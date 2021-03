J’ai vécu des expériences étranges dans ma carrière de journaliste. Mais rien ne m’a préparé, même de loin, à l’expérience de regarder des inconnus se concurrencer pour dépenser des centaines de milliers de dollars pour une image de mes mots. Il y a quelques semaines, j’ai décidé d’écrire une chronique sur la montée des jetons non fongibles, l’engouement le plus chaud du monde de la crypto-monnaie, avec une méta torsion: je transformerais la colonne elle-même en NFT et la mettrais aux enchères, avec le produit allant au Neediest Cases Fund du New York Times. Lorsque j’ai présenté l’idée à mes patrons, j’ai pensé que le coup pourrait attirer une poignée d’offres de lecteurs curieux du Times qui avaient épargné Ethereum, la crypto-monnaie utilisée pour la vente aux enchères, brûlant un trou dans leurs portefeuilles numériques. Peut-être pourrions-nous collecter quelques centaines de dollars pour des œuvres caritatives et expliquer le processus compliqué de création et de vente de NFT en cours de route. J’ai fixé le prix minimum de la vente aux enchères à un niveau bas – 0,5 éther, soit environ 800 $ – et j’étais inquiet de ne pas en avoir autant. Au lieu de cela, la vente aux enchères est devenue un cirque. Je l’ai répertorié mercredi matin, et avant de me coucher ce soir-là, la meilleure offre était passée à plus de 30 000 $. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, c’était 43 000 $. Au cours de la dernière heure de la vente aux enchères, j’ai regardé, bouche bée, la guerre des enchères de dernière minute éclater.

98 000 $. 143 000 $. 277 000 $. Après plus de 30 enchères, l’enchère s’est terminée à 12 h 32, heure de l’Est, avec un Enchère gagnante de 350 éther, soit environ 560 000 $. Quelques minutes plus tard, après la réduction de la plate-forme d’enchères, près de 500000 dollars de crypto-monnaie ont atterri dans mon portefeuille numérique. J’étais abasourdi. Les textes de félicitations et les demandes des médias ont commencé à affluer. Mes collègues ont plaisanté à propos de la rigidité de l’organisme de bienfaisance et de sa fuite vers les îles Caïmans. Mon éditeur a dit que je ne devrais pas m’attendre à une augmentation. L’épreuve entière était surréaliste et a soulevé la question: pourquoi quelqu’un dépenserait-il le prix d’une Lamborghini haut de gamme sur une image de mes mots? Après tout, le NFT n’était qu’une signature cryptographique liée à l’image d’une colonne que tout le monde pouvait lire sur le site Web du Times, mais avec quelques avantages supplémentaires. (J’ai également stipulé que je mettrais en vedette le nom et la photo du gagnant dans une colonne de suivi, et Michael Barbaro, l’animateur de «Le Quotidien», a accepté de lancer un message vocal pour le gagnant.) Le gagnant, dont la poignée sur le site de vente aux enchères était @ 3fmusic, semblait être un important collectionneur de NFT. Le profil sur le site était lié à un profil Twitter appartenant à une société de production musicale basée à Dubaï et à un compte Instagram identifié comme celui de Farzin Fardin Fard, directeur général de la société. La collection NFT de l’utilisateur comprenait une variété d’autres œuvres numériques coûteuses, notamment un «portrait emoji» de 14 000 $ du musicien Billie Eilish et une pièce de 8 000 $ intitulée «Jumping Spider appréciant un café le matin». J’ai contacté @ 3fmusic pour offrir mes félicitations pour l’achat et discuter de l’offre. Ils (il n’est pas clair si le gagnant est M. Fard ou une autre personne ou plusieurs personnes) ont refusé d’être nommés – et, en raison de la nature pseudonyme des transactions basées sur la blockchain, il n’y a pas de moyen facile pour moi de les identifier au-delà des informations ils se sont portés volontaires – mais ils m’ont envoyé une déclaration par message direct Twitter qui disait: «Nous sommes déjà impliqués dans l’art et les médias depuis longtemps maintenant», lit-on dans le message. «Notre équipe de direction est toujours en coopération avec des conseillers artistiques hautement compétents et expérimentés qui croient que nous devons grandir avec des mouvements technologiques qui nous aident non seulement à promouvoir notre entreprise, mais aussi à soutenir les artistes et le marché de l’art. Ainsi, nous avons fièrement décidé de consacrer suffisamment de fonds et de ressources pour investir dans NFT en tant que pionniers de cette industrie. Image Le nom du gagnant sur le site d’enchères était @ 3fmusic, qui était lié à un profil Twitter appartenant à une société de production musicale basée à Dubaï. Ils m’ont également donné la permission d’inclure une image du logo de leur studio de musique dans cette colonne. Jiannan Ouyang, un collectionneur de NFT qui a abandonné la vente aux enchères après une enchère élevée de 290 éther (environ 469 000 $) m’a dit qu’il avait décidé d’enchérir sur mon NFT pour des raisons à la fois personnelles et professionnelles. C’est un ancien chercheur scientifique de Facebook qui est maintenant un entrepreneur blockchain et il est marié à un journaliste.

«Cette chronique reflète les réflexions que nous échangeons quotidiennement sur la façon dont la technologie NFT va remodeler l’industrie moderne des médias et de la publicité», m’a-t-il dit. Certains collectionneurs de NFT pensent que posséder des jetons cryptographiques précoces et importants reviendra éventuellement à posséder des livres rares de première édition ou des peintures inestimables. M. Ouyang a admis que la valeur de mon NFT était «encore hautement spéculative et subjective». Mais il a déclaré qu’il pensait que les NFT et d’autres technologies basées sur la blockchain remodeleraient en fin de compte l’ensemble du paysage médiatique, permettant aux créateurs de réinventer la façon dont ils créent et monétisent leurs œuvres. «Ce NFT particulier du New York Times est l’une des réponses et deviendra un point de repère historique dans ce mouvement inévitable», a-t-il déclaré. «C’est pourquoi je pense que c’est précieux.» Rulton Fyder, un artiste NFT pseudonyme qui a refusé d’être nommé, a terminé avec une enchère de 21 éther (environ 34 000 $). Il a fait écho aux pensées de M. Ouyang selon lesquelles mon NFT pourrait un jour avoir une signification historique, et a déclaré qu’au-delà des cascades, les NFT créaient un «nouveau système de valeur numérique» qui valait la peine d’être pris au sérieux. «Les gens de ma génération qui ont grandi dans les années 1970 adoreront collectionner des livres de première édition, des romans comme Ulysse de James Joyce», a-t-il écrit dans un courriel. «Ce que la crypto et la NFT ont ouvert, c’est la propriété des droits de dire que l’on possède une telle chose, qu’elle soit tangible ou intangible, sous une forme que des milliers, voire des millions, peuvent voir et suivre la propriété en temps réel, n’importe où dans le monde.» André Allen Anjos, un musicien électronique de Portland, Oregon, qui a offert 5,69 éther (environ 9200 $) sur le NFT, m’a dit dans une interview téléphonique que l’offre sur le jeton pouvait être considérée comme un geste symbolique de remerciement de la communauté crypto à moi et le Times pour, essentiellement, les avoir pris suffisamment au sérieux pour expérimenter notre propre vente de jetons.

«C’est comme, voici une publication grand public essayant d’interagir avec nous en tant que communauté d’une manière sérieuse et réelle», a-t-il déclaré. «Je voulais signaler: ‘Hé, c’est cool, tu poses les bonnes questions.’» M. Anjos a déclaré qu’il avait grandi à l’époque de Napster, lorsque les musiciens ont réalisé pour la première fois qu’Internet pouvait détruire leurs moyens de subsistance en rendant la duplication de chansons gratuite et facile. La technologie de la blockchain, a-t-il déclaré, avait changé cela en permettant de créer des objets de collection en édition limitée estampillés d’un marqueur numérique de leur provenance. La collecte de NFT, a déclaré M. Anjos, consistait moins à posséder les pièces elles-mêmes – dont la plupart peuvent être téléchargées gratuitement sur Internet, bien que sans leurs signatures cryptographiques spéciales – et plus à signaler la croyance en ce nouveau modèle de propriété. «Je ne vais pas appeler cela une protestation, mais c’est une déclaration», a-t-il déclaré. «C’est le monde de la cryptographie qui essaie de prouver que nous sommes là, nous nous soucions de révolutionner tout ce modèle et nous sommes prêts à y investir notre argent.» Les motivations de tous les soumissionnaires n’étaient pas aussi élevées. Sterling Crispin, un chercheur chez Apple qui se fait remarquer en tant qu’artiste NFT, a déclaré qu’il avait offert 4,125 éther (environ 6700 $) sur mon jeton parce qu’il avait une émission virtuelle à venir, et il espérait que l’offre attirerait une certaine publicité. «J’étais comme, mec, je suis sur le point de sortir des NFT pour cette exposition personnelle», a-t-il déclaré. « Cela vaudrait totalement 4 éther d’être présenté dans le New York Times. » Neeraj Agrawal, porte-parole d’un groupe de réflexion sur la crypto-monnaie, a déclaré qu’il avait offert 1,21 éther (environ 2000 $) sur le NFT même s’il était assez certain de ne pas gagner, car cela semblait drôle. Il avait réfléchi à l’image qu’il mettrait dans cette colonne s’il se retrouvait avec l’offre la plus élevée. « Ma pensée était: peut-être un photoshop de mon visage, ou un type de super pro-Bitcoin » vous l’avez collé au truc du New York Times « , a-t-il déclaré.