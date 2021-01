Rachel Uchitel raconte enfin sa version de l’histoire.

L’ancienne hôtesse de la boîte de nuit a été mise sous les projecteurs lorsque sa liaison avec Tiger Woods a fait la une des journaux nationaux à la fin de 2009, mais pendant des années, elle a gardé le silence sur toute l’expérience. Puis, un jour, Matthew Hamachek, le co-directeur de HBO’s tigre—Un documentaire en deux parties offrant un regard révélateur sur la montée, la chute et le retour épique de l’icône mondiale — l’a approchée à propos du projet, auquel elle a finalement accepté de participer.

Pourquoi? Pour briser son silence une fois pour toutes, Rachel a expliqué dans l’épisode du mardi 12 janvier de Pop du jour.

« J’ai passé 10 ans à ne pas parler et à laisser les gens m’appeler autant de noms, et j’ai vraiment vécu une version à prix réduit de ma vie », Rehab de célébrités alun a dit à E! Carissa Culiner et Justin Sylvester. « Et je pense que tant de gens peuvent vraiment s’identifier à cela dans leur propre vie, se sentant comme ils ne peuvent pas sortir du premier acte de leur vie, et ils veulent vraiment passer au deuxième acte et vous avez été, comme, enchaîné par cela. «

« Je me sentais juste comme, tu sais quoi? Je vais raconter mon histoire, » ajouta Rachel. « Je veux le faire avec quelqu’un de crédible, et je veux le faire avec des gens en qui j’ai confiance. Je vais le faire une fois. »