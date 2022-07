Pourquoi quelqu’un doit défier John Tory d’être maire de Toronto

Avez-vous entendu beaucoup de discussions ces derniers temps sur les élections municipales de Toronto, prévues pour le 24 octobre? Je ne le pensais pas, car ça promet d’être un vrai bâillement. À toutes fins utiles, il n’y a qu’un seul nom sur le bulletin de vote à la mairie, celui de John Tory. Tory brigue un troisième mandat, qu’il remportera haut la main. Malheureusement, Tory ne s’oppose à aucun candidat de haut niveau capable de le vaincre.

Laisse moi être clair. Ce n’est pas une critique de la performance de Tory en tant que maire. Ce n’est pas mon but de dire s’il mérite un troisième mandat. Mon intention est de me concentrer sur le fait que le maire est autorisé à marcher sur le gâteau vers la victoire. Il pourra gagner sans s’épuiser dans une campagne acharnée ou sans mettre en avant une plate-forme détaillée.

Il y aura des conséquences. D’abord et avant tout, l’intérêt pour l’élection sera extrêmement faible, tout comme la participation électorale. Les élections municipales n’attirent généralement pas beaucoup d’électeurs. Encore moins de gens prendront la peine de voter s’ils croient que personne n’a la moindre chance de vaincre les conservateurs.

Malheureusement, lors des récentes élections en Ontario, la majorité des électeurs admissibles n’ont pas exercé leur droit de vote. Seuls 43 % environ des électeurs éligibles ont voté. Certes, on s’attendait à ce que le gouvernement de Doug Ford soit facilement réélu. Néanmoins, les progressistes-conservateurs de Ford ont réussi à obtenir un gouvernement majoritaire avec l’appui d’environ 41 % du vote populaire. Cela signifie que 59 % des 43 % d’Ontariens qui ont pris la peine de voter ont choisi des candidats d’autres partis, ce qui n’est pas vraiment un mandat excitant pour le parti au pouvoir.

Si les élections ontariennes ont attiré si peu d’électeurs, je frémis de penser à quel point le taux de participation sera faible pour les élections municipales d’octobre. Ce n’est pas sain pour notre démocratie. Les grands enjeux de Toronto vont-ils être débattus de manière satisfaisante ? Qu’en est-il du logement abordable? Qu’en est-il du développement sans entraves ? Qu’en est-il des lacunes de la TTC? Qu’en est-il de l’itinérance, de la santé mentale, de la toxicomanie, de l’environnement, de la pauvreté des enfants, du racisme, des crimes violents et de la police?

Ces questions sont d’une importance primordiale pour les habitants de Toronto. Ils touchent tous les Torontois, que la course à la mairie soit excitante ou non. Notre droit de vote est sacro-saint. C’est notre devoir civique. Nous le tenons pour acquis à nos risques et périls.

Ce n’est pas le moment d’être complaisant. Regardez autour de vous. Toronto a l’air minable et usé. Les rues sont jonchées et nos vues sur la ville et sur le lac Ontario ont été obstruées en permanence par une multitude de monstruosités architecturales. Après plus de deux ans d’une terrible pandémie, Toronto est-elle en si bonne forme que nous pouvons nous permettre d’approuver automatiquement un maire sortant pour quatre autres années au pouvoir?

Ne vous méprenez pas. Toronto a toujours été ma maison et elle a beaucoup à offrir, mais la plus grande métropole du Canada mérite bien mieux que l’apathie d’un si grand nombre de ses citoyens.

