Pourquoi raccrocher le téléphone et profiter de l’été est plus difficile que vous ne le pensez

La plupart des personnes qui possèdent un smartphone connaissent ce sentiment : vous le prenez pour vérifier la météo, puis vous voyez apparaître un titre d’actualité. Puis une recette. Puis une notification d’un ami sur les réseaux sociaux.

Avant de vous en rendre compte, vous avez été au téléphone pendant une heure ou plus, balayant et faisant défiler une rivière sans fin de publications, de vidéos et de publicités.

Au fur et à mesure que les mois d’été s’écoulent, vous pourriez vous sentir impuissant à arracher vos yeux et vos pouces du téléphone et à sortir pour profiter du temps qu’il fait.

Mais ce n’est pas votre faute, disent les experts, car les entreprises qui conçoivent nos appareils travaillent intentionnellement pour les rendre addictifs.

« Nous ne nous en rendons pas compte, car les conceptions que les entreprises technologiques ont conçues pour nous maintenir en ligne plus longtemps nous sont invisibles », a déclaré Gaia Bernstein, professeur de technologie, de confidentialité et de politique à la Seton Hall Law School de Newark, NJ, et auteur. de Unwired : prendre le contrôle des technologies addictives.

« Ils veulent également s’assurer que nous pensons que c’est notre responsabilité. Et c’est une très vieille astuce que les entreprises utilisent depuis de nombreuses années. »

Gaia Bernstein, professeur de droit et auteur, souhaite transférer la responsabilité de trouver une solution à la technologie addictive des utilisateurs à l’industrie technologique. Elle cite un certain nombre de fonctionnalités et d’astuces destinées à nous garder collés à nos téléphones. (Soumis par Gaia Bernstein)

Parchemins infinis, contenu infini

Bernstein, dans une interview avec Étincelle‘s Nora Young, a cité un certain nombre de fonctionnalités et d’astuces destinées à nous garder collés à nos téléphones qui sont désormais devenus omniprésents, quel que soit le téléphone ou l’application de réseau social que nous utilisons.

Le défilement infini, par exemple, garantit qu’il n’y a pas de bouton de fin ou « page suivante » après avoir parcouru un certain nombre d’histoires ou de vidéos. Que ce soit sur YouTube, Netflix ou TikTok, une nouvelle vidéo est automatiquement lue dès que vous avez terminé la précédente, sauf si vous désactivez manuellement l’option.

Selon Bernstein, Snapchat abrite « la caractéristique la plus vile de toutes »: les séquences.

Les invités de Philadelphie utilisent un filtre Snapchat lors des Mixtapes et Roller Skates de HBO, une tournée de disco à roulettes dans plusieurs villes, le 19 juillet 2018. (Lisa Lake/Getty Images pour HBO)

Les utilisateurs créent des séquences lorsque des amis communs sur l’application échangent des messages tous les jours. Plus ils envoient de Snaps consécutifs, plus leur nombre de séquences augmente. Des repères visuels et audio tels qu’une icône de flamme apparaissent lorsque vous construisez une séquence plus élevée – mais sauter une journée ramène votre nombre de séquences à zéro.

Le concept n’est pas inconnu si vous avez joué à un certain nombre de jeux mobiles avec des réseaux d’amitié, tels que Pokémon Go. Mais les séquences sont devenues si populaires qu’en mars, Snapchat a introduit un moyen pour les utilisateurs américains pour restaurer une séquence perdue . Le premier « Streak Restore » est gratuit, mais les utilisations suivantes coûtent 99 cents US.

Bernstein a déclaré que la fonctionnalité, introduite en 2015, concernait davantage les revenus que l’engagement des utilisateurs. « L’idée est d’amener les gens sur Snapchat pour qu’ils voient la publicité », a-t-elle déclaré.

En 2019, le régulateur britannique de la protection de la vie privée a rédigé un code de conduite qui proposait des sanctions aux entreprises qui promouvaient des techniques de « coup de pouce », telles que les séries de Snapchat ou les « j’aime » de Facebook auprès des mineurs.

« Nous avons conçu les séquences de manière réfléchie afin qu’elles soient une expérience positive pour notre communauté », a déclaré Snap Inc., dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Il n’y a pas de notifications de coup de pouce, d’incitations destinées au public ou de rappels intégrés à l’application pour maintenir une séquence, et tous les Snapchatters ont la possibilité de restaurer une séquence si elle expire. »

La société a ajouté que « ces dernières années », elle a rendu les graphismes d’emoji striés « moins importants » qu’auparavant. Il a également vanté une nouvelle capacité à « geler » les séquences lorsque les utilisateurs « veulent sortir du réseau », qui est limitée aux utilisateurs qui paient pour son service premium Snapchat+.

Les téléphones sont « conçus pour créer une dépendance »

Le Dr Anna Lembke, professeur de psychiatrie à l’Université de Stanford en Californie et auteur de Dopamine Nation: Trouver l’équilibre à l’ère de l’indulgencea déclaré que les téléphones « sont conçus pour créer une dépendance » – plongeant les utilisateurs dans un « état compulsif de surconsommation et, dans certains cas, de pure dépendance ».

Des fioritures graphiques et musicales flashy nous récompensent pour une utilisation continue, un peu comme une machine à sous dans un casino bondé. Et les notifications push, souvent accompagnées d’une sonnerie et d’une vibration, attirent votre attention même si vous n’utilisez pas activement votre téléphone.

Lembke a déclaré que les gens commencent souvent à abuser d’une application ou d’un appareil pour plusieurs des mêmes raisons qu’ils pourraient utiliser une drogue.

« Ce problème peut aller de l’ennui, l’isolement à la dépression, l’insomnie, l’inattention et tout le reste », a-t-elle expliqué.

Nous pouvons être obligés de continuer à utiliser nos appareils même si nous n’aimons pas les actualités, les vidéos ou tout autre contenu que nous voyons – un phénomène connu sous le nom de « doomscrolling ».

« Ce qui finit par arriver, c’est que vous êtes aspiré par des mises à jour négatives et … une analyse informelle des événements d’actualité, en particulier des événements négatifs, car ils sont si omniprésents maintenant », a déclaré la journaliste Karen K. Ho, qui a contribué à populariser le terme.

Lembke a déclaré qu’il existe un « consensus général » parmi les prestataires de soins de santé sur le fait que les gens peuvent être dépendants de la technologie; cependant, il n’est pas actuellement inclus dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux.

Le Dr Anna Lembke, professeur de psychiatrie et auteur de Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence, dit que les gens commencent souvent à abuser d’une application ou d’un appareil pour plusieurs des mêmes raisons qu’ils pourraient utiliser une drogue. (Soumis par Anna Lembke)

Bernstein a déclaré que la dépendance au jeu vidéo est le seul type de dépendance à la technologie officiellement reconnu par l’Organisation mondiale de la santé à partir de 2018.

Malgré la fréquence à laquelle les gens parlent d’être dépendants de la technologie, dit-elle, il est généralement plus exact de dire que nous en utilisons trop.

Certaines mesures juridiques sont prises pour lutter contre la surutilisation de la technologie, en particulier pour les enfants et les étudiants, mais il reste à voir comment ou si elles seront efficaces.

Le district scolaire public de Seattle a déposé une plainte en janvier contre TikTok, Facebook, YouTube et Snapchat dans le but de les tenir responsables du déclin de la santé mentale des jeunes.

Au Canada, certaines écoles expérimentent l’interdiction des téléphones en classe bien que le débat se poursuive sur la question de savoir si cela aidera ou nuira à la santé mentale des élèves.

Et un projet de recours collectif mené par un parent en Colombie-Britannique allègue qu’Epic Games, le fabricant de Fortnitea conçu le jeu vidéo pour qu’il soit « aussi addictif que possible » pour les enfants, bien qu’il ne soit pas exclusivement disponible sur les appareils mobiles.

Les trackers de temps d’écran sont-ils utiles ?

Les principaux fabricants d’appareils incluent désormais des applications qui peuvent suivre et définir des limites strictes sur la quantité d’utilisation que vous faites de votre téléphone ou de certaines applications. Sur les iPhones d’Apple, cela s’appelle Screen Time ; Les téléphones Google Android l’appellent Digital Wellbeing.

Bernstein a déclaré qu’elle doutait que ces outils soient très utiles pour sevrer les gens des appareils conçus pour encourager une utilisation compulsive en premier lieu.

« Au lieu de donner des mesures d’auto-assistance, je dois réfléchir à la manière dont nous pouvons résoudre ce problème collectivement en exerçant des pressions sur les entreprises technologiques pour repenser [the devices] … et ne pas espérer que les gens puissent s’aider eux-mêmes. Parce qu’ils ne peuvent pas », a-t-elle dit.

Elle a pointé une chronique de 2020 par l’écrivain Android Central Daniel Bader qui a trouvé que l’application Digital Wellbeing « n’a pas vraiment arrêté mon défilement – cela a juste gâché le plaisir ».

Dans un e-mail à CBC, Apple a souligné son application Focus, qui inclut des options pour mettre les notifications en veille, et ses paramètres de contrôle parental sur les iPhones, en tant qu’outils supplémentaires au-delà de Screen Time.

Comment arrêter l’été du défilement

Étant donné la myriade de façons dont la technologie est conçue pour nous garder en ligne aussi longtemps que possible, on peut être pardonné de se demander ce que nous pouvons faire pour nous aider à nous séparer de nos téléphones intelligents assez longtemps pour profiter de l’été canadien ensoleillé et court.

Lembke suggère de commencer petit avec un « jeûne numérique 24 heures sur 24 » – et si vous passez un week-end au chalet ou visitez le parc avec des amis ou en famille, tout le monde peut le faire ensemble.

« Faites juste attention au nombre de fois où vous pensez à votre téléphone et que vous voulez le toucher, car cela seul peut être un signal d’alarme pour beaucoup de gens », a-t-elle déclaré.

Le psychologue et auteur américain Jean Twenge, dont le livre de 2017 iGen interrogé sur l’impact de la technologie sur la génération Z (personnes nées approximativement entre 1995 et 2012), a conseillé aux parents de « retarder le plus longtemps possible de donner à votre enfant un smartphone complet ».

Elle a dit La revue du dimanche‘s David Common qu’il existe de nombreuses options pour les adolescents et les préadolescents, comme les téléphones à clapet ou d’autres téléphones avec uniquement des fonctions de texte et d’appel de base, sans prise en charge des applications qui nous font perdre du temps.

Bernstein a déclaré qu’il faudra probablement un certain temps avant que le gouvernement et les actions en justice ne façonnent considérablement nos habitudes de temps d’écran. Mais en attendant, de petites choses peuvent aider à « combler le fossé », comme la suppression de l’application que vous utilisez le plus sur votre téléphone.

« Je pense que nous devons faire tout ce que nous pouvons pour essayer de changer les normes de manière minime, jusqu’à ce que les choses changent plus socialement. »