Le parti du Congrès national indien a dirigé le pays pendant les deux tiers de ses 75 ans d’indépendance, et la famille Gandhi-Nehru a produit trois premiers ministres qui ont gouverné pendant près de quatre décennies.

Mais au cours de la décennie de M. Gandhi en tant que président officiel ou chef de facto du parti, il a fait face à des défaites répétées lors d’élections nationales et étatiques, et ne compte actuellement que 53 des 543 sièges au Parlement. Le BJP compte 303 sièges.

Le parti étant de plus en plus défini non pas par des idées mais par la loyauté envers la famille qui a été au cœur de son histoire, le dilemme autour de son déclin est souvent simplifié comme suit : ne peut pas faire avec ou sans les Gandhis.

Alors que le parti du Congrès s’est étiolé, ses scandales désordonnés et ses luttes intestines se sont de plus en plus déroulés en public. La confusion créée par l’incapacité de la famille à réconcilier les factions belligérantes a entraîné une stagnation au niveau local, selon les responsables du parti, et des défections de haut rang.