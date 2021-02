«  Pourquoi quelqu’un recevrait-il le vaccin après cela?  »: AP a critiqué pour avoir dit que la vaccination Covid ne ramènera pas la vie à la normale

Les principaux médias américains sont critiqués pour avoir publié un article disant aux Américains que la vie ne reviendra pas à la normale même après avoir été complètement vaccinés contre Covid-19 – et les critiques affirment que le message décourage la vaccination.

Dans un article de l’AP de samedi, qui a depuis été republié par un certain nombre de médias, dont NBC New York, l’écrivain médical Lauran Neergaard a carrément dit aux lecteurs de ne pas « attendez-vous à perdre votre masque et à reprendre vos activités normales tout de suite » après avoir été « entièrement vacciné contre le coronavirus. »

« Cela va être une déception, voire un choc, pour beaucoup de gens », elle a ajouté.

Le message n’a pas été bien accueilli par les lecteurs, qui ont averti les médias que les affirmations fringantes d’un retour rapide à la normale ne serviront qu’à empêcher les Américains de se faire vacciner.

Ce message garantira que beaucoup de gens ne prendront pas la peine de se faire vacciner. La réalité pour les gens normaux et sains d’esprit est – une fois vaccinés, plus de masque, c’est normal. Point final. C’est juste du bon sens et ce que toute personne sans agenda vous dira. – Rob Pugliese (@ RobPugs717) 22 février 2021

Il ne nous reste plus qu’à conclure que les bénéfices du vaccin sont principalement psychologiques: «En attendant, ne sous-estimez pas à quel point il est important pour les vaccinés de ressentir moins d’anxiété lorsqu’ils font des courses ou vont au travail tout en suivant les mesures de santé publique …» https://t.co/rYIp8CnsrJ – Noah Rothman (@NoahCRothman) 22 février 2021

Cela ne me dérange pas vraiment de porter des masques, donc dans la mesure où c’est utile après avoir été vacciné, c’est très bien. Mais il est vraiment remarquable à quel point le message est implacable dans les médias que la vie ne s’améliorera pas après l’avoir reçu. https://t.co/YTX0JxFkVT – Joe Weisenthal (@TheStalwart) 22 février 2021

« Ce message n’encouragera pas les sceptiques à se faire vacciner. Il fera exactement le contraire, » argumenté un utilisateur de médias sociaux après la réimpression de l’article par NBC New York a gagné du terrain lundi, tandis que la journaliste Christine Rousselle interrogé, « Pourquoi quelqu’un se ferait-il vacciner après avoir lu ce titre? »

D’autres personnalités des médias ont appelé le message « toxique » et « probablement la plus grande menace que nous ayons actuellement pour la santé publique », et a affirmé que le bon message devrait être que la vaccination conduira à un retour rapide à une vie avant les verrouillages.

Ce message est toxique. https://t.co/DkJ3plp7F3 – Bethany S. Mandel (@bethanyshondark) 22 février 2021

La foule «la vaccination ne fait aucune différence» est probablement la plus grande menace que nous ayons actuellement pour la santé publique. https://t.co/4zlnqqFTsN – Philip Klein (@philipaklein) 22 février 2021

Il devrait y avoir place pour une déclaration prospective ici. Cela se lit comme suit: merci d’avoir reçu un vaccin, mais malheureusement, cela ne signifie rien pour vous. Le message DEVRAIT être: merci d’avoir reçu un vaccin, vous pouvez revenir et enlever votre masque bientôt. Veuillez convaincre vos amis de se joindre. https://t.co/sxU2K2Ms89 – (@ G17Esiason) 22 février 2021

Les gens du monde entier sont assurés depuis longtemps que la vaccination de masse mettrait fin aux restrictions. Mais près d’un an après le début de la pandémie de Covid-19, il a été affirmé que la vie pourrait ne pas revenir à la normale pendant au moins plusieurs années – voire jamais.

L’hésitation à la vaccination est devenue une préoccupation croissante pour les responsables médicaux et les personnalités publiques qui soutiennent les programmes de masse de vaccination contre Covid-19, et un rapport de Pew Research de décembre a montré que 39% des Américains – plus de 100 millions de personnes – étaient opposés à recevoir le vaccin.

Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) a ouvertement tenté de lutter contre la méfiance en recrutant des célébrités pour persuader les gens de se faire vacciner. Des tentatives similaires pour utiliser la culture populaire pour la promotion des vaccins ont été faites aux États-Unis, avec des résultats mitigés. Une vidéo de rap animée exhortant les Noirs à se faire vacciner contre le Covid-19 que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a publiée en février, a par exemple été jugée « insultant, » « raciste » et «condescendant», et rapidement évalué sur Twitter.

