Un enfant yéménite malnutri reçoit des soins dans le service de traitement de la malnutrition de l’hôpital al-Sabeen le 29 décembre 2020, à Sanaa, au Yémen. | Mohammed Hamoud / Getty Images

Des millions de Yéménites ont besoin de nourriture, d’eau et de soins de santé. Ce mouvement rend les choses plus difficiles.

L’administration Trump a annoncé son intention de désigner le mouvement Houthi soutenu par l’Iran au Yémen comme une «organisation terroriste étrangère» – une décision qui pourrait exacerber l’une des pires crises humanitaires au monde.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a publié dimanche un communiqué indiquant que son département informerait le Congrès de la décision. Cependant, plusieurs sources ont déclaré que la précipitation pour tenir un briefing lundi matin pour les comités compétents du Congrès n’a été faite que dimanche soir, indiquant que la désignation était un effort de dernière minute et bâclé. En fait, une personne familière avec l’appel de lundi a déclaré que le briefing avait commencé avec 25 minutes de retard parce que le département d’État n’avait pas mis en place la ligne de conférence initialement fournie aux participants.

Il y a une raison pour laquelle l’État agit si vite: par la loi, le Congrès a sept jours pour peser sur la désignation – et peut-être la rejeter. Et l’administration Trump n’a plus que neuf jours au pouvoir. Si l’équipe du président Donald Trump ne faisait pas l’annonce de la désignation avec des jours supplémentaires, le président élu Joe Biden pourrait tout simplement arrêter complètement le processus.

Beaucoup voient cette décision comme une tentative de Pompeo d’entraver l’Iran en punissant l’un de ses mandataires et une boîte dans l’administration Biden alors qu’il se dirige vers la porte, mais Pompeo semble vraiment croire que la décision était la bonne.

Les Houthis, officiellement connus sous le nom d’Ansar Allah, sont un groupe rebelle armé de Zaydi Shia (une secte minoritaire au sein de l’islam chiite) qui mène une guerre civile contre le gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite depuis 2014. Cette guerre civile s’est transformée en une guerre internationale en Mars 2015, lorsque l’Arabie saoudite et plusieurs de ses alliés dans le Golfe ont décidé d’intervenir militairement dans la guerre civile, faisant la guerre aux Houthis. Pendant ce temps, l’Iran, l’ennemi régional de l’Arabie saoudite, a soutenu les Houthis.

Les deux parties ont lancé de nombreuses attaques et commis des atrocités. La coalition dirigée par l’Arabie saoudite, par exemple, a tué une trentaine d’enfants dans un bus en 2019. Les Houthis, quant à eux, ont lancé des missiles sur un aéroport et une base aérienne en Arabie saoudite en 2019, et dans des stations pétrolières saoudiennes l’année dernière.

Dans sa déclaration, Pompeo a déclaré que la nouvelle désignation du terrorisme est «destinée à tenir Ansarallah responsable de ses actes terroristes, y compris les attaques transfrontalières menaçant les populations civiles, les infrastructures et la navigation commerciale».

L’annonce fait déjà face à une forte poussée bipartite, indiquant peut-être que le Congrès pourrait chercher à bloquer le mouvement.

représentant Gregory Meeks (D-NY), le président du Comité des affaires étrangères de la Chambre, a déclaré que la désignation était «à courte vue et met en danger la vie du peuple yéménite». Sen. Todd Young (R-IN), longtemps critique de la politique de l’administration au Yémen, a tweeté que la décision était «un autre faux pas dans l’approche erronée des États-Unis depuis des années au conflit au Yémen».

Ils ont de bonnes raisons de penser que: Il est possible que Pompeo et l’administration Trump viennent de rendre la vie bien pire pour des dizaines de millions de Yéménites qui ont désespérément besoin d’aide humanitaire.

Pompeo a peut-être encore condamné des millions de Yéménites à un pire sort

Depuis 2015, les États-Unis soutiennent la guerre de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen contre les Houthis. Il a aidé les forces de la coalition à repousser l’Iran, principal fournisseur d’armes et de fonds des Houthis. Jusqu’en novembre 2018, les États-Unis ont ravitaillé des avions de combat saoudiens qui ont largué des bombes sur le Yémen – dont beaucoup ont tué des civils, y compris des enfants. Maintenant, les États-Unis aident principalement les Saoudiens à recueillir des renseignements.

Toute la guerre a été un désastre. Les Nations Unies ont estimé en décembre qu’environ 233 000 personnes sont mortes depuis le début des combats, principalement de causes indirectes telles que le manque de nourriture, d’eau, de services de santé, etc. Pendant ce temps, environ 24 millions de Yéménites ont besoin d’aide pour rester en vie et se défendre contre des maladies comme le choléra.

Et avant l’annonce de Pompeo, certaines estimations montraient que le nombre de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire n’allait qu’augmenter cette année.

Les organisations humanitaires peuvent être aidées par les personnes dans le besoin. Les Houthis contrôlent le nord du Yémen, et il est impossible pour ces organisations d’y opérer sans l’approbation des Houthis.

Si les États-Unis donnent suite à la désignation des Houthis comme organisation terroriste, alors il sera plus difficile pour ces groupes d’offrir leur soutien par crainte d’éventuelles poursuites par le gouvernement américain.

En conséquence, «l’aide humanitaire va probablement être considérablement réduite», a déclaré Scott Paul, responsable de la politique humanitaire chez Oxfam. Il a ajouté que cette désignation effrayera probablement les entreprises, les investisseurs et les banques étrangers, décimant ainsi davantage l’économie du Yémen. «Les services deviendront moins disponibles, les biens plus chers et la capacité des gens à payer moins possible», m’a dit Scott.

Les groupes humanitaires ont déjà contourné cette situation difficile en demandant au gouvernement américain de leur fournir des dérogations. Fondamentalement, les dérogations disent: «Tant que vous vous assurez de ne pas aider le terroriste désigné, vous pouvez continuer à fonctionner comme vous l’avez été.»

Mais la déclaration de dimanche de Pompeo suggère que les États-Unis n’ont pas encore conçu ces dérogations. «Les États-Unis reconnaissent les craintes que ces désignations aient un impact sur la situation humanitaire au Yémen», a-t-il déclaré. «Nous prévoyons de mettre en place des mesures pour réduire leur impact sur certaines activités humanitaires et importations au Yémen.»

Le Washington Post rapporte que Biden est contre la désignation et pourrait chercher à l’annuler une fois en fonction. C’est une chose facile à faire légalement – il peut simplement dire que les Houthis ne devraient pas être sur la liste – mais c’est plus difficile à faire politiquement, car certains membres du Congrès et même des partenaires américains comme l’Arabie saoudite peuvent dénoncer cette décision.

Dans l’ensemble, les vrais perdants de la désignation FTO ne seront pas les Houthis. Ce seront les millions de Yéménites qui luttent déjà pour rester en vie à cause de la guerre à laquelle les États-Unis ont participé.